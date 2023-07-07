«Всероссийский день поля — 2023»

По словам главы государства, на протяжении многих лет масштабная выставка объединяет работников агропромышленного комплекса из разных регионов страны. «Ее насыщенная программа предоставляет участникам отличную возможность в деловом, конструктивном ключе обсудить насущные профессиональные проблемы, обменяться опытом и лучшими практиками. Продемонстрировать инновационные аграрные технологии, впечатляющие достижения в земледельческой и животноводческой отраслях отечественного АПК», — подчеркнул Владимир Путин

В приветствии также отмечено, что одним из центральных, ярких событий выставки станет Открытый чемпионат России по пахоте, собравший сильнейшие команды механизаторов из России и ряда зарубежных государств. Президент выразил уверенность, что и выставка, и чемпионат пройдут успешно, будут содействовать повышению престижа профессий, связанных с сельским хозяйством, привлечению в отрасль талантливой, энергичной, целеустремленной молодежи.

Как отметил Дмитрий Патрушев, «Всероссийский день поля» - это витрина передовых достижений в сельском хозяйстве и смежных отраслях. «Российскому АПК, безусловно, есть чем гордиться. В прошлом году сельхозпроизводство показало рекордные темпы роста. Несмотря на новые вызовы, нам удалось собрать исторические урожаи, полноценно обеспечить всем необходимым внутренний рынок и направить на экспорт значительные объемы нашей качественной продукции. Но мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работу по повышению эффективности всей отрасли АПК. Результат этой работы зависит буквально от каждого из нас. Мы со своей стороны продолжим оказывать аграриям всю необходимую поддержку», — подчеркнул глава Минсельхоза.

В рамках торжественного открытия Дмитрий Патрушев и Рустам Минниханов наградили лучших работников АПК, а также осмотрели экспозицию выставки.

В этом году на площадке «Всероссийского дня поля» - представители растениеводства, животноводства, переработки, науки, технологий, банковского сектора и сельхозмашиностроения. На 45 га представлены 235 компаний, свыше 300 единиц сельхозтехники и более 250 сортов различных сельхозкультур отечественной селекции.

На развитие профессионального диалога ориентирована насыщенная деловая программа. В ее рамках запланировано обсуждение ключевых достижений и основных направлений развития отрасли. Сегодня в 14:30 начнется пленарное заседание по теме «Функционирование отечественного растениеводства в условиях санкционного давления», в котором примут участие глава Минсельхоза, представители федеральных и региональных органов власти, отраслевых союзов, науки и бизнеса. Трансляция будет доступна на сайте Минсельхоза и в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, для широкого круга гостей выставки проходят зрелищные трактор-шоу и экстремальные гонки на тракторах, выступления творческих коллективов и разнообразные мастер-классы, работает гастрофестиваль и детская зона. Также на площадке отмечают народный татарский праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй. А в рамках концертной программы 8 и 9 июля на основной сцене выступят хедлайнеры — Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Хабиб и Mary Gu.