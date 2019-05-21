«Мираторг» запускает производство пастеризованного молока

АПХ «Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, в сентябре запустит производство бутилированного пастеризованного молока под своим брендом, рассказал «Ведомостям» вице-президент компании Александр Никитин. Переработка молока разместится на ферме «Благодатенская» в Курской области, которая является пилотным проектом «Мираторга» по выпуску сырого молока и первой площадкой по производству розовой телятины.

«Мираторг» приобрел «Благодатенскую» в 2014 году, по состоянию на конец 2018-го на ферме содержалось 1,7 тыс. голов КРС, большая их часть — голштинской породы. Дойное стадо насчитывало около 1 тыс. коров, в прошлом году хозяйство произвело 8,8 тыс. т молока. Надой на фуражную корову составил 8,3 т против 6,8 т годом ранее. «Повышение производительности благотворно сказывается на себестоимости продукции, а значит, позволяет снизить цену конечного продукта для потребителя», — сообщала компания. В 2017 году «Благодатенская» также стала основой для проекта по выращиванию молодняка молочных пород КРС.

Пока «Благодатенская» продает сырое молоко оптом, однако «Мираторг» решил наладить выпуск и переработанной продукции, пояснил Никитин. Сейчас на ферме завершается монтаж производственной линии мощностью примерно 10 т молока в сутки. Упакованное молоко «Мираторг» будет пока поставлять только в собственные супермаркеты. Президент «Мираторга» Виктор Линник от комментариев отказался, , представитель компании сообщила «Агроинвестору», что детали проекта пока не раскрываются.

В середине 2017 года «Мираторг» объявил о намерении запустить крупное производство молока и молочных продуктов и войти в топ-5 российских производителей этой продукции. Тогда заявлялось, что компания может построить несколько молочных ферм в Центральном округе России с поголовьем до 20 тыс. животных, а также запустить глубокую переработку сырья и начать выпуск сыров. Общий объем инвестиций оценивался в $400 млн. По словам Никитина, эти планы сохраняются, однако регион для реализации проекта еще не выбран.

Выход «Мираторга» на молочный рынок является логичным продолжением его работы в АПК, где в сегментах мяса бройлера и свинины уже произошло насыщение, в то время как молочный сектор остается привлекательным и перспективным для дальнейшего развития, комментирует гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. «У молочного рынка есть как минимум три драйвера роста: незавершенное импортозамещение, в случае роста экономики - увеличение потребления, а в дальнейшем — экспорт молочной продукции», - прокомментировала Петрова «Агроинвестору». Поэтому, спрогнозировала она, крупные холдинги в ближайшие несколько лет будут развивать молочное направление, что продолжит тенденцию по консолидации и структурному изменению молочной отрасли. В качестве преимуществ «Мираторга» Петрова называет опыт работы с сегментом «фреш», наличие собственной сбытовой сети и сети бургерных, благодаря которым компания может гибко реагировать на изменение потребительских предпочтений и активно коммуницировать со своими потребителями.

После запуска молочного проекта «Мираторг» намерен производить молоко и молочную продукцию, содержащие бета-казеин А2. Считается, что такое молоко более естественно для организма человека, лучше усваивается и реже вызывает аллергию, объясняет Никитин. Направление производства А2-молока сейчас только набирает обороты и является перспективным, подтверждает Петрова. «Данное направление позволяет более тонко подойти к потребностями потребителей, обеспечив россиянам доступность молока даже в случае, если присутствуют показания о его непереносимости. Кроме того, детям с особенностями, например с аутизмом, предписывают придерживаться определенных границ в питании, и молоко А2 рекомендовано врачами», — перечисляет Петрова. Пока фактически единственным производителем молока с белком А2 является «А2 Молоко».

«Мираторг» основан братьями Александром и Виктором Линниками в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. По итогам 2018 года компания выпустила 511 тыс. т мяса в убойном весе и заняла второе место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших российских производителей, а также вышла на первое место в рейтинге крупнейших российских землевладельцев. В рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России Александр и Виктор Линники занимают 131-е и 132-е места с состоянием $800 млн каждый.