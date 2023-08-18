Ждем всех на «Сибирской аграрной неделе» и Новосибирском агропродовольственном форуме

С 8 по 10 ноября 2023 года на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоятся Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и VI Новосибирский агропродовольственный форум — международные отраслевые проекты федерального уровня, объединяющие представителей агропромышленного комплекса Сибири, Урала и Дальнего Востока

Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» — это крупнейшая за Уралом отраслевая площадка. Более 80% компаний лояльны к «Сибирской аграрной неделе» и постоянно принимают участие в проекте, что говорит о высоком качестве выставки. При этом в числе экспонентов представлены лидирующие поставщики и производители сельскохозяйственной техники, расходных материалов, средств защиты растений, удобрений, посевного материала, оборудования для животноводства, хранения и переработки зерна.



В выставке принимают участие компании: «Агротрак», «Агроснабтехсервис», «Техпромторг», «Европейские Агротехнологии», «ЭкоНиваСибирь», «Агро-Мастер», «Лемкен Рус», ASM-AGRO, «АгроПромРесурс», «Полымя», «Корпорация СКЭСС», «Агромиг», «Комплекс Агро», «Алтай Эко Cорт», Koblik Group, «Альфа-Трейд», «Центрплем», Semex, «Коджент Рус», «Молсиб», Laboulet, «Агролига», «Норика», «Бейо Семена», «Дока Генные Технологии», «КВС Рус», «Август», БАСФ, «Уралхим», «Центр передового земледелия», «Щелково Агрохим», «ФосАгро», «Еврохим», «ФмРус», «Сингента», ГК «Шанс», «Кирово-Чепецкая химическая компания», UPL, «БиоАгроСервис» и другие.



Впервые на выставке будут работать несколько десятков компаний из Китая.



Китайские компании представят на своих стендах сельскохозяйственную технику, в том числе тракторы, сеялки, почвообрабатывающие машины, опрыскиватели, технику для посадки и уборки картофеля, запасные части; навесное оборудование — плуги, дисковые бороны, косилки; зерноперерабатывающее, зерносушильное и элеваторное оборудование; оборудование для очистки, сепарирования семян подсолнечника, машины для экстрагирования растительных масел; ирригационное оборудование и многое другое.



В числе участников из Китая следующие.



Weifang Taishan Tractor — производитель и поставщик тракторов мощностью 40-280 л.с. и сельскохозяйственной техники марки Weitai. Компания широко представлена у себя на Родине, а также в более чем 20 странах Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Африки, Европы, Америки.



Henan Institute of Grain Machinery Manufacturing производит и поставляет на рынки Африки, Среднего Востока, Южной Америки, Юго-Восточной Азии и внутренний рынок технику для переработки зерна, производства кормов, муки, растительных масел.



Zhejiang Shengshi Yuanlin Technology — профессиональный производитель целой линейки опрыскивателей, которые сейчас экспортируются в Европу, Юго-Восточную Азию, Африку и на Ближний Восток более чем в 100 стран и регионов.



Подробнее со списком экспонентов и предлагаемыми товарами, услугами можно ознакомиться на сайте выставки.



VI Новосибирский агропродовольственный форум станет центральным событием, которое объединит мероприятия деловой программы. К участию в форуме будут приглашены представители отраслевых министерств федерального и регионального уровней, ведущие эксперты и ученые, представители отраслевых ассоциаций и союзов, лидеры агропромышленного производства.



Организатор выставки — «Сибирская выставочная компания» при поддержке Министерства сельского хозяйства России, Правительства Новосибирской области.



Для того чтобы принять участие в Международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя», необходимо пройти регистрацию на сайте. Для посещения выставки получите бесплатный билет на сайте «Сибирской аграрной недели».





«Сибирская выставочная компания»

8 (383) 304-83-88

info@sibagroweek.ru

sibagroweek.ru

vk.com/club196326580

t.me/sibagroweek

www.youtube.com/@sibagroweek

