Онлайн-встреча «Технологии микробного синтеза и коллоидного серебра в защите растений»

«Свое фермерство»

17 апреля 2023 года «Свое фермерство» проведет прямой эфир на тему «Технологии микробного синтеза и коллоидного серебра в защите растений»

На онлайн-встрече про «серебряные» и биологические технологии для нужд устойчивого сельского хозяйства расскажет агроном-исследователь компании «Иннагро» Дмитрий Митин.



Во время эфира будут раскрыты следующие темы:



Последние разработки российских ученых для устойчивого растениеводства: преимущества и перспективы.

Теория и практика применения препаратов микробного синтеза и коллоидного серебра.

Основные стратегии применения в системе защиты растений от болезней̆, повышения их иммунитета и снятия стресса.

Эффективность применения на сельскохозяйственных культурах, а также для безопасной защиты плодово-ягодных.



Эфир можно посмотреть:



Вы можете заранее подготовить свои вопросы и задать их во время прямого эфира спикеру в телеграм-канале «Свое фермерство»

