«Август» завершил 2022 год ростом объема продаж

АО Фирма «Август»

Совокупный объем продаж препаратов для защиты растений компании «Август» в мире по итогам 2022 года составил порядка $650 млн без НДС, что на 30% превысило показатели 2021 года. В 2022-м «Август» запустил ряд стратегически важных инвестиционных проектов в сфере науки и сельского хозяйства, призванных вывести развитие компании на новый уровень

Компания «Август» в 2022 году укрепила свои позиции на рынке химических средств защиты растений (ХСЗР), несмотря на усложнившиеся экономические условия.



«Наша задача — создавать такое сочетание цены и качества препаратов, чтобы земледельцы делали выбор в нашу пользу. В 2022 году более 52 млн га отечественных посевных площадей в пересчете на однократную обработку были защищены продукцией компании “Август”, — отмечает генеральный директор фирмы «Август» Михаил Данилов. — По данным консалтинговых компаний (хотя они, по нашей оценке, несколько занижены), площади однократной обработки средствами защиты растений в прошедшем году в России составили 233 млн га. И можно с уверенностью утверждать, что по крайней мере каждый пятый гектар хотя бы раз обрабатывался препаратами нашей компании».



Михаил Данилов подчеркивает, что в условиях волатильности (а цены на многие виды химической продукции, включая пестициды, росли в 2022 году из-за последствий энергетического кризиса в КНР и ЕС) правильнее оценивать успехи или неудачи в защищаемых гектарах, а не только в денежном выражении. И по площади обработки, как и в прошлые годы, «Август» остается лидером рынка в России.



«Мы намерены и дальше наращивать производство и реализацию: речь идет в первую очередь о физических объемах и защищаемых гектарах. Причем эти планы вполне реалистичны. Хотя у участников рынка существуют опасения, что из-за снижения цен на продукцию растениеводства по итогам 2022 года будет падать и интенсивность обработок полей, технологически обоснованный уровень защиты посевов при прочих равных не увеличивает, а уменьшает себестоимость продукции. В России данный уровень, в оптимальной мере обеспечивающий сохранность урожая для аграриев и продовольственную безопасность для страны, еще не достигнут. Со своей стороны мы уже находимся даже не в середине производственного цикла: наибольшая часть сырья для выпуска требуемого объема ХСЗР к сезону 2023 года не только законтрактована, но уже физически доставлена на наши заводы. И значительная доля продукции уже произведена», — говорит генеральный директор «Августа».



2022-й стал отправной точкой сразу для нескольких масштабных инвестиционных проектов компании. Так, в подмосковном городе Черноголовка в рамках региональной программы поддержки импортозамещающих производств «Земля за 1 рубль» «Август» получил площадку под строительство крупнейшего в России научно-исследовательского центра (НИЦ) по разработке инновационных препаратов для защиты растений. Строительные работы также начались в 2022 году и сейчас идут полным ходом: достроить, полностью оборудовать и открыть центр планируется в 2025-м. Объем инвестиций в проект оценивается на уровне 3,4 млрд руб. При этом в 2022 году «Август» открыл в Черноголовке современный образовательный комплекс «Новая Черноголовская школа», где будут учиться и дети специалистов НИЦ. Вложения в строительство и оснащение школы превысили 1 млрд руб.



Для сельскохозяйственного направления бизнеса «Августа» - «Агропроекта» - 2022-й также стал годом стратегических решений. Площадь пашни в ключевом регионе «Агропроекта» - Республике Татарстан — превысила 190 тыс. га. Ввиду возросшей потребности в собственных складских мощностях и логистической инфраструктуре летом 2022 года был дан старт строительству элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт». Расположение объекта на судоходном участке реки Свияга позволит транспортировать зерно с элеватора покупателям не только по железным и автомобильным дорогам, но и водным путем. Предполагается, что в течение года через элеватор будет проходить около 450 тыс. т продукции, а общий объем инвестиций составит 2,4 млрд руб. Комплекс будет возводиться поэтапно двумя очередями, выход на полную производственную мощность запланирован на 2025 год. Помимо этого, в 2022-м в агрофирмах «Августа» были построены современные зерноочистительно-сушильные комплексы, склады и молочные фермы, а на базе хозяйства в Тюлячинском районе Республики Татарстан началась реализация проекта по созданию собственного семенного завода.



Компания «Август» продолжает активно участвовать в проектах, направленных на улучшение образовательной и социальной среды на разных уровнях и в разных регионах. Так, в 2022 году «Августом» были оборудованы учебные аудитории в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К.А. Тимирязева, Санкт-Петербургском государственном аграрном университете и Ставропольском государственном аграрном университете. Также в 2022 году была закончена реконструкция стадионного комплекса в поселке Вурнары Чувашской Республики, где работает старейший завод «Августа». Это позволило вернуть в Чувашию профессиональный футбол: благодаря модернизации домашнего стадиона команда «Химик-Август» из Вурнар дебютировала в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2) сезона 2022/23 годов. Кроме того, усилиями завода «Август-Алабуга» удалось возродить взрослую профессиональную команду по футболу в Елабужском районе Республики Татарстан: выделенные предприятием средства были направлены на обеспечение футболистов необходимой спортивной экипировкой и на создание для них оптимальных условий для тренировок. В итоге команда «Алабуга» стала победителем первенства Республики Татарстан по футболу первой лиги и участником финала Кубка Республики Татарстан.

