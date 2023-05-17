Возможности устойчивого развития АПК

НИУ ВШЭ

Институт аграрных исследований НИУ ВШЭ провёл семинар по устойчивому земледелию. Эксперты оценили текущее состояние и основные подходы к устойчивому земледелию в российском АПК, сформировали предложения по ускорению перехода к устойчивым продовольственным системам

Согласно оценкам ФАО, каждый год теряется от 20% до 40% мирового урожая селхозкультур из-за болезней и вредителей. Ежегодные прямые потери урожая, дополнительные издержки, в частности, на защиту растений, оцениваются до $290 млрд.



Основным методом защиты растений стало использование пестицидов. Однако их нерациональное использование значительно вредит окружающей среде, снижает качество водных ресурсов и понижает плодородность почв. Наибольшие риски связаны с использованием особо опасных пестицидов (ООП) из-за серьёзных негативных последствий для окружающий среды и здоровья человека. В России на начало 2020 года было зарегистрировано разрешённых к применению 652 препаративных формы пестицидов, включающие в себя химические и биопестициды, регуляторы роста, а также препараты для дефолиации и десикации, из которых 106 пестицидов, используемых в России, входят в список ООП Pesticide Action Network (PAN). Необходимость использования широкого спектра агрохимикатов, в частности, ООП, обусловлена возникновением резистентности у вредителей к химическим препаратам.



Несмотря на то, что сделан акцент на устойчивое земледелие, следует учитывать, что отрасли и подотрасли взаимосвязаны. Внедряемые инновационные технологи и кроссплатформенные решения образуют комплексную систему в области устойчивого развития, обеспечивая синергическое взаимодействие и взаимодополняемость множества отраслей. С другой стороны, переход к устойчивым технологиям и системам требует единовременных дополнительных инвестиций, что приведёт к удорожанию продовольствия при прочих равных условиях. Агробизнес в большинстве случаев не мотивирован к такому переходу. Необходимы меры по интернизации внешних ограничений для бизнеса.



Модерировала мероприятие директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Серова Евгения Викторовна. Мероприятие открыл с приветственным словом директор отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Кобяков Олег Юльевич. В рамках мероприятия состоялись презентации докладов и дискуссия представителей науки и бизнеса:



Дмитрия Демидова, начальника центра инноваций дирекции по маркетингу и развитию, «ФосАгро»; Антона Пушкарёва, руководителя по устойчивому развитию бизнеса компании «Сингента»; Константина Иванова, руководителя департамента по связям с органами государственной власти и международной деятельности компании «ОХК «УРАЛХИМ»; Ивана Васенева, заведующего кафедрой экологии, МСХА им. К.А Тимирязева; Сергея Косогора, директора R&D-центра Агрохолдинга «Степь»; Юрия Гулянского, генерального директора компании «Черноземье ИНТЕКО»; Ары Тумасяна, советника отдела агропромышленной политики и межгосударственных проектов департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии; Надежды Орловой, заведующей отделом экономики инноваций Института аграрных исследований НИУ ВШЭ.

