Концептуальный подход к растениеводству

Агроном, эксперт по выращиванию полевых культур Сергий Анатольевич Ризанов в агробизнесе более 30 лет. Опыт работы в сельхозпредприятиях, а также в ряде международных компаний и корпораций позволил сформировать ему обширную базу накопленных знаний, которой однажды он решил поделиться с другими аграриями, настроенными на развитие и повышение эффективности производства. Сейчас собственное консалтинговое агентство «Агро Концепция Ризанова» занимается агросопровождением хозяйств, проводит различные образовательные программы и консультации, разрабатывает стратегии для аграрных предприятий по увеличению прибыли. О том, что представляет собой этот проект и как он работает, Сергий рассказал «Агроинвестору»

Как в нынешнее непростое время вы решились создать собственный бизнес?



Мы живем во времена перемен, которые несут в себе огромные возможности в том числе в сфере консалтинга и — особенно — образования. По моему мнению, именно в такие периоды необходимо предлагать людям что-то новое, чего в данный момент у них нет. И у нашей компании есть как раз то — нечто иное, — что подходит именно для текущего времени. Еще я называю это антицикличность: когда все ужимаются в бизнесе — нужно инвестировать, когда многие закрывают бизнес — нужно запускать новые проекты.



И что же представляет собой агроконцепция Сергия Ризанова, чем ваш подход к производству продукции растениеводства принципиально отличается от других?



Сразу скажу, что моя концепция формировалась больше 30 лет. Я старался найти закономерность в сельском хозяйстве, и первые 10-15 лет своей деятельности опирался на научные знания. Мне казалось, таким образом можно все объяснить. Но потом я понял, что это не точная наука. Только в 20 % случаев вы получите возобновляемые достоверные результаты, а в остальных 80 % — нет, а почему? Потому что все однофакторные опыты проводят в лабораторных условиях по стандартам GLP — good laboratory practice (хорошая лабораторная практика). Это система норм, правил, указаний, направленных на обеспечение согласованности и достоверности результатов лабораторных исследований. Например, сульфат цинка ZnSO4 можно растворить в воде 220 г / 1000 мл при 20 ºС. А если вода не дистиллированная? А если жесткость воды больше 15 мг-экв/л? А если рН воды 7,5? А если в баковую смесь добавить гербицид на масляной основе? Нет научных ответов на эти вопросы.



Что же входит в остальные 80 %? Я выделяю еще четыре части, на каждую из которых условно приходится 20 %. Первая — это опыт применения фундаментальных знаний в ежегодно меняющихся условиях. Вы на все эти знания добавляете свои «поправочные коэффициенты», сводите их в свою систему. Вторая часть — это собственно агроконцепция, ваша картина мира в сельском хозяйстве. Важно ее постоянно ставить под сомнение, а не защищать — иначе она деградирует, а задача — максимально приблизиться к реальности и понять как можно лучше бесконечные связи, которая ни одна наука не описывает. Третья — интуиция, ведь сельское хозяйство представляет собой многофакторное производство. Человеческий мозг при этом может учесть лишь несколько факторов при принятии решений, компьютер — 100 факторов, но их существует бесконечное количество. И здесь без интуиции не обойтись. Еще одна часть — это метафизика, карма, удача. В совокупности из этого и складывается моя агроконцепция.



Однако есть разные мировые практики возделывания сельхозкультур, доступ к информации не ограничен, к тому же свои услуги по агросопровождению предлагают поставщики семян, СЗР и прочего, так что вполне можно обойтись без дополнительного консалтинга — во всяком случае, большинство сельхозпроизводителей наверняка так и думают. Как вы будете убеждать их платить за ваши услуги?



Основная цель производителей различных средств производства — продать свой товар за счет инноваций, сервиса. И например, семеноводы будут говорить о семенах, но не уделят достаточно внимания почве, технике, другим составляющим. Плюс компания, которая что-то производит, она заангажирована на своих продуктах. Мы — нет. Мы выбираем лучшее в определенных условиях решение, а не продвигаем товар, который имеет более высокую цену или большие складские остатки. Эти участники рынка, несомненно, вносят свою лепту в развитие сельского хозяйства, но цели у нас несколько отличаются. К тому же у них нет концепции, нет нашего комплексного подхода.



Могу с уверенностью также сказать, что мы «клиентоцентричные»: нагрузка на одного нашего агронома — максимум пять хозяйств, этого себе не может позволить ни одна крупная компания — производитель СЗР, семян, удобрений.



В нашу компанию обращаются за результатом, слушая «сарафанное радио». Нас рекомендуют потому, что клиенты видят, как повысилась эффективность их предприятия. И это главная цель нашей работы — помогать аграриям повышать эффективность производства, предлагая наилучшие алгоритмы действий.



Кто уже в числе ваших клиентов и кого вы видите потенциальными клиентами?



У нас три группы клиентов. Во-первых, сельхозпредприятия. Сейчас работаем с хозяйствами из семи регионов страны — Краснодарского края, Ростовской, Тамбовской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областей и Башкортостана. Ведем переговоры о сотрудничестве и с аграриями из бывших стран СССР. Во-вторых, среди наших клиентов производители различных средств производства — СЗР, семян, минеральных удобрений. Например, в данный момент сотрудничаем с компанией, которая является одним из крупнейших мировых производителей фосфорных удобрений. В-третьих, работаем с дистрибьюторами.



