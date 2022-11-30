RUSEED расширит географию продаж после участия в «ЮГАГРО-2022»

RUSEED

В этом году компания RUSEED впервые стала участником международной выставки «ЮГАГРО-2022», которая прошла в Краснодаре. Статус новичка не повлиял на впечатляющие результаты

Стенд RUSEED на одном из самых масштабных событий аграрной отрасли России с первых дней работы пользовался популярностью у посетителей. Компания предлагает качественный продукт и адаптируется под современные запросы аграриев из различных регионов страны.



«Семена подсолнечника, льна и сои, производимые нами, высеваются в большинстве регионов ЮФО, Поволжья и Урала. Посевные площади занимают уже 200 тыс. га. Нас выбрали более 500 сельскохозяйственных предприятий, — рассказал генеральный директор компании RUSEED Антон Слащев. — Участие в “ЮГАГРО-2022” позволит нам расширить географию продаж благодаря череде переговоров и достигнутым соглашениям. Мы провели десятки встреч за время работы выставки. Приятно было получить положительную обратную связь от действующих партнеров».



Как уточнил Антон Слащев, уже составлена дорожная карта и запланированы посещения агрохозяйств, в том числе на новых территориях, где еще не представлена продукция RUSEED. Эксперты компании помогут подобрать наиболее продуктивные семена гибридов и сортов масличных культур для любого региона. Помимо этого, RUSEED регулярно проводит совещания и обучение в рамках агросопровождения, оказывая тем самым мощную поддержку аграриев.

