«Мираторг» в сентябре 2019 года запустит производство бутилированного пастеризованного молока под своим брендом



Крупнейший в России производитель свинины и говядины приобрел «Благодатенскую» в 2014 году, по состоянию на конец 2018-го на ферме содержалось 1,7 тыс. голов КРС, большая их часть — голштинской породы. Дойное стадо насчитывало около 1 тыс. коров, в прошлом году хозяйство произвело 8,8 тыс. т молока. Надой на фуражную корову составил 8,3 т против 6,8 т годом ранее. Повышение производительности благотворно сказывается на себестоимости продукции, а значит, позволяет снизить цену конечного продукта для потребителя, сообщала компания. В 2017-м «Благодатенская» также стала основой для проекта по выращиванию молодняка молочных пород КРС.