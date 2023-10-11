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Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Качество и безопасность продукции «Талины» подтвердили золотом

Новость компании

Качество и безопасность продукции «Талины» подтвердили золотом
ГК «Талина»
Качество и безопасность продукции «Талины» подтвердили золотом
ГК «Талина»

Один из крупнейших российских производителей свинины — группа компаний «Талина» — завоевала шесть золотых медалей на дегустационном конкурсе «За производство высококачественной продукции» в рамках 25-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2023», которая прошла в Москве в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева с 4 по 7 октября

Эксперты по достоинству оценили вкус и качество продукции МПК «», входящего в состав агрохолдинга. Высшую награду получили сервелат «Мраморный», колбаса вареная «Баварская», ветчина «Для завтрака ГОСТ», сосиски «Сливочные ГОСТ» (все — ТМ Delikaiser), а также кнуты сырокопченые «Классические» ТМ «МясоТакМясо» и чипсы «Мясные» ТМ Meat House Original. Вся продукция МПК «» изготавливается из собственного сырья, поставляемого со свинокомплексов ГК «». Сбалансированные комбикорма для животных делаются на собственном комбикормовом заводе из зерна, выращенного на полях агрохолдинга. Этот подход «от поля до прилавка» позволяет тщательно контролировать качество на каждом этапе производства, выпуская экологически чистую продукцию. 

«Золото дегустационного конкурса — это победа всей команды ГК ““», — прокомментировала успех заместитель генерального директора по качеству МПК «» Елена Мордовина. — Мы будем и дальше наращивать обороты, создавать новые рецепты и радовать наших покупателей вкусной и качественной продукцией!»


МПК «» (Республика Мордовия) является основным мясоперерабатывающим предприятием ГК «» и объединяет три производственные площадки — Атяшевскую, Торбеевскую и Саранскую. Атяшевская площадка входит в топ-5 крупнейших российских предприятий по убою и первичной переработке мяса свинины (по мощности убоя) с ежесуточной мощностью производства мясоколбасной продукции и полуфабрикатов 111,2 т (по итогам 2022 года). 

По итогам 2022 года «» вошла в топ-10 рейтинга крупнейших промышленных производителей свинины (составляется Национальным союзом свиноводов) с показателем 156,7 тыс. т в живом весе.

В 2023 году компания планирует выпустить около 273,4 тыс. т мясоколбасных изделий, увеличив при этом объем обвалки свинины почти до 112 тыс. т (в прошлом году — 96,8 тыс. т), а производство мяса на кости — до 143,1 тыс. т (139,6 тыс. т).

ГК «Талина» 

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