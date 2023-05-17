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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Возможности устойчивого развития АПК

Партнёрский материал

Возможности устойчивого развития АПК
НИУ ВШЭ
Возможности устойчивого развития АПК
НИУ ВШЭ

Институт аграрных исследований НИУ ВШЭ провёл семинар по устойчивому земледелию. Эксперты оценили текущее состояние и основные подходы к устойчивому земледелию в российском АПК, сформировали предложения по ускорению перехода к устойчивым продовольственным системам

Согласно оценкам ФАО, каждый год теряется от 20% до 40% мирового урожая селхозкультур из-за болезней и вредителей. Ежегодные прямые потери урожая, дополнительные издержки, в частности, на защиту растений, оцениваются до $290 млрд.

Основным методом защиты растений стало использование пестицидов. Однако их нерациональное использование значительно вредит окружающей среде, снижает качество водных ресурсов и понижает плодородность почв. Наибольшие риски связаны с использованием особо опасных пестицидов (ООП) из-за серьёзных негативных последствий для окружающий среды и здоровья человека. В России на начало 2020 года было зарегистрировано разрешённых к применению 652 препаративных формы пестицидов, включающие в себя химические и биопестициды, регуляторы роста, а также препараты для дефолиации и десикации, из которых 106 пестицидов, используемых в России, входят в список ООП Pesticide Action Network (PAN). Необходимость использования широкого спектра агрохимикатов, в частности, ООП, обусловлена возникновением резистентности у вредителей к химическим препаратам.

Несмотря на то, что сделан акцент на устойчивое земледелие, следует учитывать, что отрасли и подотрасли взаимосвязаны. Внедряемые инновационные технологи и кроссплатформенные решения образуют комплексную систему в области устойчивого развития, обеспечивая синергическое взаимодействие и взаимодополняемость множества отраслей. С другой стороны, переход к устойчивым технологиям и системам требует единовременных дополнительных инвестиций, что приведёт к удорожанию продовольствия при прочих равных условиях. Агробизнес в большинстве случаев не мотивирован к такому переходу. Необходимы меры по интернизации внешних ограничений для бизнеса.  

Модерировала мероприятие директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Серова Евгения Викторовна. Мероприятие открыл с приветственным словом директор отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Кобяков Олег Юльевич. В рамках мероприятия состоялись презентации докладов и дискуссия представителей науки и бизнеса:

Дмитрия Демидова, начальника центра инноваций дирекции по маркетингу и развитию, «ФосАгро»; Антона Пушкарёва, руководителя по устойчивому развитию бизнеса компании «»; Константина Иванова, руководителя департамента по связям с органами государственной власти и международной деятельности компании «ОХК «УРАЛХИМ»; Ивана Васенева, заведующего кафедрой экологии, МСХА им. К.А Тимирязева; Сергея Косогора, директора R&D-центра Агрохолдинга «Степь»; Юрия Гулянского, генерального директора компании «Черноземье ИНТЕКО»; Ары Тумасяна, советника отдела агропромышленной политики и межгосударственных проектов департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии; Надежды Орловой, заведующей отделом экономики инноваций Института аграрных исследований НИУ ВШЭ.

НИУ ВШЭ 

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