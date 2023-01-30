«Агроакадемия» презентовала уникальную программу выращивания КРС «EVO 30+»

«Агроакадемия» стала участником IV Международной отраслевой выставки «АГРОС-2023», которая проходила 25-27 января в МВЦ «Крокус Экспо», г. Москва. Экспозиция «АГРОС-2023» проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и отраслевых союзов, это знаковое событие для российских аграриев. Шебекинское предприятие презентовало уникальную программу выращивания КРС «EVO 30+»

АГРОС-2023 — платформа достижений

«АГРОС-2023» — международная выставка племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства. Участие в выставке «АГРОС-2023» — это возможность продемонстрировать свои достижения и презентовать новые проекты, которые могут заинтересовать как российских, так и зарубежных партнеров.



Индекс стельности как показатель эффективности фермы

Согласно данным Минсельхоза РФ*, за девять месяцев 2022 года объемы производства молока в России выросли почти на 300 тыс. т к аналогичному периоду прошлого года и достигли 25,3 млн т. По информации на конец 2022 — начало 2023-го**, средний надой молока от одной коровы за сутки составил 20,05 кг, что на 1,31 кг больше, чем годом ранее. Максимальные объемы реализации от 1,5 тыс. т достигнуты в десяти субъектах Федерации, в том числе в Белгородской области.



Залог успешного молочного животноводства — эффективное воспроизводство на ферме и правильно подобранная программа выращивания ремонтного молодняка. Достижение индекса стельности (PregRate) по взрослому стаду свыше 25% позволяет:



уйти от расходов на закупку нетелей и в достаточном количестве выращивать собственных ремонтных телок для замены взрослого поголовья;



вести племенную работу, оставляя в стаде наиболее высокопродуктивных животных;



обеспечить ферме дополнительный доход в виде племпродажи молодняка.



Основные принципы «EVO 30+»

Перед самыми эффективными фермами России стоит цель достичь индекса стельности 30+. Это поможет повысить эффективность программы воспроизводства и, как следствие, способствует росту молочной продуктивности.



Такую возможность открывает перед фермерами уникальная программа выращивания крупного рогатого скота «EVO 30+». Она учитывает взаимосвязь кормления, содержания, менеджмента стада и воспроизводства как флагмана эффективности. При достижении 30% среднего индекса стельности молочная ферма способна наиболее эффективно реализовать генетический потенциал животных и получать максимальную прибыль. Этот показатель заложен в названии самой программы — «EVO 30+».



Последовательное применение продуктов программы «EVO 30+» позволяет обеспечить успешное воспроизводство, которое характеризуется следующими показателями:



средний день доения — 160-180 дней;



средний межотельный интервал — не более 420 дней;



количество нестельных коров после 150 дней доения — не более 20%;



средний индекс зачатия (CR) — не менее 45%;



целевой показатель среднего индекса стельности (PR) — выше 30%.



Для достижения данных показателей «Агроакадемия» разработала ряд продуктов, которые можно применять последовательно на каждом этапе выращивания КРС.



Например, схема выращивания молодняка рассчитывается экспертами компании согласно производственным условиям и возможностям конкретной фермы. Последовательное использование продукта «Эвомикс» позволит максимально реализовать генетический потенциал животных и обеспечить продуктивное долголетие дойного стада.



Участники программы

Стать участником программы выращивания крупного рогатого скота «EVO 30+» компании «Агроакадемия» могут все молочные фермы, которые заинтересованы в эффективном развитии молочного производства и увеличении прибыли.



«EVO 30+» помогает определить, какие препятствия мешают фермерам достигать желаемых показателей, на каком производственном этапе регулярно возникают сложности, ведущие к потере прибыли, и как устранить их причину, а главное, предлагает комплексный подход к повышению молочной продуктивности предприятия на постоянной основе.



Индивидуальный подход

Важнейшим преимуществом программы «EVO 30+» является индивидуальный подход к решению каждой задачи в зависимости от возможностей каждого хозяйства. Реализация проекта на производстве включает несколько этапов, которые проводятся в тесном взаимодействии с руководством и работниками фермы.



В рамках внедрения программы «EVO 30+» специалисты компании «Агроакадемия»:



определяют цели и задачи, которые необходимо решить, и срок их достижения;



регулярно посещают фермы по согласованному графику и проводят мониторинг выполнения задач;



выполняют промежуточный анализ эффективности, при необходимости внося корректировки;



по окончании сопровождения проекта предоставляют подробный отчет с анализом полученных результатов.



Программа выращивания крупного рогатого скота «EVO 30+» открывает перед фермерами новые возможности и большие перспективы. Чтобы стать участником проекта, обращайтесь в компанию «Агроакадемия» по телефону 8 (47248) 5-46-56.



* Меры поддержки молочного скотоводства позволяют сохранять положительную динамику в подотрасли: сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Дата обновления: 8.12.2022. URL (дата обращения: 15.01.2023).

