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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Увеличить урожайность подсолнечника на 20% — это реальность!

Партнёрский материал

Увеличить урожайность подсолнечника на 20% — это реальность!
Pixabay
Увеличить урожайность подсолнечника на 20% — это реальность!
Pixabay

Валовой сбор подсолнечника в этом году может побить очередной рекорд, превысив 16 млн т. Главная масличная агрокультура по-прежнему остается одной из самых высокодоходных и инвестиционно-привлекательных для аграриев

Чтобы сохранить и приумножить урожай, защитить его от многих рисков, а также повысить качество продукции, сельхозпроизводители внедряют новые технологии, вводят в производство инновационные препараты. Один из таких продуктов - рострегулятор с фунгицидным действием для подсолнечника АРХИТЕКТ® (государственная регистрация № 014-07-3176-1), уже представленный российскому рынку компанией BASF.

Три составляющих высокого урожая

АРХИТЕКТ® - инновационный регулятор роста, или «архитектор растения», с фунгицидным действием из трех основных компонентов: мепикват-хлорида (150 г/л), пираклостробина (100 г/л) и прогексадиона кальция (25 г/л). Препарат оптимизирует архитектонику подсолнечника: растения, обработанные АРХИТЕКТ®, ниже на 10-30% за счет сокращения первых 3-5 междоузлий; они имеют более толстый стебель, мощную и лучше развитую корневую систему, а также листовую пластину большей площади, что помогает сформировать и корзинку большего диаметра — в среднем на 1-2 см. Поле получается выровненным и однородным по высоте, что значительно облегчает уборку урожая и минимизирует его потери. Кроме того, риск полегания подсолнечника, обработанного АРХИТЕКТ®, гораздо ниже.

Также обработка дает возможность получить растения с повышенной устойчивостью к стрессовым факторам сезона и обеспечить защиту посевов от основных листостебельных болезней: альтернариоз, фомоз, ржавчина, фомопсис, септориоз, помогая максимально раскрывать потенциал урожайности.

Норма расхода препарата составляет 1-1,5 л/га и должна определяться исходя из почвенно-климатических условий при соблюдении рекомендаций специалистов BASF. Вносить АРХИТЕКТ® следует в фазу 6-8, максимум 10 листьев, когда происходит удлинение первого междоузлия. При этом оптимальным периодом является фаза 8 листьев. Препарат необходимо применять совместно c сульфатом аммония ТУРБО в соотношении 2:1. Не следует смешивать с АРХИТЕКТ® со средствами защиты растений, а также с макро- и микроудобрениями.

Сколько урожая можно сохранить с АРХИТЕКТ®?

Благодаря такому набору характеристик средняя прибавка от применения препарата АРХИТЕКТ® на подсолнечнике достигает 21% (препараты только с фунгицидным действием сохраняют в среднем 13-15% урожая). В 2020—2022 годах специалистами были заложены опыты с АРХИТЕКТ® в разных регионах России, где выращивается подсолнечник. Везде был отмечен хороший рострегулирующий и фунгицидный эффект от применения препарата. В зависимости от почвенно-климатических условий регионов, в которых проводились эксперименты, применение АРХИТЕКТ® в объеме 1,5 л/га в натуральном выражении стабильно приводило к повышению сбора на 4-9 ц/га, что показано на графике 1.

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График 1. Урожайность с АРХИТЕКТ® в разных регионах России




Препарат отлично показал себя в условиях засушливого климата Поволжья. В 2021 году в Самарской области применение АРХИТЕКТ® в производственном опыте в норме расхода 1,3 л/га способствовало увеличению урожайности на 3,9 ц/га, а в опытах 2022 года в ДемоЦентре BASF в Самаре обработанные растения не имели видимых признаков заболеваний, были ниже на 15-25%, обладали более толстыми стеблями и оптимальной листовой пластиной (см. рис. 1).

