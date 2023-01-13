Сегодня Оргкомитет премии «Агроинвестор года — 2022» и независимый консультант проекта компания «Технологии Доверия» (ранее — PwC в России) представляют шорт-лист участников в шести номинациях

Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценивают лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли по итогам работы в 2022 году. Для участия в III ежегодной национальной премии «Агроинвестор года-2022» было подано рекордное количество заявок, в шорт-лист вошли 46 компаний и фермерских хозяйств.



Торжественное награждение победителей премии «Агроинвестор года — 2022» состоится 3 февраля 2023 года в «Особняке на Волхонке» при участии топ-менеджеров компаний и представителей органов государственной власти.



«Ежегодная премия «Агроинвестор года» продолжает вызывать высокий интерес участников рынка АПК — более ста номинантов подали заявки, каждая из которых заслуживала рассмотрения экспертным советом. По итогам нашего анализа шорт-лист составили заявки, которые максимально отражали концепцию каждой номинации. При этом я хотел бы поблагодарить всех номинантов за интересные заявки, которые отражают готовность игроков рынка АПК расти и развиваться в непростых экономических условиях», — заявил Михаил Фролов, партнер компании «Технологии Доверия», член экспертного совета премии.



Шорт-лист премии « Агроинвестор

I.Топ-менеджер года



Бенко Николай Иванович, директор ООО «АГРОПЛАЗМА»



Козырев Роман Сергеевич, генеральный директор ООО «Рустарк»



Ландин Андрей Владимирович, финансовый директор Русагро - Инвест (растениеводческий дивизион группы компаний Русагро)



Лиянаге Сампат, директор по экспортным продажам ООО МАЙ ФУДС



Нурмуханов Константин Юрьевич, директор ООО «Агрофирма Байрамгул»



Рудаков Александр Сергеевич, президент Агропромышленного холдинга (АПХ) «ЭКО-культура» (основатель и один из собственников) ООО «АПХ «ЭКО-культура»



Рудюк Валерий Алексеевич, председатель совета директоров ООО «Европак-Юг»



Сидоренко Анатолий Владимирович, глава Крестьянско-Сельского Хозяйства, КФХ ИП Сидоренко А. В.



Степаненко Андрей Викторович, глава КФХ Степаненко «ВКУСНО-ГОРКИ»®, Крестьянское (фермерское) хозяйство Степаненко Анастасия Сергеевна, ТМ «Вкусно-Горки»



II. Запуск года



ООО «Ассистагро»



Группа компаний «Грейнрус»



Группа компаний «Дядя Ваня»



Группа компаний «Европак-Юг»



ООО «Индустриальные биологические технологии»



Группа компаний «Отрада»



РосАгроМинерал



ООО «Российская торговая компания в Китае «Хуа Но Э Сян» (РТК в Китае)



ООО «Тарбаево», Группа компаний «Дымов»



III. Социально-ответственная инициатива



АО Фирма «Август» (Филиал «Вурнарский завод смесевых препаратов» в п. Вурнары)



АО «АгроГард»



ООО «Агроном-сад»



АО «Артель»



Группа компаний «Биокомплекс»



ООО «Зерно Жизни»



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Матюшинская средняя общеобразовательная школа»



ФГБУ Управление «Татмелиоводхоз»



Don Agro International Ltd \ ООО «Дон Агро»



IV. Экспортер года



Группа компаний «Европак»



Группа компаний ВИК



ООО МАЙ ФУДС



ООО «НьюБио»



ООО «ПЛОДОИМПОРТ»



ООО «Российская торговая компания в Китае «Хуа Но Э Сян» (РТК в Китае)



ООО «Рустарк» (ранее Крахмальный завод «Гулькевичский»)



ООО «Торговый Дом «Зерно Заволжья»



ООО «ЭкоНива-Семена»



V. Инновация года



ООО «Агро-Инвест»



ООО «Агроном-сад»



ООО «Адаптивные инновационно-интеллектуальные технологии»



ООО «АТ ХРОМ ТРЕЙДИНГ»



ООО «БАСФ»



АО «НПО «Биотека»



ООО «НПО «Сиббиовет»



Ростсельмаш



KSITEST (ООО «Ксивелью»)



VI. Надежный поставщик зерна на внутренний рынок



ООО «РЕАЛ АГРО»



Индивидуальный предприниматель Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Стрельцова Галина Владимировна



В 2022 году каждая номинация состоит из нескольких категорий, в каждой из которой будет награжден один победитель. На церемонии награждения также будут объявлены имена победителей в номинации «Человек года» и редакционных номинациях «Компания-ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года» (отраслевой эксперт / аналитик, который чаще всего предоставлял комментарии в журнал «Агроинвестор» и на сайт agroinvestor.ru в 2022 году).



Официальные партнеры премии «Агроинвестор года-2022»: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан , «Деметра-Холдинг», Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) , агентство «Точка Роста» .

