разделы

реклама

журналы

Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

RUSEED расширит географию продаж после участия в «ЮГАГРО-2022»

Партнёрский материал

RUSEED расширит географию продаж после участия в «ЮГАГРО-2022»
RUSEED
RUSEED расширит географию продаж после участия в «ЮГАГРО-2022»
RUSEED

В этом году компания RUSEED впервые стала участником международной выставки «ЮГАГРО-2022», которая прошла в Краснодаре. Статус новичка не повлиял на впечатляющие результаты

Стенд RUSEED на одном из самых масштабных событий аграрной отрасли России с первых дней работы пользовался популярностью у посетителей. Компания предлагает качественный продукт и адаптируется под современные запросы аграриев из различных регионов страны.

«Семена подсолнечника, льна и сои, производимые нами, высеваются в большинстве регионов ЮФО, Поволжья и Урала. Посевные площади занимают уже 200 тыс. га. Нас выбрали более 500 сельскохозяйственных предприятий, — рассказал генеральный директор компании RUSEED Антон Слащев. — Участие в “ЮГАГРО-2022” позволит нам расширить географию продаж благодаря череде переговоров и достигнутым соглашениям. Мы провели десятки встреч за время работы выставки. Приятно было получить положительную обратную связь от действующих партнеров».

Как уточнил Антон Слащев, уже составлена дорожная карта и запланированы посещения агрохозяйств, в том числе на новых территориях, где еще не представлена продукция RUSEED. Эксперты компании помогут подобрать наиболее продуктивные семена гибридов и сортов масличных культур для любого региона. Помимо этого, RUSEED регулярно проводит совещания и обучение в рамках агросопровождения, оказывая тем самым мощную поддержку аграриев. 


RUSEED 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022
Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?

«Агротехника и технологии»

Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2022
Новая стратегия роста. Каких целей должен добиться АПК к 2030 году

«Агроинвестор»

Новая стратегия роста. Каких целей должен добиться АПК к 2030 году
Запасы продбезопасности. Как регулируется рынок зерна в разных странах

«Агроинвестор»

Запасы продбезопасности. Как регулируется рынок зерна в разных странах