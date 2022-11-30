Современная сельхозтехника «Ростсельмаш» пополнит парки хозяйств по новой специальной программе от «Росагролизинга» — «Раннее бронирование — 2022»

Акция предоставляет аграриям возможность уже сейчас приобрести технику и оборудование на следующий сезон по максимально выгодным условиям. В портфеле предложений от «Ростсельмаш»: зерноуборочные комбайны NOVA , VECTOR 410 , ACROS 585 , RSM 161 ; кормоуборочные DON 680M , F 1300 , F 2650 ; трактор ы «Ростсельмаш 2375/ 2400 ».







Зарезервировав сельхозтехнику уже сейчас, аграрии сэкономят средства при ее дальнейшем приобретении в лизинг — для этого ведущие отечественные сельхозмашиностроители зафиксировали цены на уровне 2022 года.



Главным отличием акции этого года стала возможность отсрочки авансового платежа до апреля 2023 года. Также усовершенствован сезонный график — теперь клиент может сам выбирать месяцы, когда он хочет платить пониженные ставки, а когда — повышенные.







Кроме того, с целью поддержки российских фермеров в условиях ограниченности предложений техники на рынке имеются следующие возможности:



аванс — 0%;



отсрочка по оплате аванса до апреля 2023 года;



срок лизинга до 8 лет;



всего два документа;



удобные графики платежей;



гарантированные сроки поставки техники;



стоимость техники не изменится в процессе сделки.







Программа от компаний действует для всех регионов России до 31 декабря 2022 года.



Напомним, «Ростсельмаш» является надежным стратегическим партнером «Росагролизинга» с 2002 года. За последние пять лет компания поставила в лизинг 8303 единицы самоходной техники, прицепного и навесного оборудования.



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