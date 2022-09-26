Новые сорта и специальные предложения на Дне поля 30 сентября

Зерновой соевый союз ПФО

День поля «Урожай на соевом демополигоне», который пройдет в Приволжском районе Самарской области, даст возможность аграриям не только подобрать сорта сои, новые и лучшие для себя, но также позволит сэкономить на закупках

Практически каждая компания-участник проведет однодневную акцию с большими скидками для приехавших. Контрактация на Дне поля позволит получить хороший дисконт от компаний «Агротек», «Щелково Агрохим», «Землякофф» и др.



Дополнительно Зерновой соевый союз ПФО организует объединенную закупку семян — чем больше партия, тем ниже цена. Любой фермер, принявший в ней участие, сможет купить семена по цене, которую в обычных условиях дают только крупным холдингам.



Еще одно новшество — переговорно-закупочный павильон, где сельхозпроизводители смогут провести прямые переговоры с покупателями (представителями заводов-переработчиков, элеваторов, трейдеров). Продажа урожая сегодня — самый острый вопрос для аграриев, День поля должен помочь в его решении.



Не менее актуальный вопрос — сушка и хранение урожая. На Дне поля можно будет увидеть работу современной сушилки и затаривание зерна в рукава для хранения.



Предусмотрена масса деловых экскурсий, одна из которых — на новый полигон с 20 сортами озимой, в том числе и новыми. Участники уже смогут посмотреть и оценить всходы.



Ну и самое главное: будут определены раннеспелые сорта-победители по урожайности и количеству протеина, убранные на богаре. Среднеспелые сорта пока еще остаются в поле.



Смотрите все мероприятия Дня поля в программе и регистрируйтесь!



Регистрация участников по ссылке .

