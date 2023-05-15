разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Приглашаем на выставку «Сибирская аграрная неделя»

Партнёрский материал

Приглашаем на выставку «Сибирская аграрная неделя»
«Сибирская аграрная неделя»
Приглашаем на выставку «Сибирская аграрная неделя»
«Сибирская аграрная неделя»

Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» состоится в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 8 по 10 ноября 2023 года. Посетители выставки уже сегодня могут ознакомиться со списком компаний, которые примут участие в агронеделе. Более 90% выставочной площади занято экспонентами

В этом году крупнейшая за Уралом международная агропромышленная выставка привлекла большое внимание со стороны китайских компаний. В числе участников, которых уже более сотни, заявлен внушительный пул гостей из КНР: Jeegee Agri Equip Manufacturing (плуги, дисковые бороны, косилки), Liaoning Qiaopai Machineries (оборудование для очистки, сепарирования семян подсолнечника), Qingdao Harvester Machinery Parts (навесное оборудование), Taizhou Jingde Mechanical & Electrical Technology (опрыскиватели), Yuyao Xintuo Irrigation Equipment (ирригационное оборудование) и другие.

Кроме того, в «Сибирской аграрной неделе» принимают участие компании: Laboulet, , «Агро-Мастер», «Агролига», «АгроМакс», «Агротрак», «Агроснабтехсервис», БАСФ, «Бейо Семена», «Дока Генные Технологии», « Рус», «Коджент Рус», «Агроман», «Корпорация СКЭСС», « Рус», «НАК Машинери», «Нитроген», «Полымя», «Ронар Рус», «Техпромторг», «Уралхим», «Химагро», Центр передового земледелия, «» и другие. Ведущие производители и поставщики из регионов России, дальнего и ближнего зарубежья продемонстрируют инновационные и эффективные решения для сельского хозяйства в нескольких тематических разделах

В деловой программе выставки примут участие представители отраслевых министерств федерального и регионального уровней, ведущие эксперты и ученые, представители отраслевых ассоциаций и союзов, лидеры агропромышленного производства.

Организатор выставки — «Сибирская выставочная компания» при поддержке Министерства сельского хозяйства России, Правительства Новосибирской области. 

Для того чтобы принять участие в Международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя», необходимо пройти регистрацию на сайте.  Для посещения выставки получите бесплатный билет на сайте Сибирской аграрной недели.

ООО «СВК»
8 (383) 304-83-88
info@sibagroweek.ru
sibagroweek.ru
https://vk.com/club196326580
https://t.me/sibagroweek

«Сибирская аграрная неделя» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023
Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?

«Агротехника и технологии»

Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?
«Агроинвестор» №05, май 2023

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2023
Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз

«Агроинвестор»

Россия подтвердила статус нетто-экспортера. Третий год подряд вывоз продукции АПК превысил ее ввоз
Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса

«Агроинвестор»

Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса