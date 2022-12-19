«Северсталь» впервые изготовит резервуары для пищевых продуктов

«Северсталь»

«Северсталь» впервые выступит производителем стальных резервуаров для сельского хозяйства по заказу компании «Астон-Поволжье», одного из крупнейших в России агрохолдингов по выпуску продуктов питания и пищевых ингредиентов

Контракт предусматривает поставку до апреля 2023 года четырех резервуаров для хранения подсолнечного масла объемом 4950 куб. м каждый. Продукция предназначена для строящегося маслоэкстракционного завода в г. Бузулук (Оренбургская обл.) по переработке семян подсолнечника производительностью 2000 т/сутки.



Резервуары «Северстали» будут изготовлены по партнерской схеме на мощностях Саратовского завода РМК. В данном проекте «Северсталь» выступает в качестве поставщика давальческого сырья — 400 т листового металлопроката производства ЧерМК — и готовых изделий.



«Маслоиндустрия активно развивается, и у компании “Астон” также амбициозные планы развития. Для проекта в Бузулуке нам требуются качественные российские резервуары. Выбрав подрядчиком “Северсталь”, мы абсолютно уверены в качестве готовых изделий, а также в соблюдении сроков поставки и коммерческих условий контракта вне зависимости от конъюнктуры рынка», — комментирует Андрей Галабурдин, директор по закупкам компании «Астон».



«По партнерской схеме “Северсталь” производит металлопродукцию для различных сегментов, а теперь и резервуары для пищевой промышленности. Эта бизнес-модель дает преимущества всем участникам. Металлопереработчики получают загрузку производства и возможность его масштабировать без отвлечения оборотных средств. Потребитель заказывает готовое изделие под ключ, на комфортных условиях оплаты и под гарантии крупной компании», — отмечает Дамир Салимов, руководитель направления в управлении партнерских продаж «Северстали».



Подробнее о проекте — в видеоролике сообщества клиентов и партнеров «Вместе» .

