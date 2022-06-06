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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Modern Bakery Moscow открывает двери в мир хлебопечения 14-17 июня

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Modern Bakery Moscow открывает двери в мир хлебопечения 14-17 июня
Modern Bakery Moscow
Modern Bakery Moscow открывает двери в мир хлебопечения 14-17 июня
Modern Bakery Moscow

Антикризисная встреча. Что вас ждет?

Экспозиция оборудования и ингредиентов. Узнаем, кто остался на рынке.

Без малого 200 компаний, 180 международных брендов.

Список участников

Деловая программа. Ничего лишнего, только актуальные темы.

Для промышленников. Аналитика спроса. Ассортиментная политика. Тренды кондитерского и хлебопекарного рынка. Трансформация производства в новой реальности. Хлеб и ЗОЖ. Есть ли противоречия? Качество муки, качество хлеба, импортозамещение.

Практические мастер-классы и образование.

Более 15 мастер-классов, 2 площадки.

Мэтры хлебопечения и кондитерского искусства делятся своими скилами.

Для HoReCa. Продвижение бизнеса — новые сервисы. Линейный персонал: найти и удержать. Маркетплейсы — как начать и др.

Для ритейлеров. Собственное производство как конкурентное преимущество. Готовая еда, выпечка, ПП? На чем и как зарабатывать в новых условиях. Отстройка и усиление лояльности потребителей. Кейсы повышения производительности труда и повышения эффективности сотрудников и пр.

Расписание мероприятий

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Modern Bakery Moscow 

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