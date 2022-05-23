разделы

реклама

журналы

Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Новинка «Воронежсельмаш» — шахтная зерносушилка серии S

На правах рекламы

Новинка «Воронежсельмаш» — шахтная зерносушилка серии S
«Воронежсельмаш»
Новинка «Воронежсельмаш» — шахтная зерносушилка серии S
«Воронежсельмаш»

Новая шахтная зерносушилка с рекуперацией стала четвертым типом продукции «Воронежсельмаш» для сушки зерна. На сегодня компания готова подобрать зерносушилку практически под любые задачи аграриев

Шахтная зерносушилка (серия S), производство и выпуск которой «Воронежсельмаш» освоил в начале декабря, экономически выгодна при больших объемах обработки. Ее производительность — от 30 до 170 т/ч. Новинка подходит для всех зерновых культур и имеет высокую эффективность сушки при низком энергопотреблении и малых выбросах пыли в атмосферу.

Основные преимущества новой шахтной зерносушилки от «Воронежсельмаш»:

  • Пониженное энергопотребление. До 30% ниже по сравнению с другими сушилками за счет системы рекуперации — повторного использования воздуха.

  • Равномерная просушка. Биконические короба равномерно распределяют воздух по зерновой шахте.

  • Удобное обслуживание. Площадки для обслуживания сушилки находятся на всех ее уровнях с доступом к основным узлам. 

  • Полная автоматизация и сенсорное управление. Контроль и управление сушкой из любой точки с доступом в интернет.

  • Утепление 100% корпуса. Снижение потерь тепла из-за погоды делает сушилку экономичнее и безопаснее.

  • Низкий уровень шума и выбросов пыли. Оптимизирована компоновка вентиляторов.

Таким образом, на сегодня «Воронежсельмаш» освоил выпуск четырех типов зерносушилок, наиболее актуальных в мире.

Для крупных компаний — новая шахтная сушилка (серия S) и жалюзийная (серия М). Требуют больше начальных вложений, но намного эффективнее при крупных объемах сушки — до 205 т/ч.

Для небольших фермерских хозяйств — конвейерная зерносушилка (серия К) и модульная шахтного типа (серия F) производительностью до 58 т/ч. Это мобильные, быстровозводимые сушилки, не требуют фундамента.

Подробная информация о зерносушилках «Воронежсельмаш»

«Воронежсельмаш» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022
Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма

«Агротехника и технологии»

Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма
«Агроинвестор» №05, май 2022

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2022
Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии

«Агроинвестор»

Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии
Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса

«Агроинвестор»

Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса