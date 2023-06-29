Производство и применение кормовых протеинов в центре внимания на форуме «ПротеинТек-2023»

«ПротеинТек-2023»

Стратегические вопросы сельского хозяйства, производство мяса, создание прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет — актуальные темы международного форума по производству и использованию растительных, микробных и животных протеинов «ПротеинТек»

Мероприятие состоится 20 сентября 2023 года в отеле «Холидей Инн Лесная» в Москве. 21 сентября там же пройдет форум «ПроПротеин-2023» по производству и использованию новых пищевых протеинов (растительные заменители мяса, культивируемое «мясо из пробирки», протеины из насекомых и другие). Организаторами выступают Российская биотопливная ассоциация (РБА) и Центр новых технологий.



Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка, и недостаток его в ближайшие десятилетия сохранится. По оценкам экспертов, к 2024 году рынок кормовых протеинов превысит $200 млрд. В России также растет производство комбикормов и спрос на высокобелковые кормовые добавки, дефицит кормовых протеинов в России более 1 млн т. Для развития отрасли и проводится форум, который является площадкой для диалога бизнеса с органами власти, обмена опытом, укрепления связей, взаимодействия между наукой и бизнесом.



В форумах и выставке примут участие:



производители и импортеры комбикормов и их компонентов;



производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов;



производители изолятов соевого белка, подсолнечника, гороха;



производители сухой барды, пивной дробины;



производители кормовых дрожжей;



производители кормовых протеинов из насекомых;



производители и переработчики мяса и птицы;



производители, импортеры и переработчики рыбной и мясной муки;



убойные цеха и заводы мясокостной муки, производители перьевой муки;



рыбные комбинаты и рыбхозы.



Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы, включая обсуждение рынков кормовых растительных и животных протеинов, тенденций их развития в России и в мире; технологии производства растительных и животных протеинов через глубокую переработку сырья; биотехнологическое производство кормового белка из метана и другого сырья; перспективные кормовые протеины, в том числе из насекомых.



В рамках форума пройдет выставка. Свои экспозиции представят компании: Myande Group, Vogelbusch, НПК «Экология» и другие.



Дополнительная информация о форуме: www.proteintek.ru, www.proprotein.org

