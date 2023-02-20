28 февраля 2023 года состоится заседание Комиссии по развитию агропромышленного комплекса на тему: «Итоги-2022 и перспективы-2023. Экспорт сельскохозяйственной продукции. Маркетплейсы, сервисные платформы»

Время проведения: 11:00-13:00.



Сбор гостей: 10:30.



Место проведения: Страстной б-р, 2, отель StandArt.



Регистрация по ссылке .



Несмотря на введение различных ограничений, сказывающихся на логистике, проведении платежей в 2022 году, экспорт агропромышленной продукции увеличился на 12%. Эксперты прогнозируют позитивную динамику экспорта в текущем году, в том числе благодаря системной и оперативной политике Минсельхоза Российской Федерации, увеличению числа бизнес-миссий в ряде дружественных стран и назначения сельхозатташе уже в 40 странах, налаживающих деловые контакты с представителями власти и потенциальными партнерами.



Кроме того, в российском АПК набирают обороты маркетплейсы, сервисные платформы по продвижению товаров, сельхозтехники, осуществляя доставку, обслуживание покупателей. Крупные компании инвестируют в такие площадки, создавая плотную среду как для конкуренции, так и для повышения конкурентоспособности игроков рынка.



Производители продукции, поставщики услуг, трейдеры, консалтинговые, юридические агентства, даже потребители товаров — все они образуют экосистемы, отображенные в цифровом пространстве посредством маркетплейсов.



В ходе дискуссии профессиональное сообщество обсудит следующие вопросы:



• Насколько возможно увеличение зарубежных поставок продукции всех сегментов АПК?



• В какой степени маркетплейсы станут драйвером агропрома в текущем году?



• Какова законодательная основа онлайн-платформ в АПК?



• Как цифровизация АПК отразится на прозрачности ценообразования?



• Увеличивает ли продажи продукции маркетплейс?



• Почему сервисные платформы призваны повысить эффективность бизнес-процессов в отрасли?



• Повлияет ли масштаб страны и территориальная концентрация сельскохозяйственного производства на рост сервисных платформ?



Приветственные обращения:



Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора, Ассоциация менеджеров;



Сергей Косогор, директор R&D центра, агрохолдинг СТЕПЬ; председатель Комиссии по развитию агропромышленного комплекса, Ассоциация менеджеров.



К дискуссии приглашены:



Любовь Любаева, заместитель директора Центра развития финансовых технологий, Россельхозбанк;



Алексей Трубников, генеральный директор компании «Агроноут»;



Рустам Хафизов, главный аналитик, руководитель инновационного аналитического центра, группа компаний «Черкизово»;



Илья Кожевников, юрист практики конкурентного права BGP Litigation;



Евгений Белов, генеральный директор поле.рф*;



Михаил Луптаков, генеральный директор компании «Луптаков и партнеры».



Информационные партнеры: Агроинвестор, Крестьянские ведомости, Новое сельское хозяйство .

