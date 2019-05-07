«АФГ Националь» зарегистрировал три новых сорта риса



«АФГ Националь» получила патенты на три новых сорта риса собственной селекции: среднеспелый круглозерный Бодрум, среднепоздний крупнозерный Адриатика и позднеспелый длиннозерный Корсика. Все сорта прошли государственные сортоиспытания и включены в Госреестр селекционных достижений, а также внесены в список сортов, рекомендованных к использованию по III Западной и V Южно-Предгорной зонам Краснодарского края. По словам руководителя агродивизиона «АФГ Националь» Алексея Попова, промышленное производство длиннозерных сортов риса (именно они составляют более 90% импортируемого в Россию риса) собственной селекции станет важным шагом к импортозамещению. Компания вложила около 30 млн руб. в создание селекционной лаборатории, государственные сортоиспытания ее первых трех сортов риса начались в 2016 году.