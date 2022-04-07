Центр агрономических исследований «Агроанализ-Дон» прошел аккредитацию на соответствие национальным стандартам

АО Фирма «Август»

Агроконсалтинговые лаборатории компании «Август» стали важнейшей составляющей информационно-технологической поддержки, которую ведущий отечественный производитель средств защиты растений оказывает аграриям в регионах России

Цель агроконсалтинга состоит в том, чтобы предоставлять земледельцам полную информацию о происходящем на конкретном поле и внутри растений, что необходимо для принятия точных решений и получения в итоге урожая в запланированных объемах. Значимость проведения лабораторных исследований и оказания консультационной помощи для осуществления эффективного сельхозпроизводства особенно возрастает в условиях дефицита в отрасли агрономических кадров, причем как для небольших хозяйств, так и для холдингов. Весной 2022 года для системы агролабораторий «Августа» наступил новый этап развития: 25 марта лаборатория «Агроанализ-Дон» в городе Азов Ростовской области успешно прошла процедуру аккредитации на соответствие национальным стандартам в Федеральной службе по аккредитации. В перспективе такую же процедуру пройдут и другие испытательные лаборатории «Августа».



«Одно из ключевых преимуществ, которое появится у наших клиентов, — это возможность применить результаты испытаний, проведенных в нашем центре, не только для того, чтобы узнать, какие удобрения необходимы для поддержания плодородия почвы на конкретном участке или какие болезни грозят посевам. Теперь заключения “Агроанализ-Дон” как аккредитованной лаборатории могут быть использованы на официальном уровне, при взаимодействии с органами исполнительной власти и надзорными органами: например, при подаче документов на получение государственного субсидирования, при проведении агрохимического обследования в рамках государственного мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения», — объясняет руководитель центра агрономических исследований «Агроанализ-Дон» Елена Шупляк.



Лаборатория «Агроанализ-Дон» подтвердила, что ее работа соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. Область аккредитации включает в себя лабораторные исследования по 109 показателям: это анализы семян различных сельскохозяйственных и цветочных культур, кормовых трав, посадочного материала, анализ природной воды для орошения и приготовления питательных и рабочих растворов, анализ почвы на показатели, необходимые для расчета потребности в удобрениях, анализ торфа и продуктов его переработки, анализ тепличных грунтов, органических удобрений, минеральных удобрений и т. д.



«Качество наших исследований, оснащенность лаборатории требуемым оборудованием и квалификация персонала были подтверждены экспертами национальной системы аккредитации. Для успешного прохождения процедуры мы усовершенствовали часть помещений и провели дополнительное обучение персонала, обновили оборудование. Специалистами нашего центра была самостоятельно разработана и внедрена современная система менеджмента качества, которая охватывает всю нашу деятельность, включая отбор образцов, проведение испытаний, управление рисками, оборудованием, реактивами, документацией, внутренний лабораторный контроль и аудит, внешний контроль качества исследований в виде участия в межлабораторных сличительных испытаниях», — рассказывает Елена Шупляк.



Руководитель лаборатории отмечает: ежегодно количество анализов, которые проводятся в ней по запросам земледельцев, существенно увеличивается. Ввиду такого уровня востребованности «Агроанализ-Дон» работает на максимуме своего потенциала и следующий шаг в развитии центра — это расширение. «Мышление у сотрудников и небольших компаний, и крупных холдингов сейчас меняется. Рост цен на необходимую для сельскохозяйственного производства продукцию, например на удобрения, приводит к тому, что аграрии начинают более осознанно подходить к выращиванию сельхозкультур. Здесь, на юге, очень много производителей овощей, которые понимают, что вместо использования удобрений на глаз выгоднее сделать необходимые анализы, провести расчет минерального питания и далее работать по графику исходя из реального состояния почвы; с помощью фитопатологических анализов можно оптимизировать расходы на защиту, принимая решение на основе конкретного перечня обнаруженных патогенов. Таким образом и удобрения, и средства защиты растений применяются с большей эффективностью, происходит снижение себестоимости, повышаются урожайность и качество продукции. Затраты на лабораторные исследования становятся все более экономически оправданными», — резюмирует Елена Шупляк.

