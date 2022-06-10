От небольших компаний до гигантов отрасли: все соберутся в Казани

«АГРОВОЛГА»

Современное оборудование и техника для животноводческих ферм, племенной материал, корма и кормовые добавки, ветеринарные препараты и средства гигиены — все это будет на АГРОВОЛГЕ 6-8 июля

Тема животноводства еще с первой выставки «АГРОВОЛГА» стала одной из основных тем мероприятия. Это подтверждается проведением первого масштабного конкурса племенных животных КРС молочного направления и возведением для этого специальной фермы и конкурсного манежа прямо на полях выставки. Спонсором данного конкурса стала компания World Wide Sires Russia, которая представляет в России мирового лидера по производству семени быков различных пород World Wide Sires. Компания активно способствует развитию отечественного животноводства, предлагая производителям молока генетический материал высочайшего качества, а также полный спектр услуг по аудиту, консультированию и сопровождению на молочном предприятии. Обучение же в центрах WWS Russia позволяет специалистам получать самые передовые знания по молочному животноводству из уст экспертов-практиков.



В этом году организаторы выставки пошли дальше и запланировали совместно с «Тимофеев+» еще один конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед Республики Татарстан».







Более 70 компаний представят на выставке современное оборудование и технику для животноводческих ферм, племенной материал, корма и кормовые добавки, ветеринарные препараты, средства гигиены и многое другое. Многие компании примут участие в АГРОВОЛГЕ в первый раз. Расскажем о них подробнее.



Впервые на выставке примет участие компания «Кормомаркет», которая является производителем и поставщиком комбикормов, кормовых добавок, витаминно-минеральных комплексов как отечественного, так и импортного производства. «Кормомаркет» представит на выставке свой новый продукт — PROENERGY — комплексную энергетическую витаминно-минеральную кормовую добавку для обеспечения животного энергией.







Семя элитных канадских быков молочных и мясных пород можно будет заказать у «Симекс-Раша» - официального российского представителя канадской компании The Semex Alliance, мирового лидера в области генетики крупного рогатого скота.



Не только семя, но и настоящую корову или бычка сразу на выставке можно будет заказать прямиком из Нидерландов. Компания VAEX Varkens- en Veehandel B.V. занимается экспортом племенных животных с высокой генетической ценностью.



В 2022 году выставка «АГРОВОЛГА» заинтересовала множество компаний из Беларуси. Ветеринарные препараты для животных и птиц презентуют на выставке белорусские компании «Промветсервис» (производитель и дистрибьютор мировых брендов) и «Белэкотехника» (бренд «Белека»).



Оборудование для животноводческих ферм привезет еще один белорусский новичок выставки — «Инвет». На стенде компании можно будет увидеть пластиковые домики (боксы) для телят со сплошной стенкой в ограждении, пластиковые клетки (боксы) для телят, ванну для обработки копыт и зооветеринарные инструменты.







Конечно же, такая крупная выставка, как «АГРОВОЛГА», не обойдется без ведущих компаний отрасли.



В списке участников можно будет найти множество топовых брендов: WWS Russia («Диалог Трейд»), GEA («Вестфалия Сердж Казань»), Lely («Агроробот»), DeLaval («ТатЛаваль»), Nita-Farm («Лира Фарм»), Stgenetics («Коджент Рус»), «Ярвет», «ТехноАрск» и многие другие компании. Полный перечень экспонентов можно посмотреть по этой ссылке .



Обширную экспозицию дополнит деловая программа, на которой ключевые эксперты отрасли поднимут самые актуальные темы. Расписание деловых мероприятий можно будет посмотреть на сайте мероприятия ближе к дате открытия выставки.



Стать участником Международной агропромышленной выставки «АГРОВОЛГА-2022», ознакомиться с новыми достижениями в различных областях АПК, получить полную информацию о новых прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях агропромышленного комплекса, наладить и укрепить деловые контакты может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте agrovolga.org .



Контакты организаторов:



АО «РАЦИН» тел.: +7 (843) 221-77-95



E-mail: Сайт: agrovolga.org

