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Компании
«АФГ Националь» зарегистрировал три новых сорта риса
Агроинвестор
7 мая 2019
В перспективе до 2021 года холдинг рассчитывает засевать сортами своей селекции более 20 тысяч гектаров
журнал «Агроинвестор»
май 2019
Фото: Легион-Медиа


«АФГ Националь» получила патенты на три новых сорта риса собственной селекции: среднеспелый круглозерный Бодрум, среднепоздний крупнозерный Адриатика и позднеспелый длиннозерный Корсика. Все сорта прошли государственные сортоиспытания и включены в Госреестр селекционных достижений, а также внесены в список сортов, рекомендованных к использованию по III Западной и V Южно-Предгорной зонам Краснодарского края. По словам руководителя агродивизиона «АФГ Националь» Алексея Попова, промышленное производство длиннозерных сортов риса (именно они составляют более 90% импортируемого в Россию риса) собственной селекции станет важным шагом к импортозамещению. Компания вложила около 30 млн руб. в создание селекционной лаборатории, государственные сортоиспытания ее первых трех сортов риса начались в 2016 году.

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