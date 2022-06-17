Российский ритейл: будущее, развитие, потенциал

«Неделя Российского Ритейла»

На прошлой неделе состоялось главное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли — VIII Международный форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла»

В форуме приняли участие около 7 тыс. человек, которые обсудили самые наболевшие вопросы в сфере ритейла. В четырехдневную деловую программу вошли около 100 мероприятий: экспертные и аналитические сессии, пленарные заседания, круглые столы, воркшопы и другие активности. Более 2000 участников смогли в дистанционном формате подключиться к интересующей их сессии и круглому столу.



Главная тема форума — «Российский ритейл в условиях новой реальности». Подавляющее большинство тематических блоков были посвящены актуальной повестке дня и вызовам, с которыми столкнулась отечественная экономика: международные санкции, волатильность курса рубля, разрыв сложившихся цепей поставок, приостановление и уход с российского рынка ряда международных поставщиков и брендов.



В работе форума принимали участие: министр промышленности и торговли России Денис Мантуров; генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук; президент Х5 Group Екатерина Лобачева; управляющий директор OZON Сергей Беляков; заместитель председателя правления «Сбер» Анатолий Попов; президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин; президент «Азбуки Вкуса» Денис Сологуб; генеральный директор ГК «Детский мир» Мария Давыдова; президент АКИТ Артем Соколов; председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев; генеральный директор ТС «Пятерочка» Владислав Курбатов; генеральный директор «Ситилинк» Михаил Славинский; президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов и многие другие. Предлагаем ознакомиться с основными тезисами участников форума.



Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров: «Нам предрекали первый коллапс в марте 2020 года. Этого не случилось. Весной 2022 года тоже сказали, что уже точно все. И этого вновь не произошло. Поэтому 13 миллионам людей, которые задействованы в этом секторе экономики, слова благодарности и поддержки за то, что предприятия торговли работали в самый нужный и ответственный, важный момент, обеспечивая своевременную продажу и поставку продуктов питания, промышленной продукции. Уверен, что так будет и дальше. Мы выстояли, не прибегая к искажению рыночных механизмов, ценовому регулированию, запретам и принуждениям. Поэтому для российского ритейла, российских брендов, российских производителей и российской логистики ситуация только улучшится»



Руководитель Роскачества Максим Протасов: «Вне зависимости от текущей экономической ситуации необходимо защищать право потребителей приобретать исключительно качественную продукцию. В рамках мониторинговой деятельности Роскачества мы противодействуем фальсификации продукции недобросовестными производителями и введению потребителя в заблуждения. Мы учитываем запросы и потребности потребителей при выстраивании работы. Очень важно, чтобы голос потребителя был услышан, а его право на безопасную продукцию находилось под защитой».



Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин: «До первого квартала 2023 года включительно должны быть разработаны не только нормативные документы, но и конкретные инструменты поддержки проектов по созданию, организации и модернизации оптовых продовольственных рынков, но и механизмы помощи в составе новой товаропроводящей сети. Сейчас 30% продукции ЛПХ и фермеров не доходит до полок. Если эту продукцию удастся реализовать в торговых сетях, мы получим снижение цен, расширение ассортимента, улучшение качества жизни населения. Законы о нестационарной торговле приняты лишь в нескольких регионах, например Псковской, Челябинской, Московской областях. Если удастся принять закон на федеральном уровне, наша большая работа в регионах будет многократно ускорена, потому что сейчас “Опора России” продвигает эти инициативы в каждом субъекте России индивидуально. Соответствующий законопроект есть, с 2018 года он находится на рассмотрении в Государственной Думе».



Президент Х5 Group Екатерина Лобачева: «Сейчас мы смотрим на то, как мы можем обеспечить логистику напрямую в магазины. В постоянный формат вошло проведение торгово-закупочных сессий в регионах. Поставщики на них могут не только представить товар, но даже заключить контракты. На этот год запланированы сессии в каждом регионе и не один раз».



Член Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев: «Сейчас с уходом с рынка многих иностранных компаний для российских брендов, в том числе совсем небольших компаний, открыто окно возможностей, чтобы быстро и ярко заявить о себе, а государство будет всячески этому способствовать, предлагая новые меры поддержки».



Генеральный директор «Ситилинк» Михаил Славинский: «Сейчас для нас основной вопрос в том, что ежедневные продажи приблизительно в два раза больше, чем поступление товаров. Мы ожидаем достаточно серьезную товарную яму в ближайшей перспективе. Проблему надо разделить на два сектора — на технологическую продукцию и бытовую технику. Со второй категорией особых проблем не ожидается, ассортимент этой продукции, я думаю, будет достаточным. А вот что касается микроэлектроники и всего, что связано с нею, там видятся достаточно большие проблемы. Импортозамещение здесь пока в очень начальном статусе».



Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук: «Мы продолжаем стратегию по развитию малого и среднего бизнеса. За последний год у нас не только выросло количество продавцов, но и с нами стали расти предприниматели, которые занимаются логистикой, выросло количество партнерских самовывозов и сортировочных центров. Наш фокус направлен на развитие производства, мы взяли верный курс, так как за последнее время на нашу платформу зашло колоссальное количество людей. Благодаря инициативе правительства, когда ты становишься самозанятым, у тебя нет никаких рисков, ты ничего не должен государству: попробовал, не понравилось — перестал быть самозанятым, нужно буквально несколько кликов».



Партнерами форума в этом году выступили: X5 Group, «Магнит», «Лента», «Сбер», «Почта России», «СБП», Агентство стратегического развития города Москвы, «Кубань-Вино», Profindusrty, Aquanika, FM Logistic, «Газпромбанк», Ozon fresh, «Утконос», «Велком», Sanitelle, «Сколково», Роскачество и многие другие.

