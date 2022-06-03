Последние тенденции сельхозмашиностроения на АГРОВОЛГЕ

«АГРОВОЛГА 2022»

Инновационные технологии, высокоэффективная сельхозтехника, оборудование и комплектующие — все это можно будет увидеть с 6 по 8 июля в Казани на международной агропромышленной выставке «АГРОВОЛГА 2022»

В эти дни производители и поставщики отечественной и иностранной техники привезут более ста единиц техники. Бренды «Ростсельмаш», «Кировец», «Гомсельмаш», «Брянсксельмаш», «Алмаз», «Беларус», CLAAS, Amazone, KUHN будут представлены официальными дилерами «Татагролизинг», «Проминтел-Агро», «Терра-Поволжье», компанией "АРТ" и многими другими.



Множество компаний примут участие в выставке впервые. Например, группа компаний Koblik Group будет представлена тремя заводами: «Интех», «Ромакс» и «Воронежсельмаш». Последний привезет на выставку новинку — конвейерную зерносушилку К7, которая заинтересует небольшие хозяйства.



Широкую линейку своего прицепного оборудования впервые представит Лениногорский завод «Ленмаш», а именно: тракторный самосвальный полуприцеп, пресс-подборщик, оборудование для внесения твердых органических подкормок.







Машина МТУ 15



Новичок выставки АГРОВОЛГА — Клинский машиностроительный завод — представит модель приемно-сортировочного бункера ПСБ-40Эл, который принимает овощи из самосвалов прямо с поля, отделяет от земли и вороха и сортирует продукт на четыре фракции.



Компания «Артэкс-Агро» презентует на АГРОВОЛГЕ почвообрабатывающую технику от нового бренда ARTEX, а именно: дисковую борону, лазер (выравниватель почвы); дизельный глубокорыхлитель; восьмирядную пропашную пневматическую сеялку; навесной разбрасыватель минеральных удобрений.



Спонсор выставки — компания «Центрсельхозхимии» - на своей площадке представит инновационную технику, обеспечивающую полный цикл технологии внесения наиболее эффективного азотного удобрения — безводного аммиака. В комплекс представленной техники войдут: агрегат BLU-JET, приагрегатные емкости, спецавтотранспорт для перевозки данного азотного удобрения, система дозации, учета и контроля.







Официальный спонсор регистрации выставки АГРОВОЛГА — ООО «Центрсельхозхимии»



Широкий выбор запасных частей для сельскохозяйственной техники представят такие компании, как «АПР Трейд», «Аксайкардандеталь», «Центр Подшипник.РУ», Ярославский моторный завод и другие.



Со всем списком участников направления «Сельхозтехника и запчасти» можно ознакомиться по ссылке .



В рамках выставки АГРОВОЛГА предусмотрена отдельная площадка для демонстрационных показов сельскохозяйственной техники. Это возможность ознакомиться с некоторыми агрегатами в действии в реальных полевых условиях. Так, например, в работе можно будет увидеть глуборыхлитель KAMA TIGER G 4 от «Техника-Агро».







Глуборыхлитель KAMA TIGER G 4



Демопоказы техники HORSCH будут организованы официальным дилером бренда — компанией «Гелиос Агро». Оценить на выставке можно будет следующие агрегаты: специалист по обработке почвы — культиватор HORSCH TIGER 5 MT (Хорш Тигер 5МТ); мастер пунктирного посева — посевной комплекс HORSCH MAESTRO 16 SX (Хорш Маестро 16 SX); высокопроизводительный опрыскиватель — HORSCH LEEB 4 LT (Хорш Лееб 4 ЛТ).







Культиватор HORSCH TIGER 5 MT



В дни проведения выставки механизаторы продемонстрируют свое мастерство владения трактором и смогут принять участие в соревновании «Трактор-шоу», организованном совместно со стратегическим партнером — «Росагролизинг».



Стать участником международной агропромышленной выставки «АГРОВОЛГА 2022», ознакомиться с новыми достижениями в различных областях АПК, получить полную информацию о прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях агропромышленного комплекса, наладить и укрепить деловые контакты может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте agrovolga.org.



Контакты организаторов:



АО «РАЦИН» тел.: +7 (843) 221-77-95



E-mail: expo.racin@tatar.ru Сайт: agrovolga.org

