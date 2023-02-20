разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Итоги-2022 и перспективы-2023. Экспорт сельскохозяйственной продукции. Маркетплейсы, сервисные платформы

Партнёрский материал

Итоги-2022 и перспективы-2023. Экспорт сельскохозяйственной продукции. Маркетплейсы, сервисные платформы
Итоги-2022 и перспективы-2023. Экспорт сельскохозяйственной продукции. Маркетплейсы, сервисные платформы

28 февраля 2023 года состоится заседание Комиссии по развитию агропромышленного комплекса на тему: «Итоги-2022 и перспективы-2023. Экспорт сельскохозяйственной продукции. Маркетплейсы, сервисные платформы»

Время проведения: 11:00-13:00.

Сбор гостей: 10:30.

Место проведения: Страстной б-р, 2, отель StandArt.

Регистрация по ссылке.

Несмотря на введение различных ограничений, сказывающихся на логистике, проведении платежей в 2022 году, экспорт агропромышленной продукции увеличился на 12%. Эксперты прогнозируют позитивную динамику экспорта в текущем году, в том числе благодаря системной и оперативной политике Минсельхоза Российской Федерации, увеличению числа бизнес-миссий в ряде дружественных стран и назначения сельхозатташе уже в 40 странах, налаживающих деловые контакты с представителями власти и потенциальными партнерами.

Кроме того, в российском АПК набирают обороты маркетплейсы, сервисные платформы по продвижению товаров, сельхозтехники, осуществляя доставку, обслуживание покупателей. Крупные компании инвестируют в такие площадки, создавая плотную среду как для конкуренции, так и для повышения конкурентоспособности игроков рынка.

Производители продукции, поставщики услуг, трейдеры, консалтинговые, юридические агентства, даже потребители товаров — все они образуют экосистемы, отображенные в цифровом пространстве посредством маркетплейсов.

В ходе дискуссии профессиональное сообщество обсудит следующие вопросы:

• Насколько возможно увеличение зарубежных поставок продукции всех сегментов АПК?

• В какой степени маркетплейсы станут драйвером агропрома в текущем году?

• Какова законодательная основа онлайн-платформ в АПК?

• Как цифровизация АПК отразится на прозрачности ценообразования?

• Увеличивает ли продажи продукции маркетплейс?

• Почему сервисные платформы призваны повысить эффективность бизнес-процессов в отрасли?

• Повлияет ли масштаб страны и территориальная концентрация сельскохозяйственного производства на рост сервисных платформ?

Приветственные обращения:

Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора, Ассоциация менеджеров;

Сергей Косогор, директор R&D центра, агрохолдинг СТЕПЬ; председатель Комиссии по развитию агропромышленного комплекса, Ассоциация менеджеров.

К дискуссии приглашены:

  • Любовь Любаева, заместитель директора Центра развития финансовых технологий, ;

  • Алексей Трубников, генеральный директор компании «Агроноут»;

  • Рустам Хафизов, главный аналитик, руководитель инновационного аналитического центра, группа компаний «»;

  • Илья Кожевников, юрист практики конкурентного права BGP Litigation;

  • Евгений Белов, генеральный директор поле.рф*;

  • Михаил Луптаков, генеральный директор компании «Луптаков и партнеры».

Информационные партнеры: Агроинвестор, Крестьянские ведомости, Новое сельское хозяйство.

Ассоциация менеджеров 

рекомендации

«Агроинвестор» №02, февраль 2023

Журнал

«Агроинвестор» №02, февраль 2023
Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись

«Агроинвестор»

Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись
Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA

«Агроинвестор»

Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023
От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года

«Агротехника и технологии»

От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года