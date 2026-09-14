«Агрохолдинг Белая Дача» инвестирует в увеличение салатного производства

«Агрохолдинг Белая Дача»

Суммарно будет введено 17,5 га новых теплиц

Один из крупнейших участников салатного рынка — «Агрохолдинг Белая Дача» — сообщил о скором завершении строительства сразу двух очередей тепличного комплекса «Салаты с Моря» (Краснодарский край). Новые площади будут предназначены для выращивания таких салатных культур, как рукола, шпинат, мангольд и корн. После запуска третьей и четвертой очередей общая физическая площадь комбината достигнет 31,6 га, а валовой сбор продукции составит около 1,35 тыс. т. Суммарно будет возведено 17,5 га новых теплиц, из которых 9,6 га будут запущены в сентябре и 7,9 га — в декабре 2026 года. Увеличение объемов производства позволит удовлетворить растущий спрос и даст возможность снизить себестоимость продукции за счет эффекта масштаба и оптимизации логистики. О ходе реализации проекта, а также о развитии рынка салатов «Агроинвестору» рассказал генеральный директор площадки «Салаты с моря» Николай Подосёнов.



— Николай, что даст отрасли и самому агрохолдингу расширение тепличного комплекса «Салаты с Моря»?



— «Белой Даче» увеличение мощностей позволит нарастить объем выращивания листовых салатов и поддержать дальнейшее развитие дистрибуции. А для отрасли проект представляет интерес как пример масштабирования производства baby leaf — направления, в котором особенно важны стабильность качества, ритмичность посевов и прогнозируемость поставок.



— Сколько составили инвестиции в строительство третьей и четвертой очередей предприятия?



— В обе очереди мы вложили около 800 млн руб., и все это собственные средства компании.



— Знаю, что в планах агрохолдинга есть возведение и пятой очереди комплекса, которая предполагает запуск еще 17,5 га — это как третья и четвертая очереди, вместе взятые. Есть ли уже понимание, когда сможете приступить к реализации этого проекта?



— Возведение пятой очереди с учетом ее площадей требует больших вложений, поэтому окончательное решение будет принято после апробирования результатов третьей очереди, но с большой долей вероятности оно все-таки будет положительным.







— Как вы оцениваете спрос на листовые салаты в России?



— По нашим наблюдениям, он ежегодно увеличивается. В этом году специалисты агрохолдинга оценивают положительную динамику рынка по данной продукции на уровне 27% по сравнению с прошлым годом. Повышение спроса, кстати, стало и одним из факторов, которые стимулировали компанию на новые вложения.



— Новые площадки будут специализироваться на выращивании все-таки не самых популярных в стране салатных культур — рукола, шпинат, мангольд, корн. Вы видите в них какой-то особый потенциал?



— Сегмент нишевых салатных культур все-таки у нас развивается. Свой вклад здесь вносит изменение потребительских предпочтений: увеличивается интерес к разнообразию рациона и функциональному питанию, и мы рассматриваем это как долгосрочный тренд, формируя под него ассортиментную матрицу с горизонтом планирования 3-5 лет. И хотя пока популярность нишевых листовых культур уступает традиционным позициям, спрос на них устойчивый и формируется преимущественно двумя сегментами. Во-первых, HoReCa (рестораны, кейтеринг, доставка готовых рационов) — шеф-повара и продуктовые команды активно используют руколу, мангольд и корн как элементы авторских блюд и функциональных меню (вегетарианское и низкоуглеводное). Для этого сегмента важна не столько массовая популярность, сколько стабильность поставок и предсказуемое хорошее качество. Во-вторых, федеральные торговые сети и локальные маркетплейсы: в категории «зеленых салатов» растет доля продаж упакованных мытых салатных миксов, где новые культуры выступают в роли вкусовых и визуальных акцентов.



— Расскажите про оснащение новых площадок. Сталкивались ли с проблемами при закупках оборудования?



— Отмечу, что новые участки комплекса мы оснастим оборудованием, обеспечивающим высокий уровень автоматизации и стабильное качество продукции. И без сложностей здесь, конечно, не обошлось: санкционные ограничения нарушили привычные логистические цепочки, часть европейских поставщиков ушла с рынка. Однако мы успешно решаем вопросы через поиск альтернативных производителей из дружественных стран и локализацию отдельных компонентов. Риски срыва сроков проекта минимизированы за счет диверсификации поставщиков.



Особое внимание уделяем уборочной технике. Для сбора листовых культур на новых площадях приобретаем самоходные комбайны, адаптированные под зеленные культуры. Сейчас как раз анализируем предложения от нескольких производителей, ведем переговоры по условиям поставки, планируем заключить контракт с таким расчетом, чтобы доставка выбранных машин и агрегатов была осуществлена в течение 8-10 месяцев — это позволит синхронизировать ввод теплиц с началом полноценной уборочной кампании. При текущем уровне проработки всех этих деталей рассчитываем, что ввод новых площадок в эксплуатацию пройдет без существенных задержек.







— Какой путь до потребителя сейчас проделывают салаты, производимые комплексом?



— 100 % объема выращиваемой на площадке продукции направляется на перерабатывающие предприятия «Агрохолдинга Белая Дача», расположенные в станице Брюховецкой Краснодарского края, городе Елабуга Республики Татарстан, городе Котельники Московской области и в Новосибирске, а затем уже на полки магазинов. Такая модель сбыта дает нам возможность обеспечить максимальную загрузку производственных мощностей предприятия, выстроить сквозной контроль качества на всех этапах — от выращивания агрокультуры до выпуска готовой продукции, а также оптимизировать логистику.



— А как изменится география продаж продукции «Белой Дачи» с запуском двух новых очередей?



— География продаж «Белой Дачи» охватывает все территории, куда может доехать продукция с коротким сроком годности, коммерческая служба агрохолдинга работает над поэтапным развитием дистрибуции. Главной задачей новых тепличных комплексов является повышение уровня самообеспечения компании сырьем, а также рост операционной эффективности площадки, где происходит выращивание салатов. Ключевым шагом здесь станет запуск собственной фасовочной линии непосредственно на площадке тепличного комплекса «Салаты с Моря». Это позволит нам перейти к прямым поставкам готовой продукции в торговые сети Южного федерального округа. Такой подход даст ряд преимуществ, среди которых сокращение логистических издержек благодаря локализации финальной стадии подготовки продукции; повышение скорости вывода товара на полку — свежесть и сроки годности будут максимально соответствовать требованиям ритейла; рост маржинальности за счет добавленной стоимости.



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