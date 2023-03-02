«Ростсельмаш», Сбер и СберЛизинг расширяют сотрудничество

«Ростсельмаш»

Директор по экономике «Ростсельмаш» Дмитрий Мацаков и генеральный директор «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает старт эксклюзивной программы лизинга техники для агрокомпаний России

Новый продукт с фиксированной ставкой и авансом от нуля​ будет доступен для всех клиентов, желающих приобрести технику «Ростсельмаш» в лизинг. Для продвижения нового продукта «Ростсельмаш» Финанс СберЛизинг формирует отдельную команду, в задачи которой будет входить комплексное обслуживание клиентов, воспользовавшихся лизингом.







Директор по экономике «Ростсельмаш» Дмитрий Мацаков: «Мы видим большой потенциал отечественного рынка и готовы удовлетворить потребности наших сельхозпроизводителей. Под эту задачу компания “Ростсельмаш” реализует серьезную инвестиционную программу. В нее входят строительство тракторного завода; строительство завода по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники; строительство завода по производству прицепной, навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники; а также производство дорожно-строительной техники.



Мы активно наращиваем наши производственные мощности. Сотрудничество с такими крупными финансовыми институтами, как Сбербанк и СберЛизинг, важно для реализации намеченных планов компании. Данное соглашение предусматривает совместные мероприятия по оказанию комплексных услуг и поддержке сельскохозпредприятий».



Генеральный директор «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров: «Я очень доволен сегодняшней встречей и ее главным результатом —​ подписанием соглашения о партнерстве. Не будет преувеличением сказать, что наша синергия​ - настоящая революция на рынке, когда два крупнейших игрока в своих отраслях объединяются ради создания лучших условий для клиента.​ Это прорыв, который позволит нашему сотрудничеству с “Ростсельмаш” выйти на принципиально новый виток развития и будет способствовать расширению масштабов совместной работы. Эксклюзивные условия предоставления лизинга, о которых мы сегодня договорились, дадут взрывной рост объемам финансирования и сделают продукцию “Ростсельмаш” еще более востребованной и популярной у наших клиентов».



Сотрудничество «Ростсельмаш» и Сбербанка насчитывает не один год.







​​Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников: «Уже несколько лет рынок сельскохозяйственной техники и машин для дорожно-строительных работ — один из самых перспективных. Во многом это обусловлено перестройкой производственных, логистических цепочек и растущим спросом на российскую спецтехнику. Безусловно, расширение сотрудничества Юго-Западного банка и “Ростсельмаш” дополнительно поможет этому».

