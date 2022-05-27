В Приволжском районе Самарской области засеяли первый масштабный Соевый демополигон. Проект организовал Соевый союз ПФО на поле крупнейшего производителя сои в Самарской области предприятия «Сев-07»

Свои сорта, рекомендованные к выращиванию в Приволжском федеральном округе, представили как российские, так и европейские производители: компании «СААТБАУ Рус», СОКО, «Русская генетика», «Прогрейн» и Самарский НИИСХ им. Тулайкова.



Поле размером 60 га по горизонтали разделили на две половины: орошение и богара. Каждый из 30 сортов будет рассмотрен в двух условиях выращивания, так как далеко не все аграрии Поволжья имеют сегодня возможность орошения полей.



Каждый сорт посеян двумя видами сева: сплошным и широкорядным, что тоже должно помочь более полно раскрыть потенциал сортов при разных технологиях.



Кроме сортовой части, другая часть поля отдана под демонстрацию комплексных систем защиты растений от производителей СЗР. Здесь свои продукты представили компании «Август», «Щелково Агрохим», BASF и Syngenta. Полная схема защиты сои будет продемонстрирована на едином сорте, также на орошении и богаре. Задача эксперимента — не только увидеть, какая система сделает поле чище, но и в какую экономику выльется сельхозпроизводителю система того или иного поставщика.



В ежедневном режиме агрономы предприятия «Сев-07» будут контролировать посевы, а ученые Самарского аграрного университета — системно описывать развитие каждого сорта, а потом и качественные показатели.



Каждый аграрий, выращивающий сою или только планирующий, сможет приехать, посмотреть и выбрать для себя подходящий сорт.



«Правильный выбор сорта, системы защиты растений — это два основных вопроса, которые волнуют не только начинающих соеводов, но и бывалых специалистов, — сказал председатель Соевого союза ПФО Олег Михеенко. — Ежегодно появляются новые высокоурожайные сорта, инновационные эффективные препараты, совершенствуются агротехнологии и техника. Мы очень хотим, чтобы начинающие соеводы или те, кто только задумывается о выращивании этой перспективной культуры, с первых лет работы получали достойные урожаи; ну а опытные производители еще больше увеличивали свою продуктивность».



С целью знакомства аграриев с разными сортами и технологиями Соевый союз ПФО будет проводить на площадке демополигона экскурсии, семинары и масштабные дни поля в середине сезона и в процессе уборки урожая.

