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«Северсталь» впервые изготовит резервуары для пищевых продуктов

Партнёрский материал

«Северсталь» впервые изготовит резервуары для пищевых продуктов
«Северсталь»
«Северсталь» впервые изготовит резервуары для пищевых продуктов
«Северсталь»

«Северсталь» впервые выступит производителем стальных резервуаров для сельского хозяйства по заказу компании «Астон-Поволжье», одного из крупнейших в России агрохолдингов по выпуску продуктов питания и пищевых ингредиентов

Контракт предусматривает поставку до апреля 2023 года четырех резервуаров для хранения подсолнечного масла объемом 4950 куб. м каждый. Продукция предназначена для строящегося маслоэкстракционного завода в г. Бузулук (Оренбургская обл.) по переработке семян подсолнечника производительностью 2000 т/сутки.

Резервуары «Северстали» будут изготовлены по партнерской схеме на мощностях Саратовского завода РМК. В данном проекте «Северсталь» выступает в качестве поставщика давальческого сырья — 400 т листового металлопроката производства ЧерМК — и готовых изделий.

«Маслоиндустрия активно развивается, и у компании “Астон” также амбициозные планы развития. Для проекта в Бузулуке нам требуются качественные российские резервуары. Выбрав подрядчиком “Северсталь”, мы абсолютно уверены в качестве готовых изделий, а также в соблюдении сроков поставки и коммерческих условий контракта вне зависимости от конъюнктуры рынка», — комментирует Андрей Галабурдин, директор по закупкам компании «Астон».

«По партнерской схеме “Северсталь” производит металлопродукцию для различных сегментов, а теперь и резервуары для пищевой промышленности. Эта бизнес-модель дает преимущества всем участникам. Металлопереработчики получают загрузку производства и возможность его масштабировать без отвлечения оборотных средств. Потребитель заказывает готовое изделие под ключ, на комфортных условиях оплаты и под гарантии крупной компании», — отмечает Дамир Салимов, руководитель направления в управлении партнерских продаж «Северстали». 

Подробнее о проекте — в видеоролике сообщества клиентов и партнеров «Вместе».

«Северсталь» 

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