В целом же могу выделить несколько критериев, определяющих нашего клиента: это порядочные люди, которые держат свое слово, бизнес-ориентированные, делают качественно свое дело, постоянно развиваются, ценят партнерские отношения и в то же время ответственные, заботящиеся о своих сотрудниках, о месте, где они работают.



Если говорить о стоимости ваших услуг, то примерно о каких цифрах может идти речь?



Если брать агрономическое сопровождение хозяйств, то по этому направлению цены колеблются от 2 млн до 5 млн руб. При этом мы не работаем с предприятиями меньше 500 га, но и один наш агроном не может предоставлять свои услуги на площади более чем 25 тыс. га. По моему мнению, это позволяет держать руку на пульсе, лучше контролировать все процессы. Если площадь хозяйства, допустим, 100 тыс. га, то ее будут обслуживать уже четыре агронома. Работая с крупными предприятиями, мы всегда предлагаем на базе 20-25 тыс. га создать бизнес-модель с повышенной урожайностью, эффективностью, прибылью, а потом мультиплицировать этот опыт на остальную площадь.



Еще одно наше направление — агрообразование. Это могут быть курсы для компаний, когда наш специалист выезжает на предприятия и проводит обучение. Его работа в течение одного дня оценивается в 350-400 тыс. руб.



В июне запускаем три курса по обучению. Так, на первом в течение целого дня будем говорить только об одном элементе питания — фосфоре. После полученных знаний вы сможете конкретно рассчитывать нормы внесения фосфорных удобрений, выбирать те формулы, которые подходят для ваших почв, научитесь правильно их вносить. Стоимость такого курса — 150 тыс. руб., при мультиподключении (когда подключаются 20-50 человек от одной компании) — 300 тыс. руб. После данного обучения мы также предоставляем дистанционное сопровождение на шесть месяцев, ежемесячно делаем сессию вопросов-ответов. Это стоит в районе 150 тыс. руб.



Почему считаете важным и нужным так много сил и времени вкладывать в образование? Вас не устраивает нынешний средний уровень образования агрономов?



Я считаю, что средний уровень образования в стране упал. Сейчас в России нет системной науки из-за низкой конкурентности, преподаватель в вузе получает 30-40 тыс. руб. в месяц. У агросектора есть и дополнительный стресс-фактор — государство не пропагандирует почетность сельского труда, поэтому выпускники школ неохотно идут в аграрные вузы, конкурс может быть минусовым. Таким образом, вузы не выполняют свою задачу качественного образования.



На мой взгляд, главная цель обучения сегодня — преодолеть кризисы цивилизации. Мы переходим от индустриальной эпохи в информационную, и прошлая система образования уже не отвечает требованиям новой эпохи. Сейчас не нужно запоминать много информации, всегда есть телефон или компьютер под рукой. Зачем тогда учиться, спросите вы? Чтобы уберечь хозяйство от минусовой рентабельности, чтобы быть более конкурентным на рынке труда, чтобы выполнить план производства, повысить урожайность при тех же затратах.



Мы объединяем тех, кто хочет учиться и развиваться. При этом даем очень конкретные, полезные знания без воды, коротко, сконцентрированно. Кроме того, у нас есть постсопровождение от трех до шести месяцев в зависимости от курса. Мы не просто даем вам информацию, мы затем ведем вас за руку, отвечаем на ваши вопросы, помогаем и учим применять полученные данные на практике.



Сколько сейчас сотрудников в вашей компании, что это за специалисты?



На данный момент в компании работают четыре агронома и два внешних эксперта, маркетолог, директор бэк-офиса, который настроил работу на аутсорсинге юридической службы, бухгалтерия, IT. В данный момент у нас есть и открытые вакансии. Ищем агрономов-консультантов в таких регионах, как Тамбовская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская области, Башкортостан. Также нам нужны региональные руководители. Отмечу, что у нас очень конкурентные условия работы и уровень зарплат. Так, наш агроном может зарабатывать от 80 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц, а региональный руководитель — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.



Сергий Ризанов

Имеет 10-летний опыт работы в различных сельхозпредприятиях.



Работал в BASF Украина. Увеличил продажи продукции компании с €1,5 млн до €20 млн.



Руководил командой R&D Bayer Crop Science Ukraine и отвечал за создание, испытание и регистрацию новых препаратов и сортов зерновых и масличных культур для Украины, Грузии, Молдовы и Армении. Руководил группой селекционеров по выводу на рынок первого в компании сорта озимой пшеницы Ареал Юбилейный и препаратов компании.



Возглавлял агрослужбу одного из крупнейших дистрибьюторов на постсоветском пространстве компании «Эридон». Достиг объема продаж эксклюзивных продуктов $100 млн, начиная с $18 млн.



Создал структурированную агрослужбу с платными сервисами в компании «ФЭС-Агро». Увеличил линейку эксклюзивных продуктов компании для сельхозпроизводителей России в четыре раза. Наладил партнерские отношения более чем с 200 предприятиями, а площадь постпродажного сервиса осуществлялась в совокупности на площади в 2 млн га.







Полную версию интервью смотрите на канале Сергия Ризанова www.youtube.com/@serhiirizanov



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