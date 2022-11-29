Пищевая упаковка под призмой «Агропродмаш-2022»

«Агропродмаш-2022»

Российский рынок пищевой упаковки и упаковочных решений находится в фазе масштабной трансформации, являющейся ответом на развитие политической и экономической ситуации. Салон «АПМ УпакМаш» выставки «Агропродмаш-2022» отразил этот процесс и обозначил его ключевые аспекты

С учетом того что российский рынок упаковочного оборудования и решений, пожалуй, в наибольшей степени столкнулся с последствиями пятого пакета антироссийских санкций, важной темой салона «УпакМаш» ожидаемо стали различные аспекты замещения технологий, оборудования и материалов (приобретение или техническая поддержка которых будет вызывать серьезные затруднения) аналогами с целью обеспечения бесперебойной работы пищевых производств. В числе вопросов актуальной повестки упаковочного раздела: сотрудничество в области перспективного замещения современных экологичных упаковочных материалов качественными отечественными аналогами, установление партнерских связей между владельцами ныне «проблемного» оборудования и потенциальными российскими производителями запчастей и расходных материалов для последнего и, конечно же, подбор перспективного оборудования, производимого в России или странах, не поддерживающих антироссийские санкции. Нельзя не признать, что выставка «Агропродмаш» продолжает сохранять высокую репрезентативность экспозиции и привлекать большое число иностранных и отечественных участников, чтобы каждый раз максимально облегчать посетителям поиск наиболее востребованных решений. В этом году салон «УпакМаш» собрал более 90 экспонентов из разных стран.



Сокращение деловой активности ряда ведущих иностранных производителей упаковочного оборудования и материалов обусловило их неучастие в выставке этого года. На этом фоне отрадным фактом стало присутствие в экспозиции ряда известных зарубежных игроков, которые в сложившейся ситуации получили возможность усилить свои позиции на российском рынке упаковочного оборудования и материалов за счет временного или постоянного выбывания основных конкурентов. В их числе можно отметить такие фирмы, как Bizerba, GEA, G. Mondini, IMA, Ilapak, Yamato Scale и пр. Более того, посетители выставки получили возможность лично познакомиться с упаковочной продукцией и таких европейских компаний, как ILPRA, PremiumPack, Sigitaspak, WOLF Verpackungsmaschinen и др. Удачно дополнили экспозицию и турецкие производители упаковочных машин и материалов, которые начинают старательно осваивать российский рынок в новых реалиях. И конечно же, свой вклад вносят крупные системные интеграторы, такие как «Бегарат», «НХЛ», «ОренКлип», «МП-Технологии» и др., наполняя экспозиции большим числом нового оборудования, в том числе упаковочного.



Важно, что обновившийся состав экспонентов продемонстрировал их высокую готовность быстро реагировать на процессы трансформации рынка и оперативно предлагать актуальные альтернативы. В результате экспозиция выставки «Агропродмаш» этого года отнюдь не испытывала недостатка ни в упаковочных машинах, ни в прикладных упаковочных решениях.



Выставка показала, что спрос на упаковочные решения остается стабильно высоким, поскольку в нынешних условиях развитие производственного бизнеса зачастую обеспечивается за счет освоения перспективных видов ассортимента готовой продукции и освоения более эффективных упаковочных решений. И конечно же, ежедневная интенсивная эксплуатация упаковочного оборудования сопряжена с его износом и необходимостью приобретения запчастей, что также становится одним из перспективных направлений замещения в рамках выставки «Агропродмаш».



В свою очередь, импортозамещение упаковочных материалов создает основы для смещения предпочтений на российском рынке в сторону отечественных упаковочных решений. И российские производители упаковки постарались в максимальной степени продемонстрировать свои достижения и возможности посетителям выставки «Агропродмаш». Очевидно, что российский сегмент участников мероприятия был как никогда представительным одновременно и в количественном, и в качественном отношении. Свои новинки представили уже хорошо известные российские производители упаковочных оборудования и технологий, поставщики расходных материалов: «Атлантис-Пак», «Таурас-Феникс», «Русская Трапеза», «Базис», «Георг Полимер», «Лейбл Групп», «Логос», «Силд Эйр», «Сигнал-Пак» и др.



