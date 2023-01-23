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Премия «Агроинвестор года-2022»
Премия «Агроинвестор года-2022»

Поздравляем победителей конкурса «Бетарен Академия»!

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Поздравляем победителей конкурса «Бетарен Академия»!
«Щёлково Агрохим»
Поздравляем победителей конкурса «Бетарен Академия»!
«Щёлково Агрохим»

Компания «Щелково Агрохим» подвела итоги конкурса, который прошел в рамках проекта «Бетарен Академия». К участию принимались научные работы студентов 3-го, 4-го, 5-го курсов и аспирантов сельскохозяйственных вузов

По итогам конкурса «Бетарен Академия» в 2022 году победителями с выплатой денежной премии стали:

Виктория Лоткова (1-е место), студентка 4-го курса агрономического факультета Белгородского ГАУ. Тема работы: «Сравнительная оценка эффективности препаратов ПРОТЕГО МАКС, МЭ и ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ при протравливании семян озимой пшеницы»;

Алена Колесник (1-е место), студентка 2-го курса магистратуры, направление «Агрохимия и агропочвоведение» института агроэкологических технологий Красноярского ГАУ. Тема работы: «Влияние микробиологического препарата БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ на биологическую активность агрочерноземов и урожайность мягкой яровой пшеницы в условиях Красноярской лесостепи»;

Татьяна Егорова (1-е место), студентка группы ЗР2241 Кубанского ГАУ. Тема работы: «Биологическое обоснование защиты ярового рапса от капустной моли в условиях учхоза “Кубань” КубГАУ»;

Даниил Тимченко (2-е место), студент 4-го курса факультета агрохимии и защиты растений Кубанского ГАУ. Тема работы: «Исследование и анализ действия системного комбинированного фунгицида ВИНТАЖ, МЭ на посевах гороха»;

Николай Токарев (1-е место), студент 3-го курса факультета агробизнеса и экологии Орловского ГАУ. Тема работы: «Исследование и анализ действия биопрепарата РИЗОФОРМ ГОРОХ на бобовые культуры»;

Роман Душенин (2-е место), студент 3-го курса факультета агробизнеса и экологии Орловского ГАУ. Тема работы: «Исследование и анализ действия гербицида ХИЛЕР, МКЭ на посевах сахарной свеклы»;

Елена Волкова (1-е место), студентка Ульяновского ГАУ. Тема работы: «Формирование озимой пшеницы под влиянием биопрепарата БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ и удобрения на основе цеолита».

Победителями конкурса с назначением ежемесячной стипендии в течение учебного года стали:

 — Алена Колесник (1-е место), студентка 2-го курса магистратуры, направление «Агрохимия и агропочвоведение» института агроэкологических технологий Красноярского ГАУ. Тема работы: «Влияние микробиологического препарата БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ на биологическую активность агрочерноземов и урожайность мягкой яровой пшеницы в условиях Красноярской лесостепи»;

 — Виктория Лоткова (2-е место), студентка 4-го курса агрономического факультета Белгородского ГАУ. Тема работы: «Сравнительная оценка эффективности препаратов ПРОТЕГО МАКС, МЭ и ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ при протравливании семян озимой пшеницы»;

Елена Волкова (3-е место), студентка Ульяновского ГАУ. Тема работы: «Формирование озимой пшеницы под влиянием биопрепарата БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ и удобрения на основе цеолита».

Напомним, что проект «Бетарен Академия» реализуется в России на протяжении нескольких лет. Проект призван поддержать талантливых студентов и аспирантов, намеренных профессионально расти и развиваться в области защиты растений, желающих получить практические навыки и предложения для трудоустройства в региональных представительствах компании «Щелково Агрохим».

В 2021 году в проекте приняли участие 27 вузов страны. «Бетарен Академия» предполагает участие экспертов «Щелково Агрохим» в учебном процессе, прохождение практики студентами с последующим возможным трудоустройством, именные стипендии лучшим по результатам конкурса. Также в рамках проекта компания оформляет и оснащает учебные аудитории. Подобные аудитории уже работают в Краснодаре, Кургане, Пензе, Омске, Орле, Новосибирске и др. Щелково Агрохим» поздравляет всех победителей конкурса! Компания желает не останавливаться на достигнутом результате и стремиться развиваться. Пусть всегда горит энтузиазм в глазах и раскрываются возможности. Вперед, к новым победам!

«Щёлково Агрохим» 

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