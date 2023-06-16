Рекорд России установлен!

«Ростсельмаш»

Инновационные решения «Ростсельмаш» в очередной раз подтвердили высокую эффективность в поле

Новинка компании — трактор «Ростсельмаш 2400», оснащенный новой системой автоуправления «РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль», ровно за 24 часа обработал 494,9 га на культивации паров.







15 июня завершилось одно из самых значимых и ярких событий 2023 года в аграрной сфере. Ведущий российский разработчик и производитель сельскохозяйственной техники компания «Ростсельмаш» установила рекорд в номинации «Самая большая площадь культивации трактором мощностью до 450 л.с. с системой автоуправления за 24 часа в России».



Рекорд поставлен на землях хозяйства «Калининское» в селе Покойное Ставропольского края. Трактор работал с тяжелым культиватором R-1480 шириной захвата 14,9 м производства «Ростсельмаш».



К особенностям события можно отнести тот факт, что мероприятие проходило в экстремальных условиях. Его старт 14 июня планировался задолго до назначенной даты, и никто не мог предполагать, насколько сложной будет погода в этот день. Сильный дождь с грозой, выпавшие на ночь, в которую работала агромашина, стали дополнительным экзаменом для техники. Трактор «Ростсельмаш» с ним отлично справился, подтвердив высокие ходовые качества и надежность продукции отечественного сельхозмашиностроения.



«Техника работала без перерыва. Из-за сильной жары и ветра днем мы столкнулись с сильной запыленностью. Трактор шел в пылевом облаке: не было видно ни культиватора, ни разворотной полосы. Ночью же началась гроза. В этих погодных условиях система автоуправления с электрорулем нас выручала и способствовала достижению высоких результатов. Машина шла четко по приборам. Трактор 2400 в этот раз прошел огонь и воду!» — рассказал управляющий товарной группой компании «Ростсельмаш» Олег Стецюк.







На протяжении всего времени велась видео- и фотофиксация. Рекорд зафиксировали эксперты Книги рекордов России, которые вручили соответствующий сертификат.



«Комплекс инженерных решений по созданию надежных агромашин и электронных систем, повышающих эффективную работу техники, и стал основой для нового рекорда. Данным фактом мы хотели еще раз продемонстрировать: применение современной сельхозтехники и технологий точного земледелия позволяют аграриям добиваться рекордных показателей даже в сложных непрогнозируемых погодных условиях», — подчеркнул директор департамента маркетинга компании «Ростсельмаш» Андрей Рябов.



Установленный рекорд не единственный в списке достижений компании «Ростсельмаш». Прочитать про рекорды прошлых лет можно по ссылке.



Данные рекорда

Техника — трактор «Ростсельмаш 2400», оснащенный системой автоуправления «РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль», агрегатируемый культиватором R-1480 шириной 14,9 м.



Фиксация работы началась 14.06.2023 в 12:00 мск, закончилась 15.06.2023 в 12:00 мск.



Ширина перекрытия культивирующего агрегата составила 7 см с глубиной обработки почвы в 6-7 см.



Машина с номинальной мощностью двигателя 430 л.с шла со средней скоростью 13,83 км/час.



Мониторинг работы двигателя показал загрузку в 87-99% с оборотами 1800-2100 об/мин и расходом топлива на общую отработанную площадь 1800 л, или 3,637 л/га.



Показатель наработки за смену — 24 м.ч с фактически обработанной площадью за смену — 494,9 га, или 20,62 га/ч.



Суммарно время простоя по причине ТО и заправки топливом за все время фиксации рекорда составило 19 минут.







«РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль» — новый премьерный продукт из линейки электронных систем автоуправления «Ростсельмаш».



Система управляет траекторией движения с помощью ГНСС/RTK сигналов и не только принимает на себя рулевое управление техникой, но и осуществляет автоматические развороты. Это позволяет освободить механизатора от рутинного процесса руления и сосредоточиться на качественном протекании технологических процессов.



К преимуществам системы можно отнести автоматическое управление траекторией движения с точностью до 2,5 см; автоматический разворот по команде механизатора; работу с высокоточными поправками на расстояниях до 5 км от базовой станции RTK. Система автоуправления применима к различным сельскохозяйственным машинам, что охватывает множество областей использования и улучшает условия труда. В комплектацию входит: блок управления, спутниковая антенна, планшет, совмещенный с блоком управления системой и сенсорным экраном, электрический руль.



Трактор «Ростсельмаш 2400» - новая модель компании, поставленная на производство в июне 2023 года. Машина относится к наиболее популярному сегменту шарнирно-сочлененных колесных тракторов номинальной мощностью 430 л.с.



Механическая коробка передач 12х4 имеет оптимально подобранное передаточное число и гибкий выбор режимов работы.



Прочные мосты с уникальной внешней планетарной передачей выдерживают высокие нагрузки. Рассчитаны на установку сдвоенных колес, которые входят в базовую комплектацию трактора. «Спарка» обеспечивает высокое сцепление, проходимость и более бережное отношение к почве.



Топливный бак емкостью 927 л обеспечивает высокую автономность работы с одной заправки и сменную производительность.



Трактор «Ростсельмаш 2400» в базовой комплектации оборудован гидравлической системой производительностью 260 л/мин с четырьмя свободными для подключения муфтами ½ дюйма, муфтами ¾ дюйма и муфтой обратного слива без давления. Этого достаточно, чтобы уверенно работать на посеве.



Мощный трактор 6-го тягового класса выбирают в качестве основного для проведения высоконагруженных работ с применением широкозахватных ресурсосберегающих технологий.



Тяжелые культиваторы «Ростсельмаш» серии R предназначены для поверхностной и предпосевной обработки почвы и ухода за парами на глубину от 6 до 15 см.



Они обрабатывает почву под посевы яровых, овощных и пропашных культур, прекрасно подходят для паровых полей, стерневых фонов, а также для предпосевного рыхления верхнего слоя почвы. Адаптированы для работы в различных почвенно-климатических условиях и обладают уникальными техническими характеристиками.



Расположенные в пять рядов и оптимально расставленные по раме стойки стрельчатых лап обеспечивают беспрепятственное прохождение большого количества растительной и пожнивной массы через культиватор. Схема расстановки лап минимизирует налипание на колеса влажной почвы и положительным образом сказывается на равномерности заглубления.



Доступны трехсекционные модели с шириной захвата 8,2/10,2/12,2, м для агрегатирования с тракторами от 210 до 350 л.с., и пятисекционные модификации 14,8 м и 18,3 м для тракторов 350-530 л.с.





