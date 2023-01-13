Сегодня Оргкомитет премии «Агроинвестор года — 2022» и независимый консультант проекта компания «Технологии Доверия» (ранее — PwC в России) представляют шорт-лист участников в шести номинациях
Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценивают лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли по итогам работы в 2022 году. Для участия в III ежегодной национальной премии «Агроинвестор года-2022» было подано рекордное количество заявок, в шорт-лист вошли 46 компаний и фермерских хозяйств.
Торжественное награждение победителей премии «Агроинвестор года — 2022» состоится 3 февраля 2023 года в «Особняке на Волхонке» при участии топ-менеджеров компаний и представителей органов государственной власти.
«Ежегодная премия «Агроинвестор года» продолжает вызывать высокий интерес участников рынка АПК — более ста номинантов подали заявки, каждая из которых заслуживала рассмотрения экспертным советом. По итогам нашего анализа шорт-лист составили заявки, которые максимально отражали концепцию каждой номинации. При этом я хотел бы поблагодарить всех номинантов за интересные заявки, которые отражают готовность игроков рынка АПК расти и развиваться в непростых экономических условиях», — заявил Михаил Фролов, партнер компании «Технологии Доверия», член экспертного совета премии.
Шорт-лист премии «Агроинвестор года-2022»
I.Топ-менеджер года
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Бенко Николай Иванович, директор ООО «АГРОПЛАЗМА»
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Козырев Роман Сергеевич, генеральный директор ООО «Рустарк»
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Ландин Андрей Владимирович, финансовый директор Русагро - Инвест (растениеводческий дивизион группы компаний Русагро)
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Лиянаге Сампат, директор по экспортным продажам ООО МАЙ ФУДС
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Нурмуханов Константин Юрьевич, директор ООО «Агрофирма Байрамгул»
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Рудаков Александр Сергеевич, президент Агропромышленного холдинга (АПХ) «ЭКО-культура» (основатель и один из собственников) ООО «АПХ «ЭКО-культура»
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Рудюк Валерий Алексеевич, председатель совета директоров ООО «Европак-Юг»
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Сидоренко Анатолий Владимирович, глава Крестьянско-Сельского Хозяйства, КФХ ИП Сидоренко А. В.
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Степаненко Андрей Викторович, глава КФХ Степаненко «ВКУСНО-ГОРКИ»®, Крестьянское (фермерское) хозяйство Степаненко Анастасия Сергеевна, ТМ «Вкусно-Горки»
II. Запуск года
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ООО «Ассистагро»
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Группа компаний «Грейнрус»
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Группа компаний «Дядя Ваня»
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Группа компаний «Европак-Юг»
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ООО «Индустриальные биологические технологии»
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Группа компаний «Отрада»
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РосАгроМинерал
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ООО «Российская торговая компания в Китае «Хуа Но Э Сян» (РТК в Китае)
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ООО «Тарбаево», Группа компаний «Дымов»
III. Социально-ответственная инициатива
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АО Фирма «Август» (Филиал «Вурнарский завод смесевых препаратов» в п. Вурнары)
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АО «АгроГард»
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ООО «Агроном-сад»
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АО «Артель»
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Группа компаний «Биокомплекс»
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ООО «Зерно Жизни»
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Матюшинская средняя общеобразовательная школа»
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ФГБУ Управление «Татмелиоводхоз»
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Don Agro International Ltd \ ООО «Дон Агро»
IV. Экспортер года
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Группа компаний «Европак»
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ООО МАЙ ФУДС
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ООО «НьюБио»
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ООО «ПЛОДОИМПОРТ»
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ООО «Российская торговая компания в Китае «Хуа Но Э Сян» (РТК в Китае)
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ООО «Рустарк» (ранее Крахмальный завод «Гулькевичский»)
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ООО «Торговый Дом «Зерно Заволжья»
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ООО «ЭкоНива-Семена»
V. Инновация года
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ООО «Агро-Инвест»
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ООО «Агроном-сад»
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ООО «Адаптивные инновационно-интеллектуальные технологии»
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ООО «АТ ХРОМ ТРЕЙДИНГ»
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ООО «БАСФ»
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АО «НПО «Биотека»
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ООО «НПО «Сиббиовет»
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KSITEST (ООО «Ксивелью»)
VI. Надежный поставщик зерна на внутренний рынок
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АО «АгроГард»
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Группа компаний «Агротех-Гарант»
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ООО «Торговый Дом «Зерно Заволжья»
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Крестьянское фермерское хозяйство «Летяжье»
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Группа компаний «Простор»
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ООО «РЕАЛ АГРО»
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Индивидуальный предприниматель Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Стрельцова Галина Владимировна
В 2022 году каждая номинация состоит из нескольких категорий, в каждой из которой будет награжден один победитель. На церемонии награждения также будут объявлены имена победителей в номинации «Человек года» и редакционных номинациях «Компания-ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года» (отраслевой эксперт / аналитик, который чаще всего предоставлял комментарии в журнал «Агроинвестор» и на сайт agroinvestor.ru в 2022 году).
Официальные партнеры премии «Агроинвестор года-2022»: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, «Деметра-Холдинг», Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), агентство «Точка Роста».