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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Производство и применение кормовых протеинов в центре внимания на форуме «ПротеинТек-2023»

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Производство и применение кормовых протеинов в центре внимания на форуме «ПротеинТек-2023»
«ПротеинТек-2023»
Производство и применение кормовых протеинов в центре внимания на форуме «ПротеинТек-2023»
«ПротеинТек-2023»

Стратегические вопросы сельского хозяйства, производство мяса, создание прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет — актуальные темы международного форума по производству и использованию растительных, микробных и животных протеинов «ПротеинТек»

Мероприятие состоится 20 сентября 2023 года в отеле «Холидей Инн Лесная» в Москве. 21 сентября там же пройдет форум «ПроПротеин-2023» по производству и использованию новых пищевых протеинов (растительные заменители мяса, культивируемое «мясо из пробирки», протеины из насекомых и другие). Организаторами выступают Российская биотопливная ассоциация (РБА) и Центр новых технологий.

Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка, и недостаток его в ближайшие десятилетия сохранится. По оценкам экспертов, к 2024 году рынок кормовых протеинов превысит $200 млрд. В России также растет производство комбикормов и спрос на высокобелковые кормовые добавки, дефицит кормовых протеинов в России более 1 млн т. Для развития отрасли и проводится форум, который является площадкой для диалога бизнеса с органами власти, обмена опытом, укрепления связей, взаимодействия между наукой и бизнесом. 

В форумах и выставке примут участие:

  • производители и импортеры комбикормов и их компонентов;

  • производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов;

  • производители изолятов соевого белка, подсолнечника, гороха;

  • производители сухой барды, пивной дробины;

  • производители кормовых дрожжей;

  • производители кормовых протеинов из насекомых;

  • производители и переработчики мяса и птицы;

  • производители, импортеры и переработчики рыбной и мясной муки;

  • убойные цеха и заводы мясокостной муки, производители перьевой муки;

  • рыбные комбинаты и рыбхозы.

Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы, включая обсуждение рынков кормовых растительных и животных протеинов, тенденций их развития в России и в мире; технологии производства растительных и животных протеинов через глубокую переработку сырья; биотехнологическое производство кормового белка из метана и другого сырья; перспективные кормовые протеины, в том числе из насекомых.

В рамках форума пройдет выставка. Свои экспозиции представят компании: Myande Group, Vogelbusch, НПК «Экология» и другие.

Дополнительная информация о форуме: www.proteintek.ru, www.proprotein.org

«ПротеинТек-2023» 

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