Премия ComNews Awards за рекорд «Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

В рамках «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики» торжественная церемония в 11-й раз собрала в Москве лидеров рынка. Компания получила премию в номинации «Лучшая инновационная сельхозтехника». Эксперты отметили рекорд России, установленный высокопроизводительным комбайном TORUM 785

Применение комплекса технических и электронных решений, разработанных компанией, легло в основу нового рекорда. В августе 2022 года в Орловской области комбайн TORUM 785 за 8 часов работы намолотил 400 т зерновых. Это самый большой намолот зерновых за 8-часовую смену, что и было зафиксировано в Книге Рекордов России. Комбайн оснащен платформой телеметрии, контроля и менеджмента «РСМ Агротроник», а также системой автоуправления «РСМ Агротроник Пилот 1.0». Уникальность и преимущества указанных электронных систем в удаленном контроле над технологическими процессами, в оптимизации режимов эксплуатации техники, в планировании и управлении парком техники в режиме реального времени. Платформа не первый год присутствует во всех современных агромашинах, сходящих с конвейера предприятия.







Рекорд России подтвердил высокую эффективность применения решений российских инженеров, продемонстрировал результат синергии передовых агротехнологий, современных отечественных зерноуборочных машин и электронных систем компании.



«Нам приятно признание профессионального сообщества в области цифровых технологий за этот рекорд. “Ростсельмаш” подтвердил лидерство отечественного производителя в производстве не только сельхозтехники, но и цифровых решений», — прокомментировал Андрей Рябов.







Церемония состояла из четырех смысловых блоков: «Цифровая независимость», «Фокусные номинации», «Цифровые лидеры России», «Лучшие решения в цифровой экономике». Номинации посвящены лучшим решениям и разработкам в ключевых отраслях экономики, также были отмечены и профессионалы, результатами работы которых смогут воспользоваться миллионы россиян.

