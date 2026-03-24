Масштаб и инновации: в Уфе состоялась международная выставка «АгроКомплекс-2026»

«АгроКомплекс»

С 17 по 20 марта в г. Уфе проходили Агропромышленный форум и 36-я международная выставка «АгроКомплекс». Мероприятие традиционно играет ключевую роль в подготовке аграриев к весенне-полевым работам, выступая ключевой коммуникационной и стратегической площадкой страны перед началом нового сезона. Ее польза заключается в комплексном подходе к решению задач, стоящих перед сельхозпроизводителями

В рамках торжественной церемонии открытия на главной сцене выставки в прямом эфире состоялся запуск трех новых высокотехнологичных предприятий АПК страны: молочный комплекс МТК Калинина, молочный комплекс

СХП «Рассвет», убойный комплекс «СП Ашкадарский».



Впервые присуждены награды «Агроинвестор Республики Башкортостан» крупнейшим предприятиям, внесшим значительный вклад в развитие экономики региона.



«Республика Башкортостан вносит весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Регион занимает ведущие позиции по пчеловодству, входит в число лидеров по сбору зерна, сахарной свеклы, масличных культур и демонстрирует высокие результаты по другим направлениям», — отметила министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут в приветственном обращении, направленном в адрес участников форума.







Цифры и география

Экспозиция объединила 360 компаний из 37 регионов России, а также ведущих производителей из Китая и Республики Беларусь. Общая площадь экспозиции превысила 18 тыс. кв. м, заняв четыре зала и обширную открытую площадку перед выставочным комплексом.



Одной из самых ярких локаций традиционно стала «Фермерская деревенька», где свою продукцию представили более 50 крестьянско-фермерских хозяйств и кооперативов региона.



Деловая программа: инвестиции и технологии будущего

Ключевым мероприятием деловой программы стало пленарное заседание «Инвестиции в АПК: прошлое, настоящее и будущее». Модератором выступил заместитель председателя комиссии РСПП по агропромышленному комплексу и продовольственной безопасности, генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.



«Только за последние пять лет в АПК было инвестировано более 5 трлн руб. Доля аграрного сектора в ВВП составляет около 5%, в отрасли заняты более 6 млн человек, а совокупная выручка сельского хозяйства и пищевой переработки превышает 10 трлн руб.», — отметил Артем Белов.



Новые форматы: технологические туры и международный диалог

Организаторы впервые включили в программу технологические туры. Участники и гости выставки смогли посетить одно из крупнейших биотехнологических предприятий России — НВП «БашИнком», чтобы своими глазами увидеть передовые производственные процессы.



Высокий интерес к мероприятию проявили зарубежные партнеры. Выставку «АгроКомплекс» посетили официальные делегации и эксперты из Индии, Узбекистана, Кыргызстана, а также Китая и Беларуси. Это подчеркивает важность выставки как площадки для укрепления международного сотрудничества и экспортного потенциала российского АПК.







Ключевые итоги

360 участников на экспозиции выставки, из них 38% участвуют впервые.



22 600 посетителей выставки из 51 региона России.



Участие делегаций министерств сельского хозяйства из шести субъектов Российской Федерации: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, Департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.



25 панельных сессий и дискуссионных площадок для специалистов.



476 спикеров (205 — на площадке ВК «Уфа Экспо», 271 — на площадке конференции БашГАУ) из 25 регионов России.



2962 делегатов (слушателей) деловой программы.



Подписание 15 соглашений о сотрудничестве.



Поддержка и участие шести отраслевых ассоциаций и союзов: Национальный союз производителей говядины, Национальный союз птицеводов, Национальный союз производителей молока, Национальный союз селекционеров и семеноводов, Ассоциация производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС», Ассоциация «Объединение мясопереработчиков».



Молодежный день: «Территория профессионального роста для сельской молодежи», «Агроклассы — будущие профессионалы» — 12 мастер-классов для школьников муниципалитетов Республики Башкортостан.



Шесть профессиональных конкурсов, 104 финалиста и призера: конкурс «Лучшие эффективные производственные показатели, внедрение современных технологий в животноводстве и ветеринарные препараты» (15 победителей), конкурс «Техника и оборудование для машинно-технологической модернизации организаций АПК» (48 победителей), конкурс «Лучшие образцы новых сортов сельскохозяйственных культур. Лучшая научно-исследовательская работа в области растениеводства» (12 победителей), конкурс «Лучший фермерский продукт» (23 победителя), конкурс для журналистов, блогеров «Агро в комплексе» (6 победителей).



Подведение итогов и награждение призеров конкурса меда «Татлы Бал» (108 пчеловодов из 25 регионов Российской Федерации и Республики Таджикистан).



Организаторами выступали: Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и выставочная компания «БВК».



Поддержку мероприятию оказывали: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан.

