Российский зерновой союз проведет XII Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook

Российский зерновой союз

Мероприятие состоится с 4 по 7 октября 2022 года в Азербайджане, г. Баку, Holiday Inn 4*

Выбор Азербайджана в качестве места проведения конференции связан с его уникальным географическим положением, которое позволяет рассматривать его как связующее звено между зерновыми рынками Причерноморья, Азии и Ближнего Востока, а также с формированием позитивного имиджа Азербайджана и его позиционирования как «Зерновых ворот» между Исламским миром и странами Причерноморского региона.



В рамках конференции предусматривается широкая дискуссия о средне- и долгосрочных тенденциях развития зернового производства, путях содействия инвестициям, включая коллективные — несколькими заинтересованными странами в зерновое производство и инфраструктуру зернового рынка, и о механизмах финансирования производства и торговли зерном. Участники обсудят подходы к определению «справедливой» цены на зерно на основе баланса интересов как производителей, так и потребителей, а также меры по обеспечению доступности продуктов переработки зерна для всех групп населения различных стран. Важным и актуальным вопросом является новое качество зерновой логистики, создание новых транспортных коридоров, в том числе использование для поставок зерна Шелкового пути, создание зернового коридора Север — Юг с выходом на Персидский залив и др.



За все время проведения Международной зерновой торговой конференции в ней приняли участие представители из более чем 30 стран мира, в том числе из России, Украины, Казахстана, США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Франции, Ирана, Турции, Египта, Сирии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Ливана, Туниса, Алжира и других стран.



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т/ф.: +7 (495) 369-44-53;

