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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Новые сорта и специальные предложения на Дне поля 30 сентября

Партнёрский материал

Новые сорта и специальные предложения на Дне поля 30 сентября
Зерновой соевый союз ПФО
Новые сорта и специальные предложения на Дне поля 30 сентября
Зерновой соевый союз ПФО

День поля «Урожай на соевом демополигоне», который пройдет в Приволжском районе Самарской области, даст возможность аграриям не только подобрать сорта сои, новые и лучшие для себя, но также позволит сэкономить на закупках

Практически каждая компания-участник проведет однодневную акцию с большими скидками для приехавших. Контрактация на Дне поля позволит получить хороший дисконт от компаний «Агротек», «Щелково Агрохим», «Землякофф» и др.

Дополнительно Зерновой соевый союз ПФО организует объединенную закупку семян — чем больше партия, тем ниже цена. Любой фермер, принявший в ней участие, сможет купить семена по цене, которую в обычных условиях дают только крупным холдингам.

Еще одно новшество — переговорно-закупочный павильон, где сельхозпроизводители смогут провести прямые переговоры с покупателями (представителями заводов-переработчиков, элеваторов, трейдеров). Продажа урожая сегодня — самый острый вопрос для аграриев, День поля должен помочь в его решении.

Не менее актуальный вопрос — сушка и хранение урожая. На Дне поля можно будет увидеть работу современной сушилки и затаривание зерна в рукава для хранения.

Предусмотрена масса деловых экскурсий, одна из которых — на новый полигон с 20 сортами озимой, в том числе и новыми. Участники уже смогут посмотреть и оценить всходы.

Ну и самое главное: будут определены раннеспелые сорта-победители по урожайности и количеству протеина, убранные на богаре. Среднеспелые сорта пока еще остаются в поле.

Смотрите все мероприятия Дня поля в программе и регистрируйтесь!

Регистрация участников по ссылке.


Зерновой соевый союз ПФО 

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