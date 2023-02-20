28 февраля 2023 года состоится заседание Комиссии по развитию агропромышленного комплекса на тему: «Итоги-2022 и перспективы-2023. Экспорт сельскохозяйственной продукции. Маркетплейсы, сервисные платформы»
Время проведения: 11:00-13:00.
Сбор гостей: 10:30.
Место проведения: Страстной б-р, 2, отель StandArt.
Регистрация по ссылке.
Несмотря на введение различных ограничений, сказывающихся на логистике, проведении платежей в 2022 году, экспорт агропромышленной продукции увеличился на 12%. Эксперты прогнозируют позитивную динамику экспорта в текущем году, в том числе благодаря системной и оперативной политике Минсельхоза Российской Федерации, увеличению числа бизнес-миссий в ряде дружественных стран и назначения сельхозатташе уже в 40 странах, налаживающих деловые контакты с представителями власти и потенциальными партнерами.
Кроме того, в российском АПК набирают обороты маркетплейсы, сервисные платформы по продвижению товаров, сельхозтехники, осуществляя доставку, обслуживание покупателей. Крупные компании инвестируют в такие площадки, создавая плотную среду как для конкуренции, так и для повышения конкурентоспособности игроков рынка.
Производители продукции, поставщики услуг, трейдеры, консалтинговые, юридические агентства, даже потребители товаров — все они образуют экосистемы, отображенные в цифровом пространстве посредством маркетплейсов.
В ходе дискуссии профессиональное сообщество обсудит следующие вопросы:
• Насколько возможно увеличение зарубежных поставок продукции всех сегментов АПК?
• В какой степени маркетплейсы станут драйвером агропрома в текущем году?
• Какова законодательная основа онлайн-платформ в АПК?
• Как цифровизация АПК отразится на прозрачности ценообразования?
• Увеличивает ли продажи продукции маркетплейс?
• Почему сервисные платформы призваны повысить эффективность бизнес-процессов в отрасли?
• Повлияет ли масштаб страны и территориальная концентрация сельскохозяйственного производства на рост сервисных платформ?
Приветственные обращения:
Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора, Ассоциация менеджеров;
Сергей Косогор, директор R&D центра, агрохолдинг СТЕПЬ; председатель Комиссии по развитию агропромышленного комплекса, Ассоциация менеджеров.
К дискуссии приглашены:
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Любовь Любаева, заместитель директора Центра развития финансовых технологий, Россельхозбанк;
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Алексей Трубников, генеральный директор компании «Агроноут»;
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Рустам Хафизов, главный аналитик, руководитель инновационного аналитического центра, группа компаний «Черкизово»;
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Илья Кожевников, юрист практики конкурентного права BGP Litigation;
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Евгений Белов, генеральный директор поле.рф*;
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Михаил Луптаков, генеральный директор компании «Луптаков и партнеры».
Информационные партнеры: Агроинвестор, Крестьянские ведомости, Новое сельское хозяйство.