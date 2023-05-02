«Щёлково Агрохим»

В преддверии майских праздников компания «Щелково Агрохим» приняла участие в двух днях карьеры для молодых специалистов, организованных МГУ им. М. В. Ломоносова и РХТУ им. Д. И. Менделеева

25 апреля в МГУ им. М. В. Ломоносова состоялся День карьеры естественнонаучных специальностей. Это мероприятие ежегодное и очень многолюдное. С утра в холлах и коридорах вуза толпятся студенты и представители компаний. МГУ — один из старейших и авторитетнейших вузов страны. Ежегодно с дипломами о высшем образовании из его стен выходят несколько тысяч выпускников, большинство из которых уже готовые специалисты. И для того, чтобы карьера молодежи начиналась благополучно, преподаватели вуза и потенциальные работодатели трудятся многие годы.



По словам представителей Центра практической подготовки, содействия трудоустройству выпускников и сопровождения карьеры, после выпуска около четверти бывших студентов вузов поступают в магистратуру и строят уже научную карьеру, еще около 5% после выпуска уходят или в армию, или в декрет. А вот оставшиеся 70% успешно начинают свою трудовую жизнь, причем немалая часть выпускников МГУ им. М. В. Ломоносова обеспечивают кадровый потенциал химической промышленности.



В мероприятии участвовали 17 наукоемких и технологичных компаний. Выступления были разделены на четыре кластера — «Микробиология и биотехнология», «Агрохимия и земледелие», «Земельные ресурсы», «Экология». Среди лекторов — основатели компаний и старший управленческий состав.







В рамках мероприятия представители «Щелково Агрохим» рассказали о направлениях работы и преимуществах компании, возможностях взаимодействия со студентами и аспирантами — прохождение практики или стажировки, перспективы трудоустройства, сотрудничество по линии научно-исследовательских работ.



27 апреля еще одно мероприятие провели в Тушинском комплексе РХТУ, в ходе которого студенты получили возможность познакомиться с потенциальными работодателями, узнать о возможностях практики и стажировок, пройти экспресс-собеседования и получить консультации экспертов для будущей карьеры.



С приветственным словом к студентам и другим участникам форума обратился и. о. ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева Илья Воротынцев. Он рассказал о тесном сотрудничестве Менделеевского университета с ведущими отраслевыми компаниями и холдингами, в числе которых «Щелково Агрохим». Он подчеркнул, что РХТУ не только является кузницей высококвалифицированных кадров для отраслевых партнеров, но также разрабатывает перспективные технологии и открывает новые рынки совместно с крупнейшими российскими компаниями. Илья Воротынцев отметил, что форматы сотрудничества университета с индустрией постоянно расширяются, а карьерно-ориентированные мероприятия становятся частью тематических праздников, например Дня химика.



В аудиториях комплекса представители «Щелково Агрохим» также провели презентацию компании, на которой студенты могли задать вопросы и получить подробные консультации.



Возле стойки «Щелково Агрохим» собрались самые любознательные из участников мероприятия, которые захотели работать на предприятии. За два дня было заполнено порядка 100 анкет.



Но самое главное знание, которое смогли унести с собой участники мероприятия, — это уверенность в том, что благодаря знаниям, полученным в вузах, можно быть востребованным на рынке труда и построить успешную карьеру.







Компания «Щелково Агрохим» дает возможность перспективным кадрам реализовывать свой творческий потенциал и достигать новых амбициозных целей! Для этого в компании специально разработан проект «Бетарен Академия», который существует в России на протяжении нескольких лет. Проект призван поддержать талантливых студентов и аспирантов, намеренных профессионально расти и развиваться в области защиты растений и желающих получить практические навыки и предложения для трудоустройства в региональных представительствах компании.



Если вам тоже интересно сотрудничество с «Щелково Агрохим», отправляйте заявку на почту: academy@betaren.ru

