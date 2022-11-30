Современная сельхозтехника «Ростсельмаш» пополнит парки хозяйств по новой специальной программе от «Росагролизинга» — «Раннее бронирование — 2022»
Акция предоставляет аграриям возможность уже сейчас приобрести технику и оборудование на следующий сезон по максимально выгодным условиям. В портфеле предложений от «Ростсельмаш»: зерноуборочные комбайны NOVA, VECTOR 410, ACROS 585, RSM 161; кормоуборочные DON 680M, F 1300, F 2650; тракторы «Ростсельмаш 2375/ 2400».
Зарезервировав сельхозтехнику уже сейчас, аграрии сэкономят средства при ее дальнейшем приобретении в лизинг — для этого ведущие отечественные сельхозмашиностроители зафиксировали цены на уровне 2022 года.
Главным отличием акции этого года стала возможность отсрочки авансового платежа до апреля 2023 года. Также усовершенствован сезонный график — теперь клиент может сам выбирать месяцы, когда он хочет платить пониженные ставки, а когда — повышенные.
Кроме того, с целью поддержки российских фермеров в условиях ограниченности предложений техники на рынке имеются следующие возможности:
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аванс — 0%;
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отсрочка по оплате аванса до апреля 2023 года;
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срок лизинга до 8 лет;
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всего два документа;
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удобные графики платежей;
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гарантированные сроки поставки техники;
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стоимость техники не изменится в процессе сделки.
Программа от компаний действует для всех регионов России до 31 декабря 2022 года.
Напомним, «Ростсельмаш» является надежным стратегическим партнером «Росагролизинга» с 2002 года. За последние пять лет компания поставила в лизинг 8303 единицы самоходной техники, прицепного и навесного оборудования.
Более подробную информацию можно узнать на сайте.