Ассоциация «Теплицы России» окажет поддержку в развитии исправительных центров совместно с Минюстом и ФСИН

«Теплицы России»

Ассоциация «Теплицы России», Министерство юстиции Российской Федерации и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) подписали соглашение о развитии сети исправительных центров на X Петербургском юридическом форуме

Развитие сети исправительных центров обеспечит социальную адаптацию бывших осужденных, мотивацию для соблюдения законов. В рамках соглашения ассоциация предоставит рабочие места.



«В тепличных хозяйствах есть возможности и ресурсы по трудоустройству граждан, которые нуждаются в социальной адаптации и постепенном возвращении к жизни в обществе. Многие из таких людей хотят получить образование, работать в перспективной отрасли, и мы такую возможность готовы предоставить», — отмечает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.



Исправительные центры также несут экономическую выгоду для государства — законом предусмотрено, что с зарплаты осужденных к принудительным работам удерживается от 5 до 20% в доход федерального бюджета.



«Мы сегодня говорим о том, что принудительные работы и создание сети исправительных центров — это вопрос не только гуманизации, но и вопрос, который направлен на ресоциализацию гражданина. Очень важно, чтобы гражданин получал и какую-то профессию, и специальность. <…> Сегодня у нас 20 тыс. мест в исправительных центрах, мы планируем довести эту цифру до 80», — сообщил заместитель министра юстиции Российской Федерации Всеволод Вуколов.



Петербургский юридический форум — авторитетная площадка для профессиональных дискуссий по широкому кругу вопросов, связанных с историей права и его развитием в современном мире. Обсудить важнейшие правовые вопросы, с которыми столкнулась страна в последнее время, и высказать свои предложения для решения насущных проблем развития и укрепления международного права на форум приехали 3000 участников из России и 45 иностранных государств Европы и СНГ.



Ассоциация «Теплицы России» представляет и защищает интересы тепличных предприятий и грибоводческих комплексов в органах власти, оказывает содействие в изучении и внедрении достижений научных исследований и в подготовке кадров на предприятиях защищенного грунта. В составе ассоциации более 200 предприятий, в их числе тепличные комбинаты по производству овощей и цветов, грибоводческие предприятия, а также институты, отечественные и зарубежные организации, работающие в сфере защищенного грунта.