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Рисунок 1. Результат применения АРХИТЕКТ®, ДемоЦентр Самара, 2022 год

Результаты опытов, проведенные специалистами BASF в 2021 году в Пензенской области, показали, что использование АРХИТЕКТ® дало возможность получить более компактные мощные растения с развитой корневой системой и листовой пластиной. Обработка посевов АРХИТЕКТ® в норме расхода 1,25 л/га позволила увеличить урожайность на 4,4 ц/га, а в норме 1,5 л/га — на 6 ц/га в сравнении с делянками, обработанными препаратом только с фунгицидным действием. В денежном выражении (за вычетом затрат на опрыскивание и стоимости самого препарата) прибавка составила 10,4 тыс. руб./га и 13,8 тыс. руб./га соответственно при цене на подсолнечник 25 тыс. руб./т, что отражено на графике 2.

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График 2. Рострегулирующий эффект АРХИТЕКТ®, ДемоЦентр Пенза, 2021 год

Также опыты с АРХИТЕКТ® продемонстрировали хороший рострегулирующий и фунгицидный эффект от использования препарата в Черноземном регионе. Например, в АгроЦентре BASF Липецк растения, обработанные препаратом, по сравнению с контролем были гораздо компактнее, имели толстые стебли с укороченными междоузлиями и листья с большей площадью. Кроме того, у них отсутствовали признаки поражения альтернариозом. И в целом подсолнечник, обработанный АРХИТЕКТ®, выглядел более крепким и здоровым, а средняя прибавка урожайности с делянки, где применялся препарат, составила 5,3 ц/га (см. рис. 2).

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Рисунок 2. Влияние АРХИТЕКТ® на морфологические параметры растений подсолнечника

Очевидная разница между обработанными и необработанными растениями наблюдалась и в АгроЦентре BASF в Краснодаре, даже при условии того, что на момент сева и начала вегетации подсолнечника в регионе стояла засуха. В 2020 году на посевах, где применялся АРХИТЕКТ®, сохранить удалось 8,3 ц/га (график 1). На графике 3 ниже представлены данные производственных опытов 2021 года; прибавка урожайности составила от 9 до 29%!

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График 3. Рострегулирующий эффект АРХИТЕКТ®, производственные опыты на юге России, 2021 год

Производственные опыты, заложенные в 2021—2022 годах в Краснодарском крае и Республике Адыгея (в том числе на кондитерском подсолнечнике) показали сопоставимые результаты: применение АРХИТЕКТ® в норме расхода 1,5 л/га в сочетании с сульфатом аммония ТУРБО в норме расхода 0,75 кг/га позволило получить более крепкие низкорослые растения с корзинками на треть крупнее по сравнению с необработанными, что хорошо видно на рис. 3.

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Рисунок 3. Производственные опыты с АРХИТЕКТ® на юге России, 2022 год

«Не только 20%, но и 30%!»: что говорят сельхозпроизводители

Производители подсолнечника, которые опробовали АРХИТЕКТ® в действии, подтверждают: препарат действительно работает и даже лучше, чем они представляли.

По словам директора КФХ Королева В. П. (Саратовская область) Вячеслава Королева, прибавка урожайности при уборке посевов подсолнечника, обработанных регулятором-фунгицидом BASF, составила 4,5 ц/га. «Мы обработали рострегулятором-фунгицидом АРХИТЕКТ® половину поля (120 га) в фазу 3-4-й пары листьев, а другую половину — базовым фунгицидом с добавлением бора. При уборке посевов, обработанных АРХИТЕКТ®, мы получили 34 ц/га, тогда как на второй половине поля — 29,5 ц/га. Прибавка урожая с АРХИТЕКТ® составила более 13%, эффект превзошел все ожидания», — отметил он.

«Это настоящая бомба! — восхищается директор самарской компании «Житница» Евгений Локтионов. — Прибавка от применения АРХИТЕКТ® может достигать не только 20%, как говорят специалисты BASF, но и 30%».

Компания «Степные просторы» (Самарская область) тоже опробовала препарат в действии. «На посевах, обработанных АРХИТЕКТ®, у растений подсолнечника мы наблюдали более мощную корневую систему и толстый стебель, а также листья большего диаметра. Высота растений была в среднем на 7 см ниже, а корзинки получились больше примерно на 1-2 см. Также мы наблюдали отсутствие ржавчины. Но, главное, урожайность была на 3,9 ц/га выше в сравнении с контрольным вариантом!» - рассказывает генеральный директор предприятия Николай Золотов.

BASF 

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