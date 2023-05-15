Приглашаем на выставку «Сибирская аграрная неделя»

«Сибирская аграрная неделя»

Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» состоится в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 8 по 10 ноября 2023 года. Посетители выставки уже сегодня могут ознакомиться со списком компаний, которые примут участие в агронеделе. Более 90% выставочной площади занято экспонентами

В этом году крупнейшая за Уралом международная агропромышленная выставка привлекла большое внимание со стороны китайских компаний. В числе участников, которых уже более сотни, заявлен внушительный пул гостей из КНР: Jeegee Agri Equip Manufacturing (плуги, дисковые бороны, косилки), Liaoning Qiaopai Machineries (оборудование для очистки, сепарирования семян подсолнечника), Qingdao Harvester Machinery Parts (навесное оборудование), Taizhou Jingde Mechanical & Electrical Technology (опрыскиватели), Yuyao Xintuo Irrigation Equipment (ирригационное оборудование) и другие.



Кроме того, в «Сибирской аграрной неделе» принимают участие компании: Laboulet, «Август», «Агро-Мастер», «Агролига», «АгроМакс», «Агротрак», «Агроснабтехсервис», БАСФ, «Бейо Семена», «Дока Генные Технологии», «КВС Рус», «Коджент Рус», «Агроман», «Корпорация СКЭСС», «Лемкен Рус», «НАК Машинери», «Нитроген», «Полымя», «Ронар Рус», «Техпромторг», «Уралхим», «Химагро», Центр передового земледелия, «Щелково Агрохим» и другие. Ведущие производители и поставщики из регионов России, дальнего и ближнего зарубежья продемонстрируют инновационные и эффективные решения для сельского хозяйства в нескольких тематических разделах:



В деловой программе выставки примут участие представители отраслевых министерств федерального и регионального уровней, ведущие эксперты и ученые, представители отраслевых ассоциаций и союзов, лидеры агропромышленного производства.



Организатор выставки — «Сибирская выставочная компания» при поддержке Министерства сельского хозяйства России, Правительства Новосибирской области.



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