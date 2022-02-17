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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

В Орловской области ожидают хороший урожай рапса

Партнёрский материал

В Орловской области ожидают хороший урожай рапса
АО «Щёлково Агрохим»
В Орловской области ожидают хороший урожай рапса
АО «Щёлково Агрохим»

В Орле прошел региональный семинар, посвященный озимому и яровому рапсу. Встреча была инициирована «Щёлково Агрохим», Германским семенным альянсом, европейским лидером по продаже семян рапса Rapool, а также орловским подразделением «ФосАгро»

В семинаре приняли участие сельхозпроизводители Орловской, Брянской, Тульской, Липецкой и Курской областей. Специалисты обсудили цели на предстоящий сезон, оценили состояние озимого рапса перед выходом из зимовки, дали прогнозы на урожай-2022.   

Участники обговорили комплекс весенних мероприятий, которые необходимо провести по выходу озимого рапса из зимовки. Глава Орловского представительства Виктор Титов предоставил вниманию аграриев монолит почвы с растениями озимого рапса — таким образом можно было разглядеть состояние  культуры на сегодняшний день.

«Озимый рапс находится в хорошем состоянии, проблем мы не видим. Это позволяет дать благоприятный прогноз на предстоящий сезон. Однако важно своевременно провести фунгицидные обработки», — подчеркнул Виктор Титов.

Подробно глава Орловского представительства остановился на продуктах компании «Щёлково Агрохим», которые созданы для эффективной защиты рапса.  Детально рассмотрели возможности гербицида ИЛИОН, МД от «Щёлково Агрохим», который уже несколько лет показывает в Орловской области достойные результаты.  Отличные результаты показывают также новые препараты: инсектициды ПИРЕЛЛИ, КЭ, безопасный для пчел АПЕКС, МД. Щелковские инсектициды держат полный контроль над злостными вредителями рапса, такими как рапсовый цветоед, скрытнохоботник, капустная моль. 

Менеджер по технической поддержке Германского семенного альянса Анатолий Мурашкин раскрыл на семинаре тему минерального питания рапса, а продукт-менеджер компании  Rapool остановился на том, как правильно вывести рапс из зимовки.

АО «Щелково Агрохим» 

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