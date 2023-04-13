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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Онлайн-встреча «Технологии микробного синтеза и коллоидного серебра в защите растений»

Партнёрский материал

Онлайн-встреча «Технологии микробного синтеза и коллоидного серебра в защите растений»
«Свое фермерство»
Онлайн-встреча «Технологии микробного синтеза и коллоидного серебра в защите растений»
«Свое фермерство»

17 апреля 2023 года «Свое фермерство» проведет прямой эфир на тему «Технологии микробного синтеза и коллоидного серебра в защите растений»

На онлайн-встрече про «серебряные» и биологические технологии для нужд устойчивого сельского хозяйства расскажет агроном-исследователь компании «Иннагро» Дмитрий Митин.

Во время эфира будут раскрыты следующие темы:

  1. Последние разработки российских ученых для устойчивого растениеводства: преимущества и перспективы. 

  2. Теория и практика применения препаратов микробного синтеза и коллоидного серебра. 

  3. Основные стратегии применения в системе защиты растений от болезней̆, повышения их иммунитета и снятия стресса. 

  4. Эффективность применения на сельскохозяйственных культурах, а также для безопасной защиты плодово-ягодных.

Эфир можно посмотреть:

Вы можете заранее подготовить свои вопросы и задать их во время прямого эфира спикеру в телеграм-канале «Свое фермерство»

«Свое фермерство» 

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