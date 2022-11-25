Осенний сезон «Один день на “Ростсельмаш”»

«Ростсельмаш»

В рамках программы «Один день на “Ростсельмаш”» делегации аграриев из разных регионов посетили промышленную площадку «Ростсельмаш». Главы сельхозпредприятий из Воронежской, Белгородской и других областей ознакомились с современным производством

За неделю программа «Один день на “Ростсельмаш”» собрала представителей порядка 45 сельскохозяйственных предприятий, нацеленных на развитие своих хозяйств и учитывающих все современные технические аспекты приобретения новых моделей.



Аграриям провели экскурсию по территории компании, которая составляет более 140 га. Чтобы выбрать для своих хозяйств подходящую модель техники, аграрии ознакомились с их выпуском на этапе конвейерной сборки. Также оценили производство автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники.



Далее делегация увидела прессово-раскройный завод, где применяется уникальная лазерная технология раскройки металла. В программе дня был и современный логистический комплекс площадью 34 тыс. кв. м. Перечень хранимых на складе запчастей насчитывает более 17 тыс. наименований.







Отдельное внимание было уделено презентации компании и перспективам ее развития. В частности, новому тракторному заводу, который строится в настоящий момент и где, помимо тракторов, будут производить различные виды дорожно-строительной техники: экскаваторы-погрузчики, телескопические погрузчики, фронтальные погрузчики и гусеничные экскаваторы.



Планы о приобретении техники появились у многих участников экскурсии.



«“Ростсельмаш” всегда впереди. Внедряет новшества и инновации. Мы используем систему РСМ “Агротроник”, можем зайти на свой компьютер в любой точке мира и посмотреть, что и как комбайн делает, сколько накосил, какая температура, были ли простои агромашины, количество выгрузок. Сотрудничаем с компанией с 2012 года, от покупки первого комбайна. С тех пор каждый год приобретаем новые комбайны и расширяем наш парк», — поделился Юрий Цуканов, глава КФХ «Цуканов Ю.Г.».



Приглашенные аграрии отметили высокий темп развития компании, заявили о своей готовности сотрудничать с «Ростсельмаш» в дальнейшем.







«Я второй раз на “Ростсельмаш”, впервые побывал в 2016 году. Здесь четко выстроена организация работы, появились новые перспективные модели техники. В нашем хозяйстве работают зерноуборочные ACROS. Комбайны справляются с задачами, на них удобно работать, не требуется долго обучать механизаторов. Нам нравится цена, наличие запасных частей, быстрое реагирование сервисного центра», — рассказал Сергей Гусев, КФХ «Гусев С.В.».



Проект «Один день на “Ростсельмаш”» работает с 2010 года. За это время на нем побывали сотни делегаций со всей России и других стран. Один из принципов предприятия — его открытость для потребителей и партнеров.

