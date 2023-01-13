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Премия «Агроинвестор года-2022»
Премия «Агроинвестор года-2022»

46 компаний и фермерских хозяйств вошли в шорт-лист премии «Агроинвестор года — 2022»

46 компаний и фермерских хозяйств вошли в шорт-лист премии «Агроинвестор года — 2022»
46 компаний и фермерских хозяйств вошли в шорт-лист премии «Агроинвестор года — 2022»

Сегодня Оргкомитет премии «Агроинвестор года — 2022» и независимый консультант проекта компания «Технологии Доверия» (ранее — PwC в России) представляют шорт-лист участников в шести номинациях

Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» оценивают лучшие практики, проекты и достижения лидеров агроотрасли по итогам работы в 2022 году. Для участия в III ежегодной национальной премии «Агроинвестор года-2022» было подано рекордное количество заявок, в шорт-лист вошли 46 компаний и фермерских хозяйств. 

Торжественное награждение победителей премии «Агроинвестор года — 2022» состоится 3 февраля 2023 года в «Особняке на Волхонке» при участии топ-менеджеров компаний и представителей органов государственной власти.

«Ежегодная премия «Агроинвестор года» продолжает вызывать высокий интерес участников рынка АПК — более ста номинантов подали заявки, каждая из которых заслуживала рассмотрения экспертным советом. По итогам нашего анализа шорт-лист составили заявки, которые максимально отражали концепцию каждой номинации. При этом я хотел бы поблагодарить всех номинантов за интересные заявки, которые отражают готовность игроков рынка АПК расти и развиваться в непростых экономических условиях», — заявил Михаил Фролов, партнер компании «Технологии Доверия», член экспертного совета премии.

Шорт-лист премии «Агроинвестор года-2022»

I.Топ-менеджер года

  • Бенко Николай Иванович, директор ООО «АГРОПЛАЗМА»

  • Козырев Роман Сергеевич, генеральный директор ООО «Рустарк»

  • Ландин Андрей Владимирович, финансовый директор Русагро - Инвест (растениеводческий дивизион группы компаний Русагро)

  • Лиянаге Сампат, директор по экспортным продажам ООО МАЙ ФУДС

  • Нурмуханов Константин Юрьевич, директор ООО «Агрофирма Байрамгул»

  • Рудаков Александр Сергеевич, президент Агропромышленного холдинга (АПХ) «ЭКО-культура» (основатель и один из собственников) ООО «АПХ «ЭКО-культура»

  • Рудюк Валерий Алексеевич, председатель совета директоров ООО «Европак-Юг»

  • Сидоренко Анатолий Владимирович, глава Крестьянско-Сельского Хозяйства, КФХ ИП Сидоренко А. В.

  • Степаненко Андрей Викторович, глава КФХ Степаненко «ВКУСНО-ГОРКИ»®, Крестьянское (фермерское) хозяйство Степаненко Анастасия Сергеевна, ТМ «Вкусно-Горки» 

II. Запуск года

  • ООО «Ассистагро»

  • Группа компаний «Грейнрус»

  • Группа компаний «Дядя Ваня»

  • Группа компаний «Европак-Юг»

  • ООО «Индустриальные биологические технологии»

  • Группа компаний «Отрада»

  • РосАгроМинерал

  • ООО «Российская торговая компания в Китае «Хуа Но Э Сян» (РТК в Китае)

  • ООО «Тарбаево», Группа компаний «Дымов»

III. Социально-ответственная инициатива

  • АО Фирма «Август» (Филиал «Вурнарский завод смесевых препаратов» в п. Вурнары)

  • АО «АгроГард»

  • ООО «Агроном-сад»

  • АО «Артель»

  • Группа компаний «Биокомплекс»

  • ООО «Зерно Жизни»

  • Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Матюшинская средняя общеобразовательная школа»

  • ФГБУ Управление «Татмелиоводхоз»

  • Don Agro International Ltd \ ООО «Дон Агро»

IV. Экспортер года

  • Группа компаний «Европак»

  • Группа компаний ВИК

  • ООО МАЙ ФУДС

  • ООО «НьюБио»

  • ООО «ПЛОДОИМПОРТ»

  • ООО «Российская торговая компания в Китае «Хуа Но Э Сян» (РТК в Китае)

  • ООО «Рустарк» (ранее Крахмальный завод «Гулькевичский»)

  • ООО «Торговый Дом «Зерно Заволжья»

  • ООО «ЭкоНива-Семена»

V. Инновация года

  • ООО «Агро-Инвест»

  • ООО «Агроном-сад»

  • ООО «Адаптивные инновационно-интеллектуальные технологии»

  • ООО «АТ ХРОМ ТРЕЙДИНГ»

  • ООО «БАСФ»

  • АО «НПО «Биотека»

  • ООО «НПО «Сиббиовет»

  • Ростсельмаш

  • KSITEST (ООО «Ксивелью»)

VI. Надежный поставщик зерна на внутренний рынок

  • АО «АгроГард»

  • АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

  • Группа компаний «Агротех-Гарант»

  • ООО «Торговый Дом «Зерно Заволжья»

  • Группа компаний «Концерн «Покровский»

  • Крестьянское фермерское хозяйство «Летяжье»

  • Группа компаний «Простор»

  • ООО «РЕАЛ АГРО»

  • Индивидуальный предприниматель Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Стрельцова Галина Владимировна 

В 2022 году каждая номинация состоит из нескольких категорий, в каждой из которой будет награжден один победитель. На церемонии награждения также будут объявлены имена победителей в номинации «Человек года» и редакционных номинациях «Компания-ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года» (отраслевой эксперт / аналитик, который чаще всего предоставлял комментарии в журнал «Агроинвестор» и на сайт agroinvestor.ru в 2022 году).

Официальные партнеры премии «Агроинвестор года-2022»: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, «Деметра-Холдинг», Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), агентство «Точка Роста».

«Агроинвестор» 

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