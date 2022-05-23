Новинка «Воронежсельмаш» — шахтная зерносушилка серии S

«Воронежсельмаш»

Новая шахтная зерносушилка с рекуперацией стала четвертым типом продукции «Воронежсельмаш» для сушки зерна. На сегодня компания готова подобрать зерносушилку практически под любые задачи аграриев

Шахтная зерносушилка (серия S), производство и выпуск которой «Воронежсельмаш» освоил в начале декабря, экономически выгодна при больших объемах обработки. Ее производительность — от 30 до 170 т/ч. Новинка подходит для всех зерновых культур и имеет высокую эффективность сушки при низком энергопотреблении и малых выбросах пыли в атмосферу.



Основные преимущества новой шахтной зерносушилки от «Воронежсельмаш»:



Пониженное энергопотребление. До 30% ниже по сравнению с другими сушилками за счет системы рекуперации — повторного использования воздуха.



Равномерная просушка. Биконические короба равномерно распределяют воздух по зерновой шахте.



Удобное обслуживание. Площадки для обслуживания сушилки находятся на всех ее уровнях с доступом к основным узлам.



Полная автоматизация и сенсорное управление. Контроль и управление сушкой из любой точки с доступом в интернет.



Утепление 100% корпуса. Снижение потерь тепла из-за погоды делает сушилку экономичнее и безопаснее.



Низкий уровень шума и выбросов пыли. Оптимизирована компоновка вентиляторов.



Таким образом, на сегодня «Воронежсельмаш» освоил выпуск четырех типов зерносушилок, наиболее актуальных в мире.



Для крупных компаний — новая шахтная сушилка (серия S) и жалюзийная (серия М). Требуют больше начальных вложений, но намного эффективнее при крупных объемах сушки — до 205 т/ч.



Для небольших фермерских хозяйств — конвейерная зерносушилка (серия К) и модульная шахтного типа (серия F) производительностью до 58 т/ч. Это мобильные, быстровозводимые сушилки, не требуют фундамента.



Подробная информация о зерносушилках «Воронежсельмаш»

