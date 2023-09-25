Продажа сельскохозяйственных массивов в Воронежской, Владимирской и Ивановской областях

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Продажа производится на аукционах Российского аукционного дома

Продажа единым лотом 36 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Воронежской области общей площадью 2 363,9 га

Адрес: Воронежская обл., Новохоперский р-н, с/п Новоильменское.



К продаже предлагается земельный массив сельскохозяйственного назначения в Воронежской области, состоящий из 36 земельных участков совокупной площадью 2 363,91 га, расположенный в с/п Новоильменское. Категория земель: земли сельхозназначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства. Кадастровые номера: 36:17:7102007:75, 36:17:7102008:34, 36:17:7102008:42, 36:17:7102008:46, 36:17:7102012:37, 36:17:7102012:38, 36:17:7102012:39, 36:17:7102012:40, 36:17:7102012:41, 36:17:7102012:42, 36:17:7102012:43, 36:17:7102012:49, 36:17:7102012:50, 36:17:7102012:52, 36:17:7102012:53, 36:17:7102012:54, 36:17:7102013:3, 36:17:7102013:4, 36:17:7102013:9, 36:17:7102013:10, 36:17:7102013:11, 36:17:7102015:42, 36:17:7102016:20, 36:17:7102017:11, 36:17:7102017:12, 36:17:7102018:14, 36:17:7102018:15, 36:17:7102018:16, 36:17:7102018:17, 36:17:7102018:18, 36:17:7102018:19, 36:17:7102018:20, 36:17:7102016:19, 36:17:7102021:13, 36:17:7102021:190, 36:17:7102016:279.



Подробная информация о площадях участков, ограничениях и обременениях указана в информационном сообщении по ссылке на торги.



Местоположение



Земельный массив находится на территории поселков Половцево и Новоильменское, на юго-востоке Воронежской области, административным центром является город Новохоперск. Рядом с земельным массивом протекает река Хопер.







В Новохоперском районе Воронежской области активно развиваются растениеводство и животноводство. Растениеводство включает зерновое хозяйство, выращивание технических культур, кормопроизводство, овощеводство, картофелеводство и садоводство. На долю зерновых культур приходится свыше половины всех посевных площадей. Главной технической культурой является сахарная свекла, на долю которой приходится 5,5% всех посевных площадей. Данный земельный массив в составе земель имеет пашни с высокими почвенными характеристиками, хорошо подходящими для выращивания сахарной свеклы. Также земельный надел имеет выгодное расположение с точки зрения качественного содержания и выпасов крупного рогатого скота, поскольку в массиве есть участки под пастбища. Объект продажи находится в благоприятной экономической и климатической зонах.





Транспортная доступность



Немаловажный фактор — наличие автодорог регионального значения, соединяющих автомагистрали М-4 «Дон» и М-6 «Каспий», а также разветвленной сети автомобильных дорог с твердым покрытием, соединяющей Новохоперск с населенными пунктами соседних районов, а также с областным центром. Расстояние от объекта продажи до города Новохоперска — 16 км.



Ближайшие населенные пункты находятся на расстоянии 3-5 км от земельного массива, что гарантирует наличие инфраструктуры.



Продажа участка сельскохозяйственного назначения, расположенного во Владимирской области, общей площадью 933 га

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, площадь: 9333991 +/- 70 518 кв. м, кадастровый номер 33:15:000000:928, расположенный по адресу: Владимирская обл., р-н Муромский, МО Борисоглебское сельское поселение, примыкающий к деревне Степаньково.



Ограничения прав и обременение объекта недвижимости: аренда, договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения от 20.06.2021, заключенный с ООО «Степаньковское», площадь: 9 300 000 кв. м, срок аренды — 11 месяцев с автоматической пролонгацией на тот же срок.



Подробное описание участка указано в информационном сообщении по ссылке на торги.



Месторасположение



Земельный участок находится в зоне активного развития фермерских территорий и отлично подходит для выращивания кормовых культур. Эта тенденция обусловлена потребностью содержать и обеспечивать животноводческие хозяйства кормом: кукуруза для силоса, корнеплоды, однолетние и многолетние травы. Вместе с тем растениеводство представлено производством рядом культур: пшеница озимая и яровая, рожь озимая и яровая, тритикале озимая и яровая и т. д. Посевные площади Муромского района используются преимущественно для выращивания кормовых культур. Животноводство, птицеводство, пчеловодство —приоритетные направления в регионе. Молочное животноводство открывает особенно хорошие возможности роста для аграрного сектора Владимирской региональной экономики и успешно развивается. Это направление — точка роста: по оценке экспертов потребуется еще несколько лет, чтобы Россия достигла порога продовольственной безопасности по производству молока. Также в производстве свинины и птицеводстве ожидается профицит.







Транспортная доступность



От с. Степаньково до г. Владимира — 170 км.



Продажа единым лотом 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Ивановской области, общей площадью 275,59 га

Описание



Лот состоит из 12 земельных участков, категория земель участков: земли сельскохозяйственного назначения; виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства. Участки расположены вблизи населенных пунктов: Подсосенье, Верещагино, Пустынь, Рассадино, Зарайское. Кадастровые номера: 37:14:030124:595, 37:14:030124:593, 37:14:030124:592, 37:14:030124:591, 37:14:030124:588, 37:14:030124:586, 37:14:030124:585, 37:14:030124:583, 37:14:030124:580, 37:14:030124:579, 37:14:030124:578, 37:14:030124:577.



Подробная информация о площадях участков, ограничениях и обременениях указана в информационном сообщении по ссылке на торги.



Местоположение



Пучежский район расположен на востоке Ивановской области. Площадь территории — 784,6 кв. км. С востока омывается водами Горьковского водохранилища. В районе животноводство представлено разведением коров (мясное и молочное (ярославская) скотоводство), овец (романовская). Растениеводство представлено посевами озимой и яровой пшеницы, овса, ярового ячменя, кормовыми корнеплодами, озимой ржи тритикале, кукурузой (зерно), гороха, сои, подсолнечника, льна-долгунца, рапса (озимый, яровой), коноплей, картофелем, капустой, огурцами, помидорами, морковью, столовой свеклой, луком репчатым, чесноком, зеленым горошком, тыквой, кабачками и др.



Транспортная доступность



Расстояние до Москвы (по прямой) составляет 353 км.



Расстояние до центра Иваново (по прямой) составляет 175 км.

