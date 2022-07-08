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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Региональные делегации смогут бесплатно приехать на АГРОСАЛОН

Партнёрский материал

Региональные делегации смогут бесплатно приехать на АГРОСАЛОН
«Агросалон»
Региональные делегации смогут бесплатно приехать на АГРОСАЛОН
«Агросалон»

Международная выставка сельхозтехники и оборудования «АГРОСАЛОН-2022» при поддержке «Росагролизинг» предлагает специальную программу для посетителей из регионов Российской Федерации

Собрав группу от 15 человек и оставив на сайте заявку, делегация получит бесплатный автобус из региона до выставки и обратно и пригласительные билеты. По прибытии на выставку каждую группу встретит и сопроводит бесплатный гид.

Помимо организованного посещения стендов и экспозиции, многочисленных встреч и бизнес-переговоров, в программу визита войдет обширная деловая программа. На обучающих семинарах, мастер-классах и конференциях с участием ведущих экспертов участники делегаций познакомятся с передовыми технологиями и получат полезную для бизнеса информацию. 

Каждой делегации будут предоставлены всевозможные информационные материалы, в том числе официальный каталог с полным перечнем участников и партнеров выставки.

Нужно всего лишь подать заявку, организовать делегацию и посетить это знаковое для отрасли мероприятие!

Выставка «АГРОСАЛОН» пройдет с 4 по 7 октября 2022 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», и представит весь спектр сельскохозяйственной техники, комплектующих и оборудования для работы в поле.

«Агросалон» 

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