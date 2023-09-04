Быть аграрием выгодно, или Как «Сибагро» помогает взращивать кадры для сельскохозяйственной отрасли

«Сибагро»

У молодежи начал расти интерес к аграрным профессиям, во многом благодаря сотрудничеству крупных агропромышленных компаний и учебных заведений в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Проект позволяет студентам получить востребованную профессию и работу на ведущих предприятиях своего региона

Примером удачного взаимодействия бизнеса и образования можно назвать коллаборацию одной из крупнейших агропромышленных компаний «Сибагро» с Томским аграрным колледжем. Компания сформировала образовательно-производственный кластер с учебным заведением и стала опорным партнером федерального проекта «Профессионалитет» в Томской области.



Сотрудники холдинга выступают в качестве преподавателей и помогают педагогам разрабатывать практико-ориентированные образовательные курсы. Все для того, чтобы студенты после колледжа выходили на работу квалифицированными специалистами, которые уже разбираются в тонкостях производства.



«Наша компания из заказчика кадров превратилась в непосредственного участника образовательного процесса. Уже на этапе обучения мы делимся со студентами своими глубокими знаниями и показываем им высокие профессиональные стандарты. Причем воспитываем кадровый резерв не только для себя, но и для всей сельскохозяйственной отрасли страны», — отметил гендиректор «Сибагро» Сергей Ильиных.



Помимо этого, «Сибагро» помогает сделать жизнь студентов комфортнее. Так, в этом году было направлено 12,5 млн руб. на модернизацию научно-технической базы колледжа, поставку нового оборудования и ремонт трех секций в общежитии, где проживают студенты-целевики.



Результатом взаимодействия компании и Томского аграрного колледжа стал рост числа абитуриентов, желающих получить аграрную профессию. В этом году конкурс по специальностям «Зоотехния», «Ветеринария» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» вырос до 4,5 чел. на место, а на «Агрономию» — 5,5 чел. на место. При этом 100 студентов Томского аграрного колледжа выбрали компанию «Сибагро» в качестве работодателя и решили получить профессию в рамках федеральной программы.



«Поменялась мотивация учащихся, а сохранность групп составила 100%. В этом году видим большой конкурсный прием. У нас никогда такого не было. И если в первый год мы убеждали родителей, что работодатель с первого курса — это хорошо, а не кабала, то сегодня я слышу другие отзывы: “Повезло тем детям, которые вместе с «Сибагро» входят в учебу”», — говорит директор Томского аграрного колледжа Елена Кускова.



«Сибагро» - агропромышленная компания, производит свинину, колбасы, деликатесы, курицу и яйцо. В состав входят 14 предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и Республике Бурятия — это восемь свинокомплексов, три мясокомбината, головное подразделение, растениеводческое предприятие и птицефабрика. Общий земельный фонд для выращивания сельскохозяйственных культур и производства собственных комбикормов составляет более 400 тыс. га. Объемы производства: 1,5 млн голов свиней, 388 тыс. т свинины в год.

