От небольших компаний до гигантов отрасли: все соберутся в Казани

Современное оборудование и техника для животноводческих ферм, племенной материал, корма и кормовые добавки, ветеринарные препараты и средства гигиены — все это будет на АГРОВОЛГЕ 6-8 июля
Тема животноводства еще с первой выставки «АГРОВОЛГА» стала одной из основных тем мероприятия. Это подтверждается проведением первого масштабного конкурса племенных животных КРС молочного направления и возведением для этого специальной фермы и конкурсного манежа прямо на полях выставки. Спонсором данного конкурса стала компания World Wide Sires Russia, которая представляет в России мирового лидера по производству семени быков различных пород World Wide Sires. Компания активно способствует развитию отечественного животноводства, предлагая производителям молока генетический материал высочайшего качества, а также полный спектр услуг по аудиту, консультированию и сопровождению на молочном предприятии. Обучение же в центрах WWS Russia позволяет специалистам получать самые передовые знания по молочному животноводству из уст экспертов-практиков.
В этом году организаторы выставки пошли дальше и запланировали совместно с «Тимофеев+» еще один конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед Республики Татарстан».
Более 70 компаний представят на выставке современное оборудование и технику для животноводческих ферм, племенной материал, корма и кормовые добавки, ветеринарные препараты, средства гигиены и многое другое. Многие компании примут участие в АГРОВОЛГЕ в первый раз. Расскажем о них подробнее.
Впервые на выставке примет участие компания «Кормомаркет», которая является производителем и поставщиком комбикормов, кормовых добавок, витаминно-минеральных комплексов как отечественного, так и импортного производства. «Кормомаркет» представит на выставке свой новый продукт — PROENERGY — комплексную энергетическую витаминно-минеральную кормовую добавку для обеспечения животного энергией.
Семя элитных канадских быков молочных и мясных пород можно будет заказать у «Симекс-Раша» - официального российского представителя канадской компании The Semex Alliance, мирового лидера в области генетики крупного рогатого скота.
Не только семя, но и настоящую корову или бычка сразу на выставке можно будет заказать прямиком из Нидерландов. Компания VAEX Varkens- en Veehandel B.V. занимается экспортом племенных животных с высокой генетической ценностью.
В 2022 году выставка «АГРОВОЛГА» заинтересовала множество компаний из Беларуси. Ветеринарные препараты для животных и птиц презентуют на выставке белорусские компании «Промветсервис» (производитель и дистрибьютор мировых брендов) и «Белэкотехника» (бренд «Белека»).
Оборудование для животноводческих ферм привезет еще один белорусский новичок выставки — «Инвет». На стенде компании можно будет увидеть пластиковые домики (боксы) для телят со сплошной стенкой в ограждении, пластиковые клетки (боксы) для телят, ванну для обработки копыт и зооветеринарные инструменты.
Конечно же, такая крупная выставка, как «АГРОВОЛГА», не обойдется без ведущих компаний отрасли.
В списке участников можно будет найти множество топовых брендов: WWS Russia («Диалог Трейд»), GEA («Вестфалия Сердж Казань»), Lely («Агроробот»), DeLaval («ТатЛаваль»), Nita-Farm («Лира Фарм»), Stgenetics («Коджент Рус»), «Ярвет», «ТехноАрск» и многие другие компании. Полный перечень экспонентов можно посмотреть по этой ссылке.
Обширную экспозицию дополнит деловая программа, на которой ключевые эксперты отрасли поднимут самые актуальные темы. Расписание деловых мероприятий можно будет посмотреть на сайте мероприятия ближе к дате открытия выставки.
Стать участником Международной агропромышленной выставки «АГРОВОЛГА-2022», ознакомиться с новыми достижениями в различных областях АПК, получить полную информацию о новых прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях агропромышленного комплекса, наладить и укрепить деловые контакты может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте agrovolga.org.
Контакты организаторов:
АО «РАЦИН» тел.: +7 (843) 221-77-95
E-mail: Сайт: agrovolga.org