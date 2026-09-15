«Возвращая органику в почву, мы работаем и над плодородием, и над эффективностью производства»

«Сибагро»

Заместитель генерального директора «Сибагро» по охране труда, промышленной безопасности и экологии Залим Абазов — о том, как компания возвращает органику в почву, вовлекает залежные земли в оборот и как была представлена эта практика на площадке ООН

Деградация земель — одна из ключевых угроз для сельского хозяйства: она снижает продуктивность почв, усиливает зависимость растениеводства от погодных условий и увеличивает затраты на восстановление земель, при этом большое количество земель ежегодно утрачивается ввиду интенсификации процессов опустынивания. Этой теме была посвящена 17-я сессия Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием — COP17, прошедшая в Улан-Баторе с 17 по 28 августа 2026 года.



На круглом столе «Российские практики по защите земель от деградации» компания «Сибагро» представила свой подход к сохранению плодородия: переработку побочных продуктов животноводства, внутрипочвенное внесение органических удобрений и использование залежных земель в системе кормопроизводства.



О том, как эта практика устроена, рассказал заместитель генерального директора «Сибагро» по охране труда, промышленной безопасности и экологии Залим Абазов.



— Почему сохранение плодородия для агробизнеса — не только экологический, но и экономический вопрос?



— Почва — основной производственный ресурс растениеводства. От ее состояния зависят урожайность, качество кормовой базы и устойчивость производства в целом. Для агрохолдинга растениеводство и животноводство связаны напрямую. Растениеводческие подразделения обеспечивают животных кормами, а побочные продукты животноводства после подготовки могут возвращаться в почву как источник органического вещества и элементов питания. Наша задача — не просто обеспечить производство в текущем сезоне, а сохранять продуктивность земель в долгосрочной перспективе.



К слову, в России здоровью почв уделяют особое внимание. У нас одна из сильнейших школ почвоведения в мире, свой подход к сохранению экосистем и сильные профильные институты. Есть федеральная служба, которая следит за состоянием почв, помогает исправлять проблемы и методически поддерживает землепользователей. Все это вместе позволяет сохранять и приумножать природные ресурсы.







— В чем состоит замкнутый цикл, о котором говорит компания?



— Его основа — баланс между рациональным изъятием питательных элементов и их возвратом с помощью внесения органического вещества. Органика содержит азот, фосфор, калий и другие элементы, необходимые растениям. Но важно понимать: эффект дает не сам факт ее использования, а вся технологическая цепочка: подготовка, контроль состава, соблюдение сроков, нормы и способа внесения.



— Почему нельзя просто вывезти органику на поле и распределить по поверхности?



— После разделения на сепараторах на твердую и жидкую фракции побочные продукты животноводства обрабатывают и перерабатывают по-разному. Но цель у всех подходов одна — сохранить плодородие почвы.



К примеру, при поверхностном внесении жидкой фракции существует риск неравномерного распределения удобрения и потери до 50% биогенных элементов. Есть и второй вопрос — нагрузка на почву. При традиционном способе внесения техника многократно проходит по полю. Это увеличивает время работ, расход топлива и риск уплотнения почвы.



А еще при поверхностном внесении во время дождя увеличивается вероятность диффузного стока в сопредельные экосистемы. Поэтому на наших свинокомплексах применяется шланговая система подачи жидкой фракции, совмещенная с внутрипочвенным внесением.



— Как работает эта технология?



— Подготовленное удобрение подается от лагун к полю по шланговой системе при помощи насосных станций. В лагунах происходит обработка и переработка, после выполнения всех необходимых мероприятий и серьезного контроля побочные продукты животноводства готовы к внесению. На поле шланг подключается к агрегату, который вносит удобрение непосредственно в почву, прямиком к корневой системе растений.







— Есть ли измеримые результаты применения этой технологии?



— Такие результаты всегда нужно оценивать по конкретному полю, культуре и сезону. На урожайность влияют не только удобрения, но и погода, запас влаги, предшественник, структура почвы, схема севооборота и другие факторы.



При этом на полях, расположенных в Сибири (зоне рискованного земледелия), после внедрения внутрипочвенного внесения урожайность ячменя выросла на 2,2 ц/га — до 29 ц/га, а пшеницы — на 7,6 ц/га, до 41,6 ц/га.



— Как органические удобрения связаны с вовлечением залежных земель в оборот?



— Залежная земля не становится продуктивной автоматически после одной обработки. Сначала необходимо оценить агрохимическое состояние участка, его обеспеченность элементами питания, рельеф, риски эрозии и возможность включения в севооборот.



Органические удобрения могут быть одним из инструментов восстановления таких участков, поскольку возвращают в почву питательные элементы.



— Каких ресурсов требует такой подход к плодородию?



— Это капиталоемкая инфраструктура. Она включает лагуны, сепараторы, насосные станции, шланговые системы, технику для внесения и методологически верной обработки почвы.



Но эти вложения решают сразу несколько задач: обеспечивают переработку побочных продуктов животноводства, снижают технологические риски при внесении, поддерживают кормопроизводство и позволяют системно работать с земельным ресурсом.







— В августе «Сибагро» представила эту практику на конференции ООН по борьбе с опустыниванием. Что участие в COP17 означает для компании?



— Для нас это возможность представить свой практический опыт в международном профессиональном контексте — вместе с госпрограммами, научными разработками и решениями других компаний — и обменяться практиками с представителями государства, науки и бизнеса. Ведь сохранение плодородия не решается одной технологией или одной компанией: это постоянная и кропотливая работа на разных уровнях, которая дает свои результаты.



— Какой принцип вы считаете главным в этой работе?



— Побочные продукты животноводства не должны рассматриваться как отход. При правильной подготовке и системно выстроенной технологии это ценный ресурс для растениеводства.



Но ресурсом он становится только при соблюдении всей цепочки: сепарирования, обеззараживания, лабораторного контроля, расчета норм, внутрипочвенного внесения и последующей оценки состояния поля.



Главный критерий для нас — не объем переработанной органики и не количество обработанных гектаров. Главное — чтобы земля сохраняла продуктивность, а эффективность решений подтверждалась данными: состоянием почвы, качеством кормовой базы и урожайностью.



erid: 2Vtzqx9YRpg

Реклама. АО "СИБАГРО". ИНН: 7017012254

