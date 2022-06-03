Соевый союз ПФО

Соевый союз Приволжского федерального округа совместно с ТатНИИСХ провел экспериментальный посев 18 сортов сои от разных производителей с целью оценить их потенциал выращивания на полях Татарстана. Это будет своего рода филиал масштабного демополигона в Самарской области

Сорта от компаний СОКО (российская селекция), СААТБАУ (австрийская селекция) и Самарского НИИСХ им. Тулайкова посеяны на делянках по 45 кв. м каждая.



Многие из представленных сортов популярны в других областях ПФО, но в Татарстане еще не пробовались. Значительная часть сортов — абсолютные новинки, зарегистрированные по региону только в этом году.



К севу сои в Татарстане, как и в большинстве регионов Средней Волги, приступили на две недели позже привычных сроков из-за холодного мая.



Те же самые сорта на несколько дней раньше Соевый союз посеял на демонстрационном полигоне в Самарской области, правда в большем количестве на орошении и богаре.



Интересно будет сравнить богарные результаты, которые покажут одни и те же сорта на самарской земле и в Татарстане, — все же Татарстан более северный регион.



Директор ТатНИИСХ Рустам Низамов рассказал, что Татарстан с каждым годом наращивает площади посевов под соей, в этом году они почти втрое выросли по сравнению с предыдущим. Поэтому очень важно знакомить сельхозпроизводителей с разными сортами и самим изучать их потенциал.



«Наш научно-исследовательский институт входит в Соевый союз ПФО, совместно мы ведем работу по продвижению соевого направления в Республике Татарстан. В апреле провели обучение агротехнологиям, а в мае заложили на демоделянках 18 сортов, рекомендованных для наших территорий, — изучим технологичность их возделывания в течение сезона.



По итогам проведенных опытов будут отобраны наиболее эффективные для наших условий сорта. Познакомим с результатами всех наших соеводов.



Соя для Татарстана — культура очень интересная и перспективная. В этом году мы начали с мелко-деляночных опытов, а на следующий год планируем расшириться и провести День поля сои в Республике Татарстан».

