Modern Bakery Moscow открывает двери в мир хлебопечения 14-17 июня

Антикризисная встреча. Что вас ждет?
Экспозиция оборудования и ингредиентов. Узнаем, кто остался на рынке.
Без малого 200 компаний, 180 международных брендов.
Деловая программа. Ничего лишнего, только актуальные темы.
Для промышленников. Аналитика спроса. Ассортиментная политика. Тренды кондитерского и хлебопекарного рынка. Трансформация производства в новой реальности. Хлеб и ЗОЖ. Есть ли противоречия? Качество муки, качество хлеба, импортозамещение.
Практические мастер-классы и образование.
Более 15 мастер-классов, 2 площадки.
Мэтры хлебопечения и кондитерского искусства делятся своими скилами.
Для HoReCa. Продвижение бизнеса — новые сервисы. Линейный персонал: найти и удержать. Маркетплейсы — как начать и др.
Для ритейлеров. Собственное производство как конкурентное преимущество. Готовая еда, выпечка, ПП? На чем и как зарабатывать в новых условиях. Отстройка и усиление лояльности потребителей. Кейсы повышения производительности труда и повышения эффективности сотрудников и пр.