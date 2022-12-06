«Щелково Агрохим» помогает красноярским аграриям подготовиться к следующему сельхозсезону

Специалисты восточносибирского представительства «Щелково Агрохим» на выставке «Агропромышленный форум Сибири». В центре глава представительства Олег Беляев «Щёлково Агрохим»

На прошлой неделе в Красноярске проходила специализированная выставка «Агропромышленный форум Сибири»

Одним из центральных стендов на мероприятии в разделе «Агрохимия и посевной материал» стала площадка восточносибирского представительства «Щелково Агрохим». Здесь посетителям предлагали широкий спектр агрохимии, посевного материала, микроудобрений для успешного проведения предстоящего полевого сезона



На стенде компании демонстрировались видеоролики, раскрывающие полный спектр деятельности одного из крупнейших производителей ХСЗР в стране. Посетители могли узнать, что сегодня «Щелково Агрохим» поставляет не только качественные химические средства защиты, но и микроудобрения для комплексного листового питания, аминокислотные биостимуляторы, биопрепараты (микробиологические удобрения) на основе полезных штаммов бактерий, улучшающие фитосанитарное состояние почвы и повышающие ее плодородие.



Интерес к листовому питанию — минеральным микроудобрениям, препаратам на основе аминокислот и полезных микроорганизмов — у сибирских аграриев растет с каждым годом. Именно поэтому отдельным спросом на выставке пользовался каталог «Специальные удобрения», где раскрыт полный ассортимент «щелковских» продуктов по этому направлению, а также приведены основные правила их применения на различных культурах.





Студенты КрасГАУ и учащиеся аграрного техникума с интересом расспрашивали о продукции отечественного производителя средств защиты и питания растений



В этом году консультанты восточносибирского представительства могут подтвердить действенность биопрепаратов на конкретных примерах. Один из них — БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ — уже прошел первый год испытаний на делянках Красноярского ГАУ и показал отличные результаты. Скорость разложения пожнивных остатков по сравнению с контролем увеличилась на 30%, биологическая урожайность пшеницы — на 50%. «БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ — актуальная для красноярских аграриев тема, так как у нас наблюдаются насыщенные зерновые севообороты и большой объем растительных остатков на полях, который необходимо утилизировать естественным путем», — прокомментировал глава представительства Олег Беляев.



Также большим спросом пользовались новый специализированный фунгицидный протравитель ДЕПОЗИТ СУПРИМ, МЭ, трехкомпонентный инсектицидный протравитель БОМБАРДА, КС, а также гербициды ЗОНТРАН, ККР; КАССИУС, ВРП, фунгицид ШИРМА, КС, микроудобрение УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ и другие. Напомним, что под картофелем в Красноярском крае занято более 6 тыс. га земель, сельхозорганизации производят более 100 тыс. т «второго хлеба».





Переговоры на стенде велись очень активно. Аграриев интересовал ассортимент и цены на «щелковские» пестициды, семена и микроудобрения



«“Агропромышленный форум Сибири” - одно из крупнейших отраслевых мероприятий в крае. Ежегодно на стенд компании обращаются как наши давние партнеры, так и новые клиенты. Руководителей сельхозпредприятий, агрономов интересует ассортимент средств защиты, а также предложения семенного материала, в частности яровой пшеницы, гречихи, гороха. Как я уже сказал, растет интерес к микроудобрениям и биопрепаратам. Это объясняется сегодняшней тенденцией к биологизации земледелия, стремлением поддержать и нарастить почвенное плодородие.





В числе посетителей стенда «Щелково Агрохим» были и новые компании. На фото: справа — главный агроном компании «Победа» Кировского района Красноярского края Парвиз Абдураимов. Его сельхозпредприятие — один из победителей трудового соревнования в АПК края в 2022 году. В непростых условиях северных территорий здесь получили отличные результаты, например, по пшенице средняя урожайность превысила 30 ц/га



Традиционно в конце года предприятия планируют структуру севооборотов, подбирают необходимый ассортимент средств защиты и питания растений, заключают предварительные договоренности на поставки семян. В этом году к нам на стенд с подобными запросами обращались не только действующие, но и новые клиенты. В приоритете у сельхозтоваропроизводителей полноценная подготовка к посевной и гарантированные объемы поставок по разумным ценам. Такую гарантию своим партнерам дает “Щелково Агрохим” — до Нового года они имеют возможность заключить договоры на поставку по ценам 2022 года. Мы раздали каталоги и прайс-листы, сейчас нам предстоит отработать все заявки, подготовить коммерческие предложения», — рассказал Олег Беляев.