Важным аспектом выставки этого года стал особый акцент в экспозициях участников на автоматизированных и роботизированных решениях. Показательно, что в этот раз многие российские компании, несмотря на отсутствие ряда европейских индустриальных гигантов, смогли самостоятельно наполнить экспозицию элементами автоматизированных линий и разнообразными роботизированными решениями для упаковочных участков.



Одновременно выставка «Агропродмаш-2022» запомнится всем особой активностью посетителей, качеством их запросов, высокой инвестоориентированностью аудитории. Многолетнее развитие и совершенствование площадки «Агропродмаш» привело к столь высокому уровню профессионального «рафинирования» аудитории выставки, что большинство участников салона, подводя итоги прошедшего мероприятия, обязательно отмечают высокий качественный уровень посетителей, три четверти которых принимают ответственные решения по закупкам или влияют на политику снабжения в своей компании.



Главным итогом состоявшейся выставки «Агропродмаш-2022» станет построение нового фундамента обновленного отечественного рынка пищевой упаковки, который будет формироваться на основании укрепления прежних и выстраивания новых контактов и деловых связей, установленных во время прошедшего мероприятия между поставщиками и потребителями оборудования и упаковочных решений. Не менее важной видится роль выставки будущего года, которой предстоит отразить достигнутые результаты актуального замещения проблемных решений, мультиплицировать процессы сотрудничества и подтвердить эффективность и прочность обретенных ранее партнерских связей.



Мнения участников

Татьяна Доброхотова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций «Силд Эйр Каустик»:



- Выставка «Агропродмаш-2022» пролетела на одном дыхании. Практически все дни были очень насыщены встречами и переговорами. На нашем стенде площадью 126 кв. м было предусмотрено много столов для общения с клиентами и отдельная переговорная отведена для встреч с VIP-посетителями. Тем не менее порой даже свободный стул найти было невозможно. Общая атмосфера активного общения, обсуждения проектов, совместного поиска решений очень вдохновляла и не давала ощущать усталость.



Мы были рады почувствовать, что, несмотря на всю сложность нынешней экономической ситуации, производители продолжают активно работать над совершенствованием текущих проектов по упаковке и открывать новые проекты, искать новые интересные маркетинговые решения для своей продукции. Интерес к новым упаковочным материалам и системам был очень высок.



Если кратко выделить основной вопрос, который волнует всех клиентов вне зависимости от сферы деятельности, — это стабильность поставок упаковочных материалов. Данная озабоченность вполне понятна в нынешней экономической ситуации и оправдана сложностями с логистикой. Всех волнует поддержание непрерывности производственного процесса на предприятии с целью обеспечения бесперебойных поставок продукции в розницу.



Наконец, хотелось бы отметить неизменно высокий уровень организации выставки и поблагодарить ее директора Татьяну Назаровну Пискареву за тот плодотворный праздник для участников и клиентов, который был подготовлен и проведен на высшем профессиональном уровне.



Алексей Климанов, генеральный директор KLIMANOV Industrial Packaging Solutions:



- Прошедшая выставка «Агропродмаш-2022» произвела на нашу команду максимально положительное впечатление. Особенно отмечу уровень и качественный состав посетителей, основная доля которых — 70-80%, — это генеральные директора, управляющие и исполнительные директора, собственники предприятий, технические директора производств, то есть те, кто принимает решения. Однако и другие специалисты пищевых производств, решившие познакомиться с экспозицией «Агропродмаш», демонстрировали готовность обсуждать конкретные запросы, поскольку были командированы своим руководством с соответствующими заданиями. Они, приходя на стенд, сразу протягивали визитку и начинали разговор на интересующую их тему.



