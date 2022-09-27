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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Российский зерновой союз проведет XII Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook

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Российский зерновой союз проведет XII Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook
Российский зерновой союз
Российский зерновой союз проведет XII Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook
Российский зерновой союз

Мероприятие состоится с 4 по 7 октября 2022 года в Азербайджане, г. Баку, Holiday Inn 4*

Выбор Азербайджана в качестве места проведения конференции связан с его уникальным географическим положением, которое позволяет рассматривать его как связующее звено между зерновыми рынками Причерноморья, Азии и Ближнего Востока, а также с формированием позитивного имиджа Азербайджана и его позиционирования как «Зерновых ворот» между Исламским миром и странами Причерноморского региона.

В рамках конференции предусматривается широкая дискуссия о средне- и долгосрочных тенденциях развития зернового производства, путях содействия инвестициям, включая коллективные — несколькими заинтересованными странами в зерновое производство и инфраструктуру зернового рынка, и о механизмах финансирования производства и торговли зерном. Участники обсудят подходы к определению «справедливой» цены на зерно на основе баланса интересов как производителей, так и потребителей, а также меры по обеспечению доступности продуктов переработки зерна для всех групп населения различных стран. Важным и актуальным вопросом является новое качество зерновой логистики, создание новых транспортных коридоров, в том числе использование для поставок зерна Шелкового пути, создание зернового коридора Север — Юг с выходом на Персидский залив и др.

За все время проведения Международной зерновой торговой конференции в ней приняли участие представители из более чем 30 стран мира, в том числе из России, Украины, Казахстана, США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Франции, Ирана, Турции, Египта, Сирии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Ливана, Туниса, Алжира и других стран.

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Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях участия, спонсорской и информационной поддержке конференции вы можете получить по телефонам или электронной почте:

т/ф.: +7 (495) 369-44-53;

e-mail: rzs@grun.ru, tev@grun.ru, fll@grun.ru

Российский зерновой союз 

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