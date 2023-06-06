«Ростсельмаш» открыл центр в Новосибирской области

«Ростсельмаш»

6 июня состоялось торжественное открытие современного дилерского центра «Агротрак» — официального партнера «Ростсельмаш» в Новосибирской области. Компания продолжает интенсивное развитие дилерской сети в России с главной целью — стать еще ближе к своим клиентам

На сегодня дилеры «Ростсельмаш» обеспечивают необходимую инфраструктуру во всех аграрных регионах страны.



В Новосибирской области в торжественном мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Евгений Лещенко; первый заместитель генерального директора «Ростсельмаш», директор центра продаж, маркетинга и сервиса Алексей Швейцов; директор компании «Агротрак» Виктор Макаленко, другие официальные лица и руководители сельхозпредприятий региона.



«Большую половину парка техники в регионе составляют агромашины “Ростсельмаш”. Компания остается законодателем моды, и открытие этого дилерского центра тому подтверждение. Судьба посевной зависит от технического состояния машин, а в поле каждый час на счету. Сейчас крестьяне вкладываются не только в технику, но и в технологии в целом. И здесь важна оперативная техническая поддержка», — отметил Евгений Лещенко.



В регионе наблюдается большой спрос в сегменте комбайнов повышенной производительности, растет спрос на тракторы серии 2000. Всего за предыдущие пять лет было поставлено 800 агромашин.







Алексей Швейцов отметил, что построенный центр относится к высшей категории. Он соответствует маркетинговой концепции «Ростсельмаш» — «Три в одном», что означает: продажи, сервис и запчасти на одной площадке. Каждая рабочая зона дилерского центра оснащена современным оборудованием и цифровыми технологиями для продуктивного и комфортного взаимодействия сельхозтоваропроизводителей области и специалистов дилерской организации.



«За год построен еще один грандиозный дилерский центр, соответствующий всем требованиям наших уважаемых клиентов. Возможности хранения товарных позиций в складском комплексе дилерского центра выросли на 900 млн руб. На сегодняшний день компания “Ростсельмаш” готовится к большим инновациям — строятся три завода. Мы планируем увеличивать модельный ряд через наши дилерские центры», — прокомментировал Алексей Швейцов.



В новом дилерском центре работают 60 сотрудников и 40 из них — это сервисные специалисты, готовые оказывать техническое и сервисное обслуживание с выездом в хозяйства клиентов.



«Мы не только продаем технику “Ростсельмаш”, мы оказываем гарантийное и постгарантийное сервисное сопровождение! Сервисная служба “Агротрак” ежегодно обслуживает более полутора тысяч самоходных машин, обрабатывая более 5000 заявок аграриев. Наши специалисты делают все возможное, чтобы в “горячий” сезон техника “Ростсельмаш” бесперебойно работала в полях», — рассказал Виктор Макаленко.







Дилерский центр включает в себя мастерские для ремонта агромашин, учебный класс для механизаторов, зоны коммуникаций с клиентами, а также складской комплекс для запасных частей. Мощность хранения склада составит свыше 8000 товарных позиций. Потенциальная производительность складов — более 100 клиентских отгрузок в день с одновременным формированием и загрузкой 10 привлеченных транспортных средств доставки.



«В нашем парке несколько единиц техники “Ростсельмаш”. Недавно мы установили систему параллельного вождения, когда несколько тракторов синхронно идут на поле. Считаю важным обеспечить достойное сервисное обслуживание, и это хорошо получается у компании. Специалисты по ремонту техники при необходимости приезжают к нам в течение суток», — поделился директор компании «Приозерное» Константин Федин.

