Алексей Грибанов, «Деметра-Холдинг»: «Потребность в новых логистических решениях огромна»

«Деметра-Холдинг»

В августе прошлого года «Деметра-Холдинг», крупнейший в России вертикально интегрированный зерновой холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга, консолидировал 100 % многопрофильной железнодорожной группы компаний «Рустранском». О том, как идет интеграция бизнеса, и о планах его развития «Агроинвестору» рассказал первый заместитель генерального директора «Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов

«Деметра-Холдинг» около восьми месяцев назад консолидировал 100 % группы «Рустранском», удалось ли уже полностью интегрировать ее в структуру холдинга? Какие изменения произошли в работе компании за это время?



Главная цель любых изменений — это повышение комфорта клиентов и качества работы. Ключевые менеджеры активов с их уникальным опытом и компетенциями становятся основой команды управляющей компании.



Это крайне важные изменения, которые позволят не только упростить и ускорить процедуры принятия решений, но и сделать нашу работу прозрачной и эффективной. За счет синергии мы сможем лучше понимать потребности клиента, сможем предложить новые услуги рынку и выбрать оптимальный вектор стратегического развития.



Как для компании сложился прошлый год?



Конечно, год был непростым. Но мы никогда не ждем, что конъюнктура будет к нам благосклонна. Несмотря на снижение общего урожая в прошлом году более чем на 10 % (121,3 млн т против 133,5 млн т), объем перевозок в вагонах-зерновозах изменился всего на 5 %.



Сезонный объем экспортных перевозок в сегменте сельскохозяйственных грузов стал вторым по величине за всю историю компании. Волатильность рынка не позволила повторить рекорд. Конечно, хотелось бы, чтобы объемы урожая росли каждый год. Нам есть что предложить мировому рынку с его дефицитом недорогого и качественного зерна. 40 млн т российского зернового экспорта могли бы быть удвоены или даже утроены за ближайшие 10 лет. Но это сложная и комплексная задача.



Внутренние перевозки зерна в наших вагонах выросли с 3 млн т до 3,4 млн т. Также мы смогли вовремя предоставить вагоны под перевозки жмыха, шрота и свекловичного жома. Объем перевозок этих грузов на внутреннем рынке увеличился до 3,8 млн т по сравнению с 3 млн т годом ранее.



Кроме того, мы нарастили объемы перевозок в сегменте минеральных химических грузов примерно на 30 %: с 10 млн т до 12,8 млн т, в том числе благодаря тому, что в прошлом году заключили ряд важнейших соглашений почти со всеми крупнейшими игроками на рынке удобрений.



Перевозки лесных грузов — тоже важная часть нашего бизнеса, в прошлом году компания «Транслес» увеличила погрузку сырья на российские лесоперерабатывающие предприятия более чем на 30 %, в том числе по дорогам западного полигона — на 26 % и по дорогам восточного полигона — на 78 %.



Также в прошлом году мы продолжили расширяться в сегменте перевозок в полувагонах, нарастили универсальный парк почти на 7 тыс. за счет покупки и аренды, и сейчас у нас в управлении более 25 тыс. полувагонов. Наша «Грузовая компания» перевезла 20,3 млн т грузов. Мы заключили ряд контрактов с металлургами, угледобывающими компаниями, что и нам, и им позволит себя комфортно чувствовать в 2022 году и развивать сотрудничество и интеграцию.



Как оцениваете конкуренцию на рынке перевозок зерна? Что-то изменилось после того, как ужесточилась борьба с перегрузами на автотранспорте?



В 2009 году, когда «Русагротранс» вышел на рынок, условия конкуренции между автомобильным и железнодорожным транспортом были серьезно искажены. Сейчас рынок постепенно находит баланс. У автоперевозчиков все меньше экономических стимулов возить с перегрузом. Мы заинтересованы в общей работе по единым правилам. Автомобили — важная часть рынка, и конкуренция между железной дорогой и автомобилями должна быть прозрачной. Интеграция и цифровизация открывают здесь абсолютно новые возможности. Наша цифровая платформа Smartseeds для перевозки зерна автотранспортом развивается хорошими темпами, привлекает все больше новых клиентов и перевозчиков. Надеюсь, что чем прозрачнее будет становиться рынок автоперевозок, тем больше партнеров у нас появится. И в конце концов рынок получит единую, качественную и современную логистическую инфраструктуру.