Причем в этот раз на выставке отметились директора практически всех ведущих российских мясоперерабатывающих производств. Очень порадовала активность руководителей российских молочных производств, которые смогли достойно посоперничать с мясоперерабатывающими предприятиями, обычно формирующими основной спрос на предлагаемое нами оборудование. Собственно, большое число запросов на упаковочные решения со стороны предприятий молочной отрасли стало одним из позитивных аспектов выставки этого года. Также на нашем стенде отметились представители целого ряда известных кондитерских фабрик. Но если интерес со стороны мясной, молочной, кондитерской отраслей для нас привычен, то полученный по результатам выставки запрос со стороны медицинской отрасли открывает новое для нас направление, что не может не вдохновлять.



Впечатляла и география посетителей — от Владивостока до Калининградской области. В этот раз нам даже довелось пообщаться с бизнесменами из вновь обретенных территорий России.



Работа на стенде шла буквально в режиме нон-стоп — мы общались и рядом с демонстрируемыми упаковочными машинами, и у стоек с образцами упакованной продукции, и сидя за переговорными столами. За выставочные дни нам удалось собрать почти 200 лидов. Я давно не припомню такой активности посетителей. Более того, у меня и моих коллег возникло ощущение, что для нас это самая результативная выставка за все прошедшие 10 лет. Доказательством этому является тот факт, что термоформовочная линия OPACK QZ1000 MIDI турецкого производства, которая демонстрировалась у нас на стенде и находилась в статусе «временного ввоза», в итоге была продана на выставке. Этому успеху, конечно, поспособствовали наша предварительная подготовка и весьма представительный стенд, с которым мы приняли участие в выставке этого года.



Более того, показательно, что мы продолжили получать большое число запросов по электронной почте после окончания выставки. Посмотрим, насколько все это общение трансформируется в реальные контракты, однако уже сейчас можно со всей определенностью утверждать, что выставка «Агропродмаш-2022» придала нам хороший заряд оптимизма. Поэтому на следующий год мы планируем увеличить стенд ровно в два раза, чтобы вживую продемонстрировать больше интересного автоматизированного оборудования. Это позволит еще больше расширить нашу целевую аудиторию.



Мы очень благодарны за те возможности, которые предоставила нам выставка «Агропродмаш-2022», и не намерены их упускать. Сейчас в пищевой промышленности складывается очень интересная ситуация полного переформатирования бизнеса. Она отличается поиском новых возможностей для бизнеса, решением возникающих проблем с поставками оборудования, выстраиванием новых каналов поставок запчастей, налаживанием контактов с российскими производителями машин, комплектующих и оснастки.



И вы не поверите: в пятницу, когда мы уже разбирали стенд, одновременно с коллегами пришли к выводу, что у нас в точности такое же ощущение, как у маленького ребенка в день его рождения, когда гости уже разошлись и праздник вдруг закончился…



Андрей Млодик, директор по маркетингу «Интеграл Плюс»:



- Для нашей компании выставка «Агропродмаш-2022» прошла достаточно продуктивно. Несмотря на сложившуюся ситуацию, компания «Интеграл Плюс» смогла громко заявить о себе и продемонстрировать новые разработки в машиностроении. Помимо новинок, мы показали гостям наши популярные модели. Для каждого клиента подобрали оптимальный вариант упаковочных машин, которые подходят для их бизнеса. На стенде были представлены разнообразные упаковочные машины: новая разработка — горизонтальная упаковочная машина «Пума-2», вертикальные упаковщики с весовыми дозаторами, автоматический целлофанатор, аппарат штучной термоусадки и автоматический термоусадочный аппарат с термотоннелем.



Оценивая результаты нашего участия в выставке, мы остались довольны. Основными целями выставки для нас всегда являются поиск покупателей, продвижение собственной продукции, заключение контрактов и расширение географии сбыта. Запросы со стороны гостей нашего стенда были разнообразные: упаковка товаров сыпучей и пылящей продукции, упаковка в термоусадочную пленку и т. д. Нам удалось обрести новых заказчиков с учетом большого разнообразия аудитории выставки.



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