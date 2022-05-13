Российский производитель пестицидов впервые выступил на международном симпозиуме ISAA Symposium 2022

АО Фирма «Август»

Специалисты компании «Август», ведущего отечественного производителя пестицидов, стали участниками Международного симпозиума по применению адъювантов для агрохимикатов (ISAA Symposium), который проходил в конце апреля во французском городе Бордо

Представители российской компании впервые в истории ISAA выступили на симпозиуме, сделав два доклада: об эффективности использования различного типа адъювантов с гербицидами на основе феноксапроп-П-этила и о сравнительных испытаниях современных препаративных форм протравителей семян. ISAA является международной организацией, которая объединяет в своем составе всех производителей сурфактантов (поверхностно активных веществ, уменьшающих поверхностное натяжение воды и улучшающих растекаемость растворов), а также включает в себя ведущие мультинациональные компании, использующие эти вещества в производстве пестицидов и адъювантов.



28 апреля сотрудники департамента разработки препаративных форм фирмы «Август» дистанционно выступили на международном симпозиуме ISAA Symposium 2022, посвященном применению адъювантов в сочетании с химическими средствами защиты растений. Адъюванты представляют собой комплексы веществ, позволяющие изменять биологическую активность пестицида и модифицировать его физико-химические свойства (например, сделать более эффективным прилипание и растекание рабочей жидкости по листу или улучшить проникновение активных компонентов препарата внутрь растения).



Как отмечает начальник департамента Лариса Елиневская, компания «Август» регулярно присутствует на мероприятиях ISAA с 2011 года и является единственным отечественным производителем пестицидов, который участвует в данном международном симпозиуме. В рамках ISAA Symposium 2022 российские специалисты впервые поделились своим опытом работы с международным сообществом.



«На симпозиуме присутствуют все основные теоретики и практики мирового агрорынка. Представители крупнейших производителей химических и биологических средств защиты растений, а также сурфактантов докладывают здесь о новинках, которые у них появляются. Кроме того, члены ISAA поддерживают активность между симпозиумами с помощью дистанционных докладов, — рассказывает Лариса Елиневская. — Являясь участником организации, я получаю актуальную информацию со всего мира. Несмотря на переносы мероприятия, изначально назначенного на 2019 год, а также на напряженную международную обстановку последнего времени, мы получили все необходимые согласования и одобрения по нашим докладам от организаторов и успешно выступили на ISAA Symposium 2022».



Работа симпозиума была организована в формате секций, на площадках которых обсуждалась та или иная тема: например, адъюванты и концепция устойчивого развития, методы моделирования сноса препаратов при обработке, методы моделирования взаимодействия препаратов с различными поверхностями и их устойчивость к дождеванию. В рамках данной секции был озвучен доклад начальника отдела разработки твердых и комбинированных препаративных форм компании «Август» Данила Дзарданова «Адгезионные свойства капель гербицидных эмульсий феноксапроп-П-этила с различными видами адъювантов». Докладу предшествовала большая исследовательская работа специалистов «Августа» с препаратом «Ластик Экстра». Часть данных этой работы уже была опубликована в «Коллоидном журнале», также сотрудники «Августа» делились результатами исследований по названной теме на международных мероприятиях, организуемых ФГБНУ ВНИИФ. Международному сообществу в рамках ISAA Symposium 2022 была представлена информация практической направленности, касающаяся преимуществ использования гербицидов в сочетании с масляными адъювантами по сравнению с адъювантами на основе оксиэтилированных спиртов.



Второй доклад, подготовленный начальником отдела разработки жидких препаративных форм Ольгой Улыбиной, был посвящен сравнению различных видов препаративных форм протравителей семян. Слушателям были представлены результаты сравнительных физико-химических и биологических испытаний протравителя на основе тебуконазола в препаративных формах микроэмульсии и суспензионного концентрата.



«Наших докладчиков тепло встретили и внимательно выслушали, — говорит Лариса Елиневская. — Вопросы от заинтересованных участников в адрес нашего департамента не только задавались на самом мероприятии, но и продолжают поступать в электронном виде. Так что “Август” можно поздравить с важным и успешным дебютом в рамках ISAA».

