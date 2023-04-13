Онлайн-встреча «Технологии микробного синтеза и коллоидного серебра в защите растений»

17 апреля 2023 года «Свое фермерство» проведет прямой эфир на тему «Технологии микробного синтеза и коллоидного серебра в защите растений»
На онлайн-встрече про «серебряные» и биологические технологии для нужд устойчивого сельского хозяйства расскажет агроном-исследователь компании «Иннагро» Дмитрий Митин.
Во время эфира будут раскрыты следующие темы:
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Последние разработки российских ученых для устойчивого растениеводства: преимущества и перспективы.
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Теория и практика применения препаратов микробного синтеза и коллоидного серебра.
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Основные стратегии применения в системе защиты растений от болезней̆, повышения их иммунитета и снятия стресса.
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Эффективность применения на сельскохозяйственных культурах, а также для безопасной защиты плодово-ягодных.
Эфир можно посмотреть:
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прямо на сайте «Свое фермерство» (в день мероприятия начнется прямая трансляция);
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подключившись в онлайн-встречу ВК-звонки: пройти по ссылке.
Вы можете заранее подготовить свои вопросы и задать их во время прямого эфира спикеру в телеграм-канале «Свое фермерство»