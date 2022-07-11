«Щелковский» сорт Система дал рекордный урожай 101,3 ц/га

«Щелково Агрохим»

8 июля 2022 года стало памятным днем для российской селекции. Именно в этот день новый сорт озимой пшеницы Система дал на-гора более 100 ц/га на производственных полях

Произошло это знаменательное событие в Ростовской области, на полях АО имени героя Великой Отечественной войны Данильченко В. И., входящего в структуру агрохолдинга «Степь» — одной из крупнейших аграрных компаний юга России. Рекордный урожай был зарегистрирован по предшественнику — гороху.



По признанию директора департамента селекции и семеноводства «Щелково Агрохим» Александра Прянишникова, он несказанно рад, что это наконец свершилось! Причем тем и дорого такое долгожданное событие, что произошло оно на производственных полях, а не на опытных делянках. Озимой пшеницей сорта Система здесь было засеяно 50 га, и контрольная уборка показала урожайность 101,3 ц/га!



Сорт озимой пшеницы Система был передан «Щелково Агрохим» на Госсортоиспытание совместно с агрохолдингом «Степь» в 2021 году. И, судя по результатам, его ждет большое будущее.



Александр Прянишников называет Систему уникальным сортом: у него много достоинств, он стоек к погодным факторам, его потенциал продуктивности — свыше 100 ц/га. При этом руководитель департамента считает, что в «копилке» «Щелково Агрохим» имеются сорта, которые могут давать и 150 ц/га!



Отметим, что наши турецкие партнеры, работая с сортом Система, ранее получили на опытной делянке урожайность 100,4 ц/га. Но совсем другое дело — наш, «щелковский» рекорд! Он рождался на производственных полях!



Отрадно, что сорта пшеницы, созданные селекционерами «Щелково Агрохим», постепенно завоевывают не только отечественный аграрный рынок. К примеру, в Госреестр Туркменистана уже внесены сорта озимой пшеницы Изумруд Дубовицкого и ДФ 2020. Это первые сорта, которые официально зарегистрированы не в России, а за рубежом.



Над созданием новых сортов неустанно трудятся специалисты компании «Щелково Агрохим». И нет сомнения, что впереди нас ждут новые рекорды.