Каковы планы по развитию бизнеса на этот год?



В этом году мы рассчитываем на существенный рост валового сбора зерна — до 130 млн т за счет увеличения посевных площадей и более благоприятных погодных условий, чем в 2021 году. Это позволит нарастить экспортные железнодорожные перевозки, в том числе из традиционных для железнодорожной логистики регионов Центра и Поволжья, где в прошлом году наблюдалось снижение урожая.



Мы планируем продолжать обновлять подвижной состав. Надеемся, что производители вагонов нас не подведут, поставят все вовремя, чтобы мы в новом сезоне могли еще более качественно обеспечить клиентов провозными мощностями.



Могли бы озвучить плановые инвестиции на этот год?



В ближайшее время планируем закрыть ряд сделок по увеличению подвижного состава. Только в хопперный дивизион в этом году мы вложим более 20 млрд руб. Планируем не останавливаться в развитии и продолжить укреплять наши позиции на рынке железнодорожных перевозок.



Однако рост парка не может идти в разрыве с развитием технологии. Вагоны должны работать эффективно, парк невозможно наращивать без оглядки на развитие планов РЖД, в отрыве от планов по расширению портовой инфраструктуры и погрузочных станций.



«Деметра-Холдинг» не раз сообщал, что планирует развивать маршрутизацию железнодорожных поставок зерна. Расскажите, пожалуйста, что делается в этом направлении, каких успехов удалось добиться?



За прошлый год мы организовали 157 маршрутов общим объемом более 0,5 млн т. В основном перевозили зерно в порты Черного, Азовского и Балтийского морей, а также в Санкт-Петербург. С восьми до десяти увеличилось количество элеваторов, которые могут отправлять маршрутные поезда. Это хороший показатель роста. В этом сезоне только с Ипатовского КХП, принадлежащего «Деметра-Холдинг», отправились 25 маршрутных поездов объемом 85 тыс. т.



Мы благодарны ОАО «РЖД» за пристальное внимание к данному вопросу. Программа РЖД «Зерновой экспресс» работает во многих регионах, и постепенно рынок зерновой логистики трансформируется. Маршрутизация позволяет гарантированно к отходу судов довозить необходимые объемы и без долгосрочного занятия дорогой портовой инфраструктуры выводить вагоны точно в срок. Кроме того, маршрутизация существенно снижает нагрузку на экологию и сеть региональных автодорог. Запуск одного маршрута позволяет сократить загрузку автодорог на 100 грузовиков в день.



В прошлом году компания «Мирогрупп Ресурсы» была переименована и перешла на бренд материнской компании. Нет ли аналогичных планов и в отношении железнодорожных активов?



Мы, конечно, будем переводить все активы — и железнодорожные, и портовые — под единый бренд «Деметра-Холдинг». Надеюсь, что он станет узнаваемым на рынке, наши сервисы будут востребованными, а стоимость бренда будет расти благодаря как нашим усилиям по его продвижению, так и качеству услуг. «Транслес» и «Грузовая компания» пока сохранят свой корпоративный фирменный стиль.



Формирование компании и бренда «Деметра-Холдинг» — это не только бизнес, но и важная задача по развитию прогнозируемой конъюнктуры на внутреннем зерновом рынке, открытие новых экспортных возможностей. Для этого мы и выстраиваем полную вертикально-интегрированную цепочку — от фермеров до конечного потребителя как в России, так и по всему миру. В том числе создаем эффективный процесс продажи и логистики зерна. Все это позволит сделать рынок максимально прозрачным и предоставить российским аграриям и международным покупателям качественную и надежную услугу.



На ваш взгляд, в целом как сейчас может меняться рынок логистики?



Потребность в новых логистических решениях огромна. Мы готовы к подобным вызовам, потому что у нас работает команда профессионалов, способных решать любые задачи. Мы видим на меняющемся рынке новые возможности и участвуем в изменении логистики наших клиентов: кто-то больше смотрит на Восток, кто-то — на южные направления, некоторые рассматривают транзитные направления через Азербайджан и Иран. Мы стараемся обеспечивать клиентов всей необходимой инфраструктурой и чувствуем свою ответственность. Логистика меняется достаточно активно, и это хорошо: любая диверсификация наших экспортных и импортных возможностей — это вызов, с которым можно и нужно работать.

