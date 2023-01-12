Впервые в Поволжье: новый сорт озимой твердой пшеницы

Соевый союз ПФО

Первый для Поволжского региона сорт твердой озимой пшеницы Кошелевская, районированной по 7-му региону, прошел Госсортоиспытания и внесен в госреестр

Новый сорт, созданный в Самарской области, по зимостойкости приближается к мягкой озимой пшенице, при этом обладает всеми качественными преимуществами твердой: по содержанию белка, клейковины, стекловидности.



Путь по созданию первого в ПФО сорта озимой твердой пшеницы был долгим. Два десятка лет кропотливой селекционной работы: индивидуального отбора семян по зимостойкости, продуктивности, качеству зерна и устойчивости к инфекциям. И вот в декабре 2022 года Кошелевская была внесена в госреестр по 7-му региону. Аграрии получили сорт озимой твердой пшеницы первого класса с высокой зимостойкостью.



Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин отметил, что сорт был создан именно производственниками — специалистами агрохолдинга группы компаний «Волжский Посад», которые планируют выращивать ее прежде всего в своем передовом хозяйстве «Сев-07».







Также министр отметил важность качественных характеристик пшеницы для получения качественного продукта, которые, к сожалению, не могли дать мягкие сорта, традиционно выращиваемые в регионе.



«Озимая твердая — это пшеница, которая гарантированно отвечает высоким требованиям по содержанию клейковины. Она может существенно повлиять на качество муки, улучшая его и как основа производства хлеба, — подчеркнул министр сельского хозяйства. — Сорт озимой твердой Кошелевская уже районирован в нашем регионе с задекларированным высоким уровнем зимостойкости 94%».



Зимостойкость — ключевой показатель Кошелевской, ведь все предыдущие попытки селекционеров создать озимый твердый сорт терпели неудачу именно из-за неспособности перенести морозы.



Кроме того, Поволжье нередко страдает от жары, которая пагубно влияет на урожай озимой. Но и засуха Кошелевской не страшна — степень засухоустойчивости у озимой твердой пшеницы этого сорта высокая.



Сорт среднеспелый, имеет вегетационный период 310-315 дней. Высота растений — 65-70 см, а значит, он очень технологичен и прекрасно подходит для механической уборки. Кроме этого, Кошелевская высокоустойчива к полеганию, осыпанию и прорастанию зерна в колосе, а также к основным болезням колосовых.



«Твердая озимая пшеница — это высший пилотаж в агрономии, это очень сложная и весьма востребованная культура. При успешной перезимовке она великолепно использует позднеосенние, зимние и весенние осадки и формирует урожай более чем в два раза выше яровой твердой пшеницы, — сказал академик РАН, директор САМНЦ РАН Сергей Шевченко. — По результатам испытаний Кошелевская показала, что может давать в непростых условиях Поволжья очень хороший урожай».







Максимальный урожай в Государственных испытаниях сорт показал в этом году и составил 69,3 ц/га при его среднем урожае 48,5 ц/га по 7-му региону. Качество соответствует первому классу: содержание белка в зерне — 15,5-19,5%, сырой клейковины — 32-40%. Кошелевская прекрасно подходит для переработки на макаронные изделия и как улучшитель для хлебопечения.



Первые семена Кошелевской будут выращены уже в этом году. Благодаря современным технологиям, применяемым семенным хозяйством «Сев-07», и управляемому земледелию с орошением и фертигацией, современным оборудованием подготовки семян и научным сопровождением самарских ученых предприятие сможет стабильно давать превосходные семена аграриям Самарской области и других регионов Приволжского федерального округа.



Твердая озимая пшеница Кошелевская должна занять достойное место в структуре озимого клина 7-го региона, а возможно, и всего Поволжья.